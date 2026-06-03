Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

सांगलीत समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. काही धार्मिक वास्तूंवरील कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं. प्रशासनाकडून एकतर्फी कारवाई होत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आलाय. काही धार्मिक वापराच्या वास्तूंवर कोणतीही पूर्वसूचना अथवा नोटीस न देता कारवाई करण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित प्रकरण न्यायालयात असतानाही कारवाई करण्यात आल्याचं मोर्चेकऱ्यांनी म्हटलंय. या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आलीय.
सांगलीत समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. काही धार्मिक वास्तूंवरील कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं. प्रशासनाकडून एकतर्फी कारवाई होत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आलाय. काही धार्मिक वापराच्या वास्तूंवर कोणतीही पूर्वसूचना अथवा नोटीस न देता कारवाई करण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित प्रकरण न्यायालयात असतानाही कारवाई करण्यात आल्याचं मोर्चेकऱ्यांनी म्हटलंय. या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आलीय.