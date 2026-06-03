Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Gharkul Yojana benefits: ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असूनही लाभ मिळेना’; घरकुलाच्या मागणीसाठी अरविंद हजारे ॲक्शन मोडमध्ये!

Updated On: Jun 03, 2026 | 03:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

Satara News: ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून शासकीय जागेवरील वास्तव्याचा मुद्दा उपस्थित करून घरकुलासाठी अपात्र ठरविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही हजारे यांनी म्हटले आहे. मात्र, आपल्या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून पात्रतेनुसार लाभ द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

Satara News, Gharkul Yojana, Karad News

Gharkul Yojana benefits: 'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असूनही लाभ मिळेना'; घरकुलाच्या मागणीसाठी अरविंद हजारे ॲक्शन मोडमध्ये!

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे धाव
  • आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असून अनेक वर्षांपासून घरकुलासाठी प्रयत्न
  • घरकुलाचा लाभ न मिळाल्याने कुटुंबीयांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत
Satara News: कराड तालुक्यातील वराडे येथील अरविंद बबन हजारे यांनी शासनाच्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे धाव घेतली असून प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना सादर करण्यात आले.

अरविंद हजारे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असून अनेक वर्षांपासून घरकुलासाठी प्रयत्न करत आहेत. शासनाच्या विविध घरकुल योजनांमध्ये अर्ज करूनही अद्याप त्यांना लाभ मिळालेला नाही. याबाबत ग्रामपंचायतीकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

Vidhan Parishad Election 2026: बंडखोरांना दणका! महायुतीच्या १७ अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर

ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून शासकीय जागेवरील वास्तव्याचा मुद्दा उपस्थित करून घरकुलासाठी अपात्र ठरविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही हजारे यांनी म्हटले आहे. मात्र, आपल्या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून पात्रतेनुसार लाभ द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

घरकुलाचा लाभ न मिळाल्याने कुटुंबीयांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगत, प्रशासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

थेट 107 कोटींची ऑफर नाकारणारे Khan Sir! इतकी आहे Net Worth… कशी होते कमाई?

दरम्यान, हजारे यांच्या निवेदनावर प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि या प्रकरणात पुढे काय निर्णय होतो, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Satara news gharkul yojana karad news housing scheme

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 03:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेंद्रेतील कथित अतिक्रमणाविरोधात बहुजन युथ पॅंथर आक्रमक, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे; कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
1

शेंद्रेतील कथित अतिक्रमणाविरोधात बहुजन युथ पॅंथर आक्रमक, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे; कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

Women Education: जिद्द जिंकली! सातारा जिल्हा परिषदेच्या ‘सेकंड चान्स’ उपक्रमामुळे ६९७ महिलांनी पार केली दहावीची पायरी
2

Women Education: जिद्द जिंकली! सातारा जिल्हा परिषदेच्या ‘सेकंड चान्स’ उपक्रमामुळे ६९७ महिलांनी पार केली दहावीची पायरी

Satara: तारळी धरणग्रस्तांचा सातार्‍यात एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनिश्चितकालीन ठिय्या आंदोलन सुरू
3

Satara: तारळी धरणग्रस्तांचा सातार्‍यात एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनिश्चितकालीन ठिय्या आंदोलन सुरू

Gram Panchayat elections 2026: ग्रामीण भागांत निवडणुकीचा धुरळा; १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये जोरदार तयारी
4

Gram Panchayat elections 2026: ग्रामीण भागांत निवडणुकीचा धुरळा; १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये जोरदार तयारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Attack Kuwait : मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद! कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भीषण ड्रोन हल्ला; इराणवर संशयाची सुई

Iran Attack Kuwait : मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद! कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भीषण ड्रोन हल्ला; इराणवर संशयाची सुई

Jun 03, 2026 | 03:27 PM
लाँचपूर्वीच समोर आली Realme P4R ची किंमत! 8000mAh बॅटरी आणि या दमदार फीचर्सने असणार सुसज्ज… जाणून घ्या सविस्तर

लाँचपूर्वीच समोर आली Realme P4R ची किंमत! 8000mAh बॅटरी आणि या दमदार फीचर्सने असणार सुसज्ज… जाणून घ्या सविस्तर

Jun 03, 2026 | 03:27 PM
Ram Charan : चाहता भेटण्यासाठी धावला अन् पठ्ठ्यानं एका हातातच उचलला! कोण आहे हा रामचरणचा विदेशी गार्ड?

Ram Charan : चाहता भेटण्यासाठी धावला अन् पठ्ठ्यानं एका हातातच उचलला! कोण आहे हा रामचरणचा विदेशी गार्ड?

Jun 03, 2026 | 03:26 PM
इच्छा पूर्ण करणारे App? OTTवरील या थरारक सीरिजने उडवली प्रेक्षकांची झोप; 8 एपिसोडची ही सस्पेन्सने भरलेली सीरिज पाहिलीत का?

इच्छा पूर्ण करणारे App? OTTवरील या थरारक सीरिजने उडवली प्रेक्षकांची झोप; 8 एपिसोडची ही सस्पेन्सने भरलेली सीरिज पाहिलीत का?

Jun 03, 2026 | 03:26 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Technical Internship: ६ महिन्यांचे सरकारी प्रशिक्षण आणि बक्कळ मानधन! पदवीधर इंजिनिअर्ससाठी ऑनलाईन अर्जाची सोपी पद्धत जाणून घ्या..

Technical Internship: ६ महिन्यांचे सरकारी प्रशिक्षण आणि बक्कळ मानधन! पदवीधर इंजिनिअर्ससाठी ऑनलाईन अर्जाची सोपी पद्धत जाणून घ्या..

Jun 03, 2026 | 03:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM