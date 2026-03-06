Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Dharashiv News: धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचा झेंडा! सभापतीपदी गोकर्णा कदम तर उपसभापतीपदी प्रमोद पाटील यांची निवड

सभापती पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत गोकर्णा गोपाळ कदम यांना १६ मते मिळाली, तर उबाठा गटाच्या सरस्वती मोहन वाघूलकर यांना केवळ ७ मते मिळाली. या मतदान प्रक्रियेत एक सदस्य तटस्थ राहिला.

Updated On: Mar 06, 2026 | 06:49 PM
धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचा झेंडा!

धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचा झेंडा!

Follow Us:
Follow Us:

 

  • धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचा झेंडा!
  • सभापतीपदी गोकर्णा कदम तर उपसभापतीपदी प्रमोद पाटील यांची निवड
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या धाराशिव पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदासाठी आज शुक्रवारी ६ मार्च रोजी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत इर्ला गणातील भाजपच्या गोकर्णा गोपाळ कदम या सभापतीपदी विजयी झाल्या असून वडगाव सिद्धेश्वर गणाचे प्रमोद पाटील यांची उपसभापतीपदी निवड झाली आहे. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपने आपली सत्ता कायम राखली आहे.

बहुमताच्या जोरावर ‘महायुती’चा विजय

सभापती पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत गोकर्णा गोपाळ कदम यांना १६ मते मिळाली, तर उबाठा गटाच्या सरस्वती मोहन वाघूलकर यांना केवळ ७ मते मिळाली. या मतदान प्रक्रियेत एक सदस्य तटस्थ राहिला. महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे भाजपचा उमेदवार सभापतीपदी निवडून येणार हे आधीपासूनच निश्चित मानले जात होते. त्यानुसार पंचायत समिती गणातून निवडून आलेल्या गोकर्णा कदम यांनी बहुमताच्या जोरावर विजय मिळवला. धाराशिव पंचायत समितीच्या सभापती पदावर यंदा महिला विराजमान होणार असल्याने या निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले होते.

Dharashiv News: १५ व्या वित्त आयोगाच्या ४.२० लाखांच्या निधीचा गैरवापर, सरपंच व ग्रामसेवकावर गुन्हा दाखल

६० वर्षांच्या इतिहासात पाचव्यांदाच ‘महिला राज’

पंचायत समितीच्या सुमारे ६० वर्षांच्या इतिहासात पाचव्यांदाच महिला सभापतीपदी विराजमान झाल्या आहेत. त्यामुळे गोकर्णा कदम यांच्या निवडीला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उपसभापती पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत वडगाव सिद्धेश्वर गणातून निवडून आलेले प्रमोद पाटील यांची निवड झाली. महायुतीच्या सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांचा विजय सहज झाला. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडली. निवडणुकीनंतर विजयी उमेदवारांचे समर्थकांनी अभिनंदन करत जल्लोष केला. आगामी काळात पंचायत समितीमार्फत विकासकामांना गती देण्यावर भर दिला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Bjp flag hoisted on dharashiv panchayat samiti

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 06:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bihar Politics : बिहारच्या राजकारणातील नीतीश कुमार पर्व समाप्त! मंत्रिमंडळाची संभाव्य यादी आली समोर
1

Bihar Politics : बिहारच्या राजकारणातील नीतीश कुमार पर्व समाप्त! मंत्रिमंडळाची संभाव्य यादी आली समोर

महिला सुरक्षेसाठी पोलिसांचा महत्त्वाचा निर्णय! शाळा, महाविद्यालये व बसस्थानक परिसरात निर्भय व पिंक पथकाची गस्त वाढणार
2

महिला सुरक्षेसाठी पोलिसांचा महत्त्वाचा निर्णय! शाळा, महाविद्यालये व बसस्थानक परिसरात निर्भय व पिंक पथकाची गस्त वाढणार

Rajya Sabha Election : राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होणार; शरद पवारांसह विनोद तावडे, पार्थ पवारही वरिष्ठ सभागृहात
3

Rajya Sabha Election : राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होणार; शरद पवारांसह विनोद तावडे, पार्थ पवारही वरिष्ठ सभागृहात

Maharashtra Politics : “राऊतांना ठाकरे गटात काडीचीही किंमत राहिलेली नाही…”; भाजप नेत्यांची खरमरीत टीका
4

Maharashtra Politics : “राऊतांना ठाकरे गटात काडीचीही किंमत राहिलेली नाही…”; भाजप नेत्यांची खरमरीत टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News: अतिक्रमणाचा प्रश्न चिघळला! जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा

Ahilyanagar News: अतिक्रमणाचा प्रश्न चिघळला! जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा

Mar 06, 2026 | 07:55 PM
Pune Weather: यंदा काय खरे नाही! पुणे आणखी तापणार; पारा थेट ३९ अंश सेल्सिअस…

Pune Weather: यंदा काय खरे नाही! पुणे आणखी तापणार; पारा थेट ३९ अंश सेल्सिअस…

Mar 06, 2026 | 07:55 PM
Iran-US War : ‘आम्हाला कमी लेखण्याची चूक करू नका!’ अमेरिकेसह मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना इराणचा कडक इशारा

Iran-US War : ‘आम्हाला कमी लेखण्याची चूक करू नका!’ अमेरिकेसह मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना इराणचा कडक इशारा

Mar 06, 2026 | 07:53 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
प्रशासकीय सेवेत यशाचा झेंडा रोविला! UPSC परीक्षेत केले टॉप, IAS अनुज अग्निहोत्रींची यशोगाथा

प्रशासकीय सेवेत यशाचा झेंडा रोविला! UPSC परीक्षेत केले टॉप, IAS अनुज अग्निहोत्रींची यशोगाथा

Mar 06, 2026 | 07:44 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM