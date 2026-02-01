तब्बू तिच्या वडिलांचे आडनाव का लावत नाही? अभिनेत्रीने केला खुलासा, म्हणाली.. “आडनाव वापरण्याची कधीही…”

चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री तब्बूने असंख्य चित्रपटांमध्ये काम केले आहे, एका मुलाखतीत तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा खुलासा केला आहे. अभिनेत्री तब्बू म्हणते की ती कधीही तिच्या वडिलांना भेटली नाही आणि त्यांच्याशी असलेल्या तिच्या नात्याचा कधीही उल्लेख केला नाही, जो तिच्या पालकांच्या घटस्फोटानंतर संपला. त्यावेळी ती तीन वर्षांची होती. आज, तिच्या पिढीतील सर्वात यशस्वी अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाणारी तब्बू एका मजबूत महिलांच्या कुटुंबातून येते. जरी ती लहानपणी शांत होती, तरीही तिने अखेर आवाज उठवला. एका जुन्या मुलाखतीत, तिने तिच्या पालकांच्या घटस्फोटानंतर ति च्या वडिलांशी कोणताही संबंध नसल्याबद्दल सांगितले. ५४ वर्षीय तब्बूने २०१७ च्या मुलाखतीत तिच्या एकाकीपणाबद्दल उघडपणे सांगितले.
‘रेंडेझव्हस विथ सिमी गरेवाल’ या कार्यक्रमात सिमी गरेवालशी बोलताना तिने तिच्या बालपणाबद्दल सांगितले, “माझे बालपण खूप छान गेले. आम्ही माझे संपूर्ण आयुष्य हैदराबादमध्ये राहिलो. माझ्या पालकांच्या घटस्फोटानंतर मी माझ्या आजी-आजोबांसोबत राहत होते. माझी आई शिक्षिका होती, म्हणून मी माझा बहुतेक वेळ तिच्या आईसोबत घालवला. माझी आजी प्रार्थना करायची आणि पुस्तके वाचायची आणि मी त्याच वातावरणात वाढले. मी खूप लाजाळू होते, माझा आवाज नव्हता, खरं तर, नायिका झाल्यानंतरही माझा आवाज नव्हता.” तब्बूची मोठी बहीण फराह ८० च्या दशकात अभिनेत्री होती.
त्याच मुलाखतीत, तब्बूने तिच्या वडिलांना भेटण्याची इच्छा नसल्याबद्दलही सांगितले, कारण ते आता त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात व्यस्त आहेत आणि तिने त्यांचे आडनाव ‘हाश्मी’ का वापरले नाही हे देखील स्पष्ट केले.
मी ते कधीही वापरलेले नाही, मला माझ्या वडिलांचे आडनाव वापरण्याची कधीही आवश्यकता वाटली नाही. माझे आडनाव नेहमीच तबस्सुम फातिमा होते, जे माझे मधले नाव होते. शाळेत फातिमा हे माझे आडनाव होते. मला त्याची आठवण नाही. माझी बहीण त्यांना अधूनमधून भेटली आहे, पण मला त्याला भेटण्याची कधीच इच्छा झाली नाही. मला त्याच्याबद्दल जाणून घेण्याची इच्छा नाही. मी कोण आहे, मी कशी वाढले याबद्दल मी आनंदी आहे. मी माझ्या आयुष्यात पूर्णपणे समाधानी आहे.
तब्बू फक्त ३ वर्षांची असताना तिच्या पालकांचा घटस्फोट झाला आणि तिच्या वडिलांनी दुसरे लग्न केले, त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीपासून त्यांना दोन मुली होत्या. तब्बूने कधीही लग्न केलेले नाही आणि तिने अनेक मुलाखतींमध्ये तिच्या अविवाहित जीवनाबद्दल उघडपणे सांगितले आहे.