Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Survey Of Kazirda Ghat Route West Of Panhala In Final Stagetravel From Konkan To Kolhapur Will Now Be Easier

Kolhapur News : कोकण ते कोल्हापूर प्रवास आता होणार सोपा; रोजगार हमी योजनेतून विकासकामाला गती

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारा पन्हाळा तालुक्यातील आणखी एक लगतचा घाटमार्ग ठरणाऱ्या काजिर्डा घाट मार्गाचे सर्व्हेक्षण अंतिम टप्प्यात असून त्यानंतर त्याचा डीपीआर शासनाला सादर केला जाणार आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:52 PM
Kolhapur News : कोकण ते कोल्हापूर प्रवास आता होणार सोपा; रोजगार हमी योजनेतून विकासकामाला गती
Follow Us:
Follow Us:
  • कोकण ते कोल्हापूर प्रवास आता होणार सोपा;
  • रोजगार हमी योजनेतून विकासकामाला गती
पन्हाळा/ नितीन भगवान : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारा पन्हाळा तालुक्यातील आणखी एक लगतचा घाटमार्ग ठरणाऱ्या काजिर्डा घाट मार्गाचे सर्व्हेक्षण अंतिम टप्प्यात असून त्यानंतर त्याचा डीपीआर शासनाला सादर केला जाणार आहे. या नवीन घाट मार्गामुळे प्रवासाचे अंतर आणि लागणारा वेळ कमी होणार असून समस्त प्रवाशांसाठी नवीन घाट मार्ग फायदेशीर ठरणार आहे.यापूर्वी (जुलै २०२१) मध्ये झालेल्या तीव्र अतिवृष्टीत काही घाटांत दरडी कोसळुन कोल्हापूरसह पश्चीम महाराष्ट्राशी दळणवळणाचा संपर्क काही काळ बंद पडला होता. त्या पार्श्वभूमीवर कोकण-कोल्हापूरसाठी एखादा भक्कम, सुरक्षित आणि तेवढाच महत्वपूर्ण घाट असणे किती गरजेचे आहे ते अधोरेखित झाले होते.यानंतर अडगळीत जावून पडलेल्या काजिडां घाट रस्त्याचा मुद्दा अग्रस्थानी आला होता. रत्नागिरी कोकण आणि कोल्हापूर यांना यापुर्वी सत्तरीच्या दशकात रोजगार हमी योजनेतुन काजिर्डा कोल्हापूर जोडणाऱ्या घाटाच्या खोदकामाचे कामा हाती घेण्यात आले होते. त्या दरम्यान त्या घाटाचे काम फक्त एक टप्प्याचे राहिले होते. मात्र त्याच दरम्यान पाचल परिसरातील काही पुढारी यांनी तत्कालीन मंत्री भाई हातणकर, रेल्वे मंत्री मधू दंडवते यांना सांगून तो निधी अणुस्कुरा घाटाला फिरवण्यात आला आणि त्या कामाला आरंभ झाला.

सुमारे ८ ते ९ कि.मी. घाट मार्गाचे सर्व्हेक्षण
चार वर्षांपूर्वी नियोजित घाट मार्गाच्या सर्व्हेक्षणासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात १ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानुसार मागील काही दिवसांत घाट मार्गाचे सर्व्हेक्षण सुरु असून ते काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या कामाचे सर्व्हेक्षण अल्मोटस या नाशिक स्थित कंपनीकडे देण्यात आले असून मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे ८ ते ९ कि.मी. घाट मार्गाचे सर्व्हेक्षणाचे काम आहे.

Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद

अधुन मधुन काजिर्डा मार्गे घाट रस्त्याचा मुद्दा चर्चेत
काजि मार्गे घाट रस्त्याचे काम आपोआप मागे पडले ते कायमचेच. नंतर अणुस्कुरासह गगनबावडा घाटाना महत्व प्राप्त झाल्याने काजिर्डा घाट मार्ग विजनवासात गेला होता. कालांतराने काजिर्डा गावात मोठा ल.पा. प्रकल्प मंजुर झाला. आणि त्याचे काम देखील सुरु झाले होते. तथापी अनेक मुद्द्यांवरून स्थानिक जनतेतून संघषांची भुमिका राहिल्याने तो प्रकल्प देखील रखडला आहे. अद्यापही त्याचे काम सुरु झालेले नाही, तरीही अधुन मधुन काजिर्डा मार्गे घाट रस्त्याचा मुद्दा चर्चेत असायचाच.

घाटाच्या बाजूलाच बारमाही वाहणारा धबधवा असून पावसाळ्यात तसेच त्यानंतर देखील पर्यटक काजिर्डा गावी भेट देतात. घाट मार्ग सुरु झाल्यावर पर्यटकांना त्या धबधब्याकडे जाण्यासाठी चांगली संधी मिळणार आहे. त्या1 धबधब्याला आता मात्र नवनिर्वाचित आ. किरण सामंत यांनी रस्ते व पर्यटनांसाठी लोकेशन 5 करण्यासाठी ५ कोटीचा निधी दिला आहे. तेथील धबधब्या बरोबर काजिर्डा गावी शिवकालीन, 1 पांडव कालीन अन्य ठिकाणे आहेत, ऐतिहासिकमुडा गड, पांडव कालीन खोदकाम केलेला मोठा पाण्याचा तलाव, घाट माथ्यावरील ऊगवाई मंदिर, म्हातारी घोड नांवाची उंच टेकडी, पोकर धोंड नांवाची खोल दरी, वाचबिळ जवळील गुहा, अशी अनेक तेवील बघण्या सारखी ठिकाणे आहेत.

प्रवाशांचा वेळ वाचण्यास मदत होणार
हे काम अंतिम टप्प्यात असून त्यानंतर त्याचा डीपीआर शासनाकडे सादर केला जाईल, हा घाट मार्ग गावाबाहेरून काढला जाणार आहे. कारण काजिर्डा गावामध्ये होवू घातलेल्या जामदा प्रकल्पामुळे घाट मार्ग बाहेरून घ्यावा लागणार आहे. काजिर्डा घाट मार्गामुळे राजापूर तालुका आणि कोल्हापूर जिल्हा यामधील अंतर आणि वेळ कमी होणार असून प्रवाशांना त्याचा चांगलाच फायदा होणार आहे.

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Web Title: Survey of kazirda ghat route west of panhala in final stagetravel from konkan to kolhapur will now be easier

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 02:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप
1

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास
2

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद
3

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 
4

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

Mar 09, 2026 | 03:56 PM
Middle East War : युद्धामुळे श्रीमंतांची पळता भुई! ओमानने खाजगी विमानांवर घातली बंदी

Middle East War : युद्धामुळे श्रीमंतांची पळता भुई! ओमानने खाजगी विमानांवर घातली बंदी

Mar 09, 2026 | 03:56 PM
Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

Mar 09, 2026 | 03:49 PM
BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

Mar 09, 2026 | 03:49 PM
‘धर्म पाहून काम दिलं जात नाही’; सलीम मर्चंट यांनी आता ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर साधला निशाणा, म्हणाले…

‘धर्म पाहून काम दिलं जात नाही’; सलीम मर्चंट यांनी आता ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर साधला निशाणा, म्हणाले…

Mar 09, 2026 | 03:44 PM
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

Mar 09, 2026 | 03:40 PM
पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

Mar 09, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM