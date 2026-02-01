Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • Impact On The Ev Industry After Finance Minister Nirmala Sitharamans Announcement In Budget 2026

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर EV इंडस्ट्रीवर कोणता परिणाम होईल? जाणून घ्या

बजेट 2026 मध्ये EV वाहनांबाबतात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लिथियम बॅटरीबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:20 PM
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर EV इंडस्ट्रीवर कोणता परिणाम होईल? जाणून घ्या

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर EV इंडस्ट्रीवर कोणता परिणाम होईल? जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात बजेट 2026 सादर
  • EV खरेदीदारांना दिलासा
  • इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होण्याची संभावना
आज म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारताचा Budget 2026 सादर झाला आहे. देशातील ऑटो एक्स्पर्टसचे लक्ष देखील या बजेटकडे लागले आहे. अखेर, सरकारने एक महत्वपूर्ण देईल.चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी Budget 2026 सादर केला असून, या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणांचा फायदा विविध क्षेत्रांना होणार असून, ऑटोमोबाईल सेक्टरसाठी, विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत (EV) मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. या बजेटमध्ये ईव्हीसाठी नेमकं काय जाहीर करण्यात आलं आहे? चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

परदेशात नवीन युनिट्स येईना अन् भारतात ग्राहकच मिळेना! Maruti Suzuki च्या ‘या’ कारची बातच न्यारी

Budget 2026 सादर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत Budget 2026 मांडला. या बजेटमध्ये भविष्यातील विकासाला गती देणाऱ्या अनेक योजना आणि तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगासाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

EV साठी मोठी घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी आपल्या बजेट भाषणात सांगितले की, बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेल उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंवर (Capital Goods) दिली जाणारी मूलभूत सीमा शुल्क सवलत आता बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीमसाठी लिथियम-आयन सेल उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंनाही लागू करण्यात येणार आहे.

Budget 2026: यंदाचे बजेट EV खरेदीदारांना ‘अच्छे दिन’ आणणार? इलेक्ट्रिक वाहन स्वस्त होण्याची शक्यता

याचा काय फायदा होईल?

तज्ज्ञांच्या मते, या घोषणेमुळे देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांसह वाहन उत्पादकांनाही होणार आहे.

कसा होईल फायदा?

कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनाच्या एकूण किमतीपैकी सुमारे 40 ते 50 टक्के हिस्सा बॅटरीचा असतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे बॅटरीची किंमत कमी होऊ शकते आणि त्याचा थेट परिणाम सर्व प्रकारच्या ईव्हींच्या किमतींवर दिसून येईल.

EV ची वाढती मागणी

भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा इलेक्ट्रिक दुचाकींचा आहे. या सेगमेंटमध्ये अनेक कंपन्या विविध प्रकारची ईव्ही मॉडेल्स ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देत आहेत.

Web Title: Impact on the ev industry after finance minister nirmala sitharamans announcement in budget 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget2026: “मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात फक्त मोठे…”; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका
1

Union Budget2026: “मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात फक्त मोठे…”; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

Union Budget 2026 : यंदाचा अर्थसंकल्पातून आशा की निराशा? काय आहेत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया?
2

Union Budget 2026 : यंदाचा अर्थसंकल्पातून आशा की निराशा? काय आहेत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया?

चाबहार प्रकल्पाला मोठा धक्का! २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निधी ‘शून्य’, ट्रम्पच्या निर्बंधांपुढे झुकले मोदी सरकार?
3

चाबहार प्रकल्पाला मोठा धक्का! २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निधी ‘शून्य’, ट्रम्पच्या निर्बंधांपुढे झुकले मोदी सरकार?

Union Budget 2026: ‘मुघल-ए-आझम’पासून ते ‘बाहुबली’ अर्थसंकल्पावर मीम्सचा पाऊस; बजेटवर नेटिझन्सची मजेशीर क्रिएटिव्ही
4

Union Budget 2026: ‘मुघल-ए-आझम’पासून ते ‘बाहुबली’ अर्थसंकल्पावर मीम्सचा पाऊस; बजेटवर नेटिझन्सची मजेशीर क्रिएटिव्ही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर EV इंडस्ट्रीवर कोणता परिणाम होईल? जाणून घ्या

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर EV इंडस्ट्रीवर कोणता परिणाम होईल? जाणून घ्या

Feb 01, 2026 | 05:20 PM
तब्बू तिच्या वडिलांचे आडनाव का लावत नाही? अभिनेत्रीने केला खुलासा, म्हणाली.. “आडनाव वापरण्याची कधीही…”

तब्बू तिच्या वडिलांचे आडनाव का लावत नाही? अभिनेत्रीने केला खुलासा, म्हणाली.. “आडनाव वापरण्याची कधीही…”

Feb 01, 2026 | 05:18 PM
Maharashtra Politics : “…तर पार्थ पवारांना खासदार बनवणं चुकीचं, हा संधीसाधू माणूसच; अंजली दमानिया यांचे टीकास्त्र

Maharashtra Politics : “…तर पार्थ पवारांना खासदार बनवणं चुकीचं, हा संधीसाधू माणूसच; अंजली दमानिया यांचे टीकास्त्र

Feb 01, 2026 | 05:09 PM
IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : भारताचे पाकिस्तानसमोर 253 धावांचे लक्ष्य; वेदांत त्रिपाठीचे झुंजार अर्धशतक

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : भारताचे पाकिस्तानसमोर 253 धावांचे लक्ष्य; वेदांत त्रिपाठीचे झुंजार अर्धशतक

Feb 01, 2026 | 05:08 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Crime News: ‘टीडब्ल्यूजे’ कंपनीचा मालक समीर नार्वेकर पत्नीसह अटकेत; अनेकांना कोट्यवधींचा चुना

Crime News: ‘टीडब्ल्यूजे’ कंपनीचा मालक समीर नार्वेकर पत्नीसह अटकेत; अनेकांना कोट्यवधींचा चुना

Feb 01, 2026 | 04:56 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 03:49 PM
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM