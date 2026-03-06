Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran-US War: कतारमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी ‘अ‍ॅडव्हायझरी’; सुरक्षेसाठी घराबाहेर न पडण्याच्या सूचना

मध्य-पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कतारमधील सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहे. या पार्श्वभूमीवर, कतारची राजधानी दोहा येथील भारतीय दूतावासाने तेथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी तातडीची नियमावली प्रसिद्ध केली आहे

Updated On: Mar 06, 2026 | 06:47 PM
( फोटो सौजन्य : IANS )

  • भारतीय नागरिकांसाठी तातडीची नियमावली प्रसिद्ध
  • सुरक्षेसाठी काय करावे?
  • विमानसेवा आणि व्हिसाबाबत महत्त्वाची अपडेट
Iran-US War : मध्य-पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कतारमधील सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहे. या पार्श्वभूमीवर, कतारची राजधानी दोहा येथील भारतीय दूतावासाने तेथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी तातडीची नियमावली (Advisory) प्रसिद्ध केली आहे. भारतीयांनी घाबरून न जाता स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन दूतावासाने केले आहे.

Iran-US War: इराण आता तडजोडीसाठी तयार? ट्रम्प यांचा मोठा दावा!

सुरक्षेसाठी काय करावे?

दूतावासाने स्पष्ट केले आहे की, नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी राहावे आणि अत्यंत आवश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये. तसेच, संभाव्य धोका टाळण्यासाठी खिडक्या आणि उघड्या जागांपासून दूर राहण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.

विमानसेवा आणि व्हिसाबाबत महत्त्वाची अपडेट

सध्या कतारमधील हवाई क्षेत्र पूर्णपणे बंद करण्यात आले असून सर्व विमान उड्डाणे तात्पुरती स्थगित आहेत. या संदर्भात कतर एअरवेज 7 मार्च रोजी सकाळी 9 वाजता नवीन माहिती जाहीर करणार आहे, तोपर्यंत प्रवाशांनी आपल्या एअरलाईन्सच्या संपर्कात राहणे गरजेचे आहे. व्हिसाबाबत दिलासा देताना कतारच्या अंतर्गत मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की, ज्यांचे प्रवेश व्हिसा संपले आहेत किंवा संपणार आहेत, अशा सर्व श्रेणीतील व्हिसाची मुदत एका महिन्यासाठी वाढवण्यात आली आहे. ही सवलत 28 फेब्रुवारी 2026 पासून प्रभावी मानली जाईल आणि गरजेनुसार यात आणखी वाढ केली जाऊ शकते.

कतारबाहेर पडण्यासाठी पर्यायी मार्ग

ज्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत कतारमधून बाहेर पडायचे आहे, त्यांच्यासाठी सौदी अरबकडे जाणारी ‘सलवा’ भू-सीमा सध्या खुली ठेवण्यात आली आहे. ज्या भारतीय नागरिकांकडे अमेरिका, ब्रिटन किंवा शेंगेन देशांचा वैध व्हिसा आहे, त्यांना सौदी अरबमध्ये पोहोचल्यावर लगेच व्हिसा मिळू शकतो. इतर नागरिकांना ठराविक प्रक्रियेनुसार सौदी व्हिसासाठी अर्ज करावा लागेल. जे भारतीय नागरिक सध्या कतारमध्ये विमान प्रवासाच्या ट्रान्झिटमध्ये अडकले आहेत, त्यांना मदत करण्यासाठी भारतीय दूतावास सौदी अरबचा तात्पुरता ट्रान्झिट व्हिसा मिळवून देण्यासाठी विशेष नोंदणी लिंक सुरू करत आहे.

मदतीसाठी हेल्पलाईन नंबर

ही ट्रान्झिट व्हिसाची सुविधा मिळवण्यासाठी प्रवाशांकडे सौदी अरबमधून बाहेर जाण्याचे निश्चित विमान तिकीट असणे आवश्यक आहे. नोंदणी करताना कतारला येण्याचे आणि सौदीतून बाहेर जाण्याचे तिकीट जमा करणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेसाठी दूतावासाला किमान 48  तासांचा वेळ लागणार असून, सीमेपर्यंत जाण्याची आणि पुढील प्रवासाची व्यवस्था नागरिकांना स्वतःच करावी लागेल. अधिक माहिती किंवा आपत्कालीन मदतीसाठी भारतीय दूतावासाने +97455647502 किंवा +97455362508 हे हेल्पलाईन नंबर देखील जारी केले आहेत.

Iran-US War: इराणविरोधात अमेरिकेचे ‘मिशन’ अधिक आक्रमक; अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने दिले संकेत

Published On: Mar 06, 2026 | 06:47 PM

