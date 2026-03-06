कारच्या डॅशबोर्डवर ‘या’ 4 लाईटकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका! एक चूक आणि तुमची कार…

वाहन उत्पादक कंपन्या त्यांच्या नवीन कारमध्ये अनेक सेन्सर्स समाविष्ट करून घेतात, जे कारच्या प्रत्येक भागावर लक्ष ठेवतात. कारमध्ये कुठलीही छोटी-मोठी बिघाड झाला तर डॅशबोर्डवर एक वॉर्निंग लाइट दिसू लागते. हे सिग्नल्स वेळेत ओळखली तर मोठे नुकसान आणि अपघात टाळता येऊ शकतात.
पाऊस, चिखल किंवा घसरड्या रस्त्यावर कार चालवताना हे सिस्टम चाकांना स्थिर ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे कारचा तोल बिघडत नाही. जर ही लाइट ब्लिंक होत असेल, तर रस्ता घसरडा आहे आणि सिस्टम कार घसरण्यापासून वाचवण्यासाठी काम करत आहे, असे समजावे. मात्र ही लाईट सतत चालू राहिली, तर ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टममध्ये काही बिघाड झाल्याचे संकेत असू शकतात.
ही लाईट दिसल्यास कारच्या एका किंवा अधिक टायरमध्ये हवेचा दाब कमी झाल्याचा इशारा मिळतो. टायर प्रेशर कमी असल्यास मायलेज घटते, टायर लवकर झिजतात आणि जास्त वेगात टायर फुटण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे ही लाईट दिसताच टायरचा प्रेशर तपासणे आवश्यक असते.
ही लाईट ब्रेकिंग सिस्टमशी संबंधित असते. ABS (Anti-Lock Braking System) जोरात ब्रेक लावल्यावर चाक पूर्णपणे लॉक होऊ देत नाही, त्यामुळे गाडी घसरत नाही आणि ड्रायव्हरला वाहनावर नियंत्रण ठेवता येते. जर ही लाईट चालू झाली तर ABS सिस्टममध्ये काही समस्या असल्याचे संकेत मिळतात.
ही लाइट कारच्या चार्जिंग सिस्टममध्ये बिघाड झाल्याचे दर्शवते. साधारणपणे याचा अर्थ असा असतो की अल्टरनेटर बॅटरीला योग्य प्रकारे चार्ज करत नाही. जुनी बॅटरी, वायरिंगमधील समस्या किंवा खराब बेल्ट ही त्यामागची मुख्य कारणे असू शकतात.