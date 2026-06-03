Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Solapur News Major Twist In Legislative Council Election Congress Candidate Aditya Fattepurkars Nomination Rejected

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Updated On: Jun 03, 2026 | 03:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले.

Follow Us:
विस्तार

 

 

सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अर्ज फेटाळल्याचा निर्णय जाहीर होताच काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी भाजप विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केला.

Follow Us:
विस्तार

 

 

सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अर्ज फेटाळल्याचा निर्णय जाहीर होताच काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी भाजप विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केला.

Web Title: Solapur news major twist in legislative council election congress candidate aditya fattepurkars nomination rejected

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 03:25 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Technical Internship: ६ महिन्यांचे सरकारी प्रशिक्षण आणि बक्कळ मानधन! पदवीधर इंजिनिअर्ससाठी ऑनलाईन अर्जाची सोपी पद्धत जाणून घ्या..

Technical Internship: ६ महिन्यांचे सरकारी प्रशिक्षण आणि बक्कळ मानधन! पदवीधर इंजिनिअर्ससाठी ऑनलाईन अर्जाची सोपी पद्धत जाणून घ्या..

Jun 03, 2026 | 03:18 PM
E-Challan : वाहनधारकांनो त्वरित करा ‘हे’ काम, अन्यथा ट्रॅफिक पोलिसांच्या नवीन नियमांमुळे अडकाल मोठ्या अडचणीत

E-Challan : वाहनधारकांनो त्वरित करा ‘हे’ काम, अन्यथा ट्रॅफिक पोलिसांच्या नवीन नियमांमुळे अडकाल मोठ्या अडचणीत

Jun 03, 2026 | 03:17 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
Bihar Crime: आईने बॉयफ्रेंडलाच बनवलं जावई, पुढं घडलं भयानक, कुणाचा गेला जीव?

Bihar Crime: आईने बॉयफ्रेंडलाच बनवलं जावई, पुढं घडलं भयानक, कुणाचा गेला जीव?

Jun 03, 2026 | 03:11 PM
Gharkul Yojana benefits: ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असूनही लाभ मिळेना’; घरकुलाच्या मागणीसाठी अरविंद हजारे ॲक्शन मोडमध्ये!

Gharkul Yojana benefits: ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असूनही लाभ मिळेना’; घरकुलाच्या मागणीसाठी अरविंद हजारे ॲक्शन मोडमध्ये!

Jun 03, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM