Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

तब्बू तिच्या वडिलांचे आडनाव का लावत नाही? अभिनेत्रीने केला खुलासा, म्हणाली.. “आडनाव वापरण्याची कधीही…”

तब्बू तिच्या वडिलांचे आडनाव का लावत नाही? याबद्दल एका मुलाखतीत तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा खुलासा केला आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:18 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री तब्बूने असंख्य चित्रपटांमध्ये काम केले आहे, एका मुलाखतीत तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा खुलासा केला आहे. अभिनेत्री तब्बू म्हणते की ती कधीही तिच्या वडिलांना भेटली नाही आणि त्यांच्याशी असलेल्या तिच्या नात्याचा कधीही उल्लेख केला नाही, जो तिच्या पालकांच्या घटस्फोटानंतर संपला. त्यावेळी ती तीन वर्षांची होती. आज, तिच्या पिढीतील सर्वात यशस्वी अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाणारी तब्बू एका मजबूत महिलांच्या कुटुंबातून येते. जरी ती लहानपणी शांत होती, तरीही तिने अखेर आवाज उठवला. एका जुन्या मुलाखतीत, तिने तिच्या पालकांच्या घटस्फोटानंतर ति च्या वडिलांशी कोणताही संबंध नसल्याबद्दल सांगितले. ५४ वर्षीय तब्बूने २०१७ च्या मुलाखतीत तिच्या एकाकीपणाबद्दल उघडपणे सांगितले.

‘रेंडेझव्हस विथ सिमी गरेवाल’ या कार्यक्रमात सिमी गरेवालशी बोलताना तिने तिच्या बालपणाबद्दल सांगितले, “माझे बालपण खूप छान गेले. आम्ही माझे संपूर्ण आयुष्य हैदराबादमध्ये राहिलो. माझ्या पालकांच्या घटस्फोटानंतर मी माझ्या आजी-आजोबांसोबत राहत होते. माझी आई शिक्षिका होती, म्हणून मी माझा बहुतेक वेळ तिच्या आईसोबत घालवला. माझी आजी प्रार्थना करायची आणि पुस्तके वाचायची आणि मी त्याच वातावरणात वाढले. मी खूप लाजाळू होते, माझा आवाज नव्हता, खरं तर, नायिका झाल्यानंतरही माझा आवाज नव्हता.” तब्बूची मोठी बहीण फराह ८० च्या दशकात अभिनेत्री होती.

”जुल्मी सारीपाटावर स्वत:ला उभं करावं लागलं..”, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसाठी किरण मानेंनी व्यक्त केल्या भावना, म्हणाले…
त्याच मुलाखतीत, तब्बूने तिच्या वडिलांना भेटण्याची इच्छा नसल्याबद्दलही सांगितले, कारण ते आता त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात व्यस्त आहेत आणि तिने त्यांचे आडनाव ‘हाश्मी’ का वापरले नाही हे देखील स्पष्ट केले.

मी ते कधीही वापरलेले नाही, मला माझ्या वडिलांचे आडनाव वापरण्याची कधीही आवश्यकता वाटली नाही. माझे आडनाव नेहमीच तबस्सुम फातिमा होते, जे माझे मधले नाव होते. शाळेत फातिमा हे माझे आडनाव होते. मला त्याची आठवण नाही. माझी बहीण त्यांना अधूनमधून भेटली आहे, पण मला त्याला भेटण्याची कधीच इच्छा झाली नाही. मला त्याच्याबद्दल जाणून घेण्याची इच्छा नाही. मी कोण आहे, मी कशी वाढले याबद्दल मी आनंदी आहे. मी माझ्या आयुष्यात पूर्णपणे समाधानी आहे.

रवि किशनने बजेट 2026वर व्यक्त केली समाधानाची भावना; प्रतिक्रिया देत म्हणाले,”सरकारने चित्रपट उद्योगाचाही…”

तब्बू फक्त ३ वर्षांची असताना तिच्या पालकांचा घटस्फोट झाला आणि तिच्या वडिलांनी दुसरे लग्न केले, त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीपासून त्यांना दोन मुली होत्या. तब्बूने कधीही लग्न केलेले नाही आणि तिने अनेक मुलाखतींमध्ये तिच्या अविवाहित जीवनाबद्दल उघडपणे सांगितले आहे.

Web Title: Why doesnt tabu use her fathers surname actress breaks silence

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 05:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

30 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात विक्रम भट्ट अडचणीत; पत्नीसमवेत जामीन अर्ज फेटाळला
1

30 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात विक्रम भट्ट अडचणीत; पत्नीसमवेत जामीन अर्ज फेटाळला

“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन
2

“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

‘कोण बोललं हे’, Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा
3

‘कोण बोललं हे’, Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा

‘बॉलिवूडमध्ये बनत नाहीयेत चांगले चित्रपट, आता प्रेक्षकांचेही लागत नाही मन’; अभिनेत्याची स्पष्ट भूमिका
4

‘बॉलिवूडमध्ये बनत नाहीयेत चांगले चित्रपट, आता प्रेक्षकांचेही लागत नाही मन’; अभिनेत्याची स्पष्ट भूमिका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तब्बू तिच्या वडिलांचे आडनाव का लावत नाही? अभिनेत्रीने केला खुलासा, म्हणाली.. “आडनाव वापरण्याची कधीही…”

तब्बू तिच्या वडिलांचे आडनाव का लावत नाही? अभिनेत्रीने केला खुलासा, म्हणाली.. “आडनाव वापरण्याची कधीही…”

Feb 01, 2026 | 05:18 PM
Union Budget2026: “मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात फक्त मोठे…”; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

Union Budget2026: “मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात फक्त मोठे…”; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

Feb 01, 2026 | 05:13 PM
Union Budget 2026 : यंदाचा अर्थसंकल्पातून आशा की निराशा? काय आहेत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया?

Union Budget 2026 : यंदाचा अर्थसंकल्पातून आशा की निराशा? काय आहेत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया?

Feb 01, 2026 | 05:13 PM
Maharashtra Politics : “…तर पार्थ पवारांना खासदार बनवणं चुकीचं, हा संधीसाधू माणूसच; अंजली दमानिया यांचे टीकास्त्र

Maharashtra Politics : “…तर पार्थ पवारांना खासदार बनवणं चुकीचं, हा संधीसाधू माणूसच; अंजली दमानिया यांचे टीकास्त्र

Feb 01, 2026 | 05:09 PM
IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : भारताचे पाकिस्तानसमोर 253 धावांचे लक्ष्य; वेदांत त्रिपाठीचे झुंजार अर्धशतक

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : भारताचे पाकिस्तानसमोर 253 धावांचे लक्ष्य; वेदांत त्रिपाठीचे झुंजार अर्धशतक

Feb 01, 2026 | 05:08 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Crime News: ‘टीडब्ल्यूजे’ कंपनीचा मालक समीर नार्वेकर पत्नीसह अटकेत; अनेकांना कोट्यवधींचा चुना

Crime News: ‘टीडब्ल्यूजे’ कंपनीचा मालक समीर नार्वेकर पत्नीसह अटकेत; अनेकांना कोट्यवधींचा चुना

Feb 01, 2026 | 04:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 03:49 PM
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM