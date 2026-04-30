Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

तुमचाही Smart T.V. सतत हँग होतोय का ? मग वापरा ‘ही’ सोपी ट्रीक, जुना T.V. फक्त चालणार नाही तर धावेल

आजकाल प्रत्येकाच्या घरात स्मार्ट टिव्ही असतात. प्रत्येकजण सर्वात जास्त इंचाच्या टीव्हीला पसंती देतो. बघताना एकदम रिच लुक देणारा हा टीव्ही एका ठराविक काळानंतर सतत हँग पडतो.

Updated On: Apr 30, 2026 | 05:49 PM
तुमचाही Smart T.V. सतत हँग होतोय का ? मग वापरा ‘ही’ सोपी ट्रीक, जुना T.V. फक्त चालणार नाही तर धावेल
Follow Us:
Follow Us:
  • Smart T.V. सतत हँग होतोय का ?
  • मग वापरा ही सोपी ट्रीक, जुना T.V. फक्त चालणार नाही तर धावेल
आजकाल प्रत्येकाच्या घरात स्मार्ट टिव्ही असतात. प्रत्येकजण सर्वात जास्त इंचाच्या टीव्हीला पसंती देतो. बघताना एकदम रिच लुक देणारा हा टीव्ही एका ठराविक काळानंतर सतत हँग पडतो. य़ामुळे अनेकदा अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो. पण तुम्हाला स्मार्टटीव्ही सतत हँग होण्याचं कारण तुम्हाला माहितेय का ? आणि यावर एक सोपी ट्रीक सुद्धा आहे ती कोणती ते जाणून घेऊयात.

स्मार्ट टीव्ही हळू का चालतो?

स्मार्टफोनप्रमाणेच, स्मार्ट टीव्हीमध्येही ॲप्स, कॅश्ड डेटा आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्स जमा होतात. कालांतराने, या गोष्टींमुळे स्टोरेज भरते आणि टीव्हीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. जेव्हा रॅम आणि स्टोरेजवर जास्त भार पडतो, तेव्हा ॲप्स लोड होण्यास जास्त वेळ लागतो, व्हिडिओ अडखळतात आणि कधीकधी संपूर्ण सिस्टमच हँग होते.

Tech Tips: नवा RO प्यूरीफायर खरेदी करण्याचा विचार करताय? या गोष्टींकडे चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, नाहीतर कराल पश्चाताप

जर तुमचा स्मार्ट टीव्ही वारंवार हँग होत असेल, तर कॅशे क्लिअर करणे आणि नको असलेले ॲप्स काढून टाकणे हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. तुम्ही तुमच्या टीव्हीच्या सेटिंग्जमध्ये प्रत्येक ॲपचा कॅशे क्लिअर करू शकता. यामुळे अनावश्यक फाइल्स काढून टाकल्या जातात आणि सिस्टमला थोडा मोकळा वेळ मिळतो. तसेच, तुम्ही वापरत नसलेले ॲप्स अनइन्स्टॉल करा. यामुळे स्टोरेज मोकळे होईल आणि वेग सुधारेल.

रीस्टार्ट आणि अपडेट्स

बरेच लोक आपले टीव्ही महिनोन् महिने बंद न करता वापरतात, ज्यामुळे सिस्टम मंदावते. बॅकग्राउंडमधील प्रक्रिया बंद करण्यासाठी आपला टीव्ही वेळोवेळी रीस्टार्ट करणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, सॉफ्टवेअर अपडेट्सकडे दुर्लक्ष करू नका. नवीन अपडेट्समध्ये त्रुटी निराकरण (बग फिक्सेस) आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा (परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हमेंट्स) समाविष्ट असतात, ज्यामुळे तुमचा टीव्ही अधिक चांगल्या प्रकारे काम करतो.
इंटरनेट कनेक्शन देखील महत्त्वाचे आहे.

कधीकधी, समस्या टीव्हीमध्ये नसून इंटरनेटमध्ये असते. धीम्या किंवा अस्थिर वाय-फाय कनेक्शनमुळे व्हिडिओ बफर होऊ शकतात आणि टीव्ही हँग होऊ शकतो. अशावेळी, तुमचा राउटर रीस्टार्ट करा किंवा अधिक वेगाचे कनेक्शन वापरा. ​​शक्य असल्यास, लॅन केबलद्वारे थेट कनेक्शन देखील एक चांगला अनुभव देऊ शकते.

यावर सोपी ट्रीक कोणती ? 

फॅक्टरी रीसेट हा शेवटचा उपाय आहे.वरील सर्व उपाय करूनही तुमचा टीव्ही हळू चालत असेल, तर तुम्ही फॅक्टरी रीसेट करून पाहू शकता. यामुळे तुमचा टीव्ही त्याच्या मूळ स्थितीत परत येईल, पण हे लक्षात ठेवा की यामुळे तुमचा सर्व डेटा आणि ॲप्स डिलीट होतील.

DJI च्या Osmo Pocket 4 ची मार्केटमध्ये एन्ट्री! कंटेंट क्रिएटर्ससाठी ठरणार गेमचेंजर?

Web Title: Is your smart tv also constantly hanging what is the solution

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 05:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM