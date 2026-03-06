सभापती पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत गोकर्णा गोपाळ कदम यांना १६ मते मिळाली, तर उबाठा गटाच्या सरस्वती मोहन वाघूलकर यांना केवळ ७ मते मिळाली. या मतदान प्रक्रियेत एक सदस्य तटस्थ राहिला. महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे भाजपचा उमेदवार सभापतीपदी निवडून येणार हे आधीपासूनच निश्चित मानले जात होते. त्यानुसार पंचायत समिती गणातून निवडून आलेल्या गोकर्णा कदम यांनी बहुमताच्या जोरावर विजय मिळवला. धाराशिव पंचायत समितीच्या सभापती पदावर यंदा महिला विराजमान होणार असल्याने या निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले होते.
पंचायत समितीच्या सुमारे ६० वर्षांच्या इतिहासात पाचव्यांदाच महिला सभापतीपदी विराजमान झाल्या आहेत. त्यामुळे गोकर्णा कदम यांच्या निवडीला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उपसभापती पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत वडगाव सिद्धेश्वर गणातून निवडून आलेले प्रमोद पाटील यांची निवड झाली. महायुतीच्या सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांचा विजय सहज झाला. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडली. निवडणुकीनंतर विजयी उमेदवारांचे समर्थकांनी अभिनंदन करत जल्लोष केला. आगामी काळात पंचायत समितीमार्फत विकासकामांना गती देण्यावर भर दिला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.