Bachchu Kadu: ‘प्रहार’ करता करता बच्चू कडूंच्या हाती ‘शिवबंधन’; विधान परिषदेसाठी उमेदवारी, पहिली प्रतिक्रिया समोर

शेतकरी, शेतमजूर आणि दिव्यांग बांधवांच्या न्याय हक्कांसाठी आम्ही हाती धनुष्यबाण घेतला आहे. त्यांच्या प्रश्नांवर ठामपणे आवाज उठवत राहणार असून, या लढ्यात कधीही मागे हटणार नाही. pic.twitter.com/5wnIuRgNSv — BACCHU KADU (@RealBacchuKadu) April 30, 2026
‘प्रहार’ संघटनेचे संस्थापक असलेल्या बच्चू कडू यांनी, हाती भगवा ध्वज घेऊन आज जाहीरपणे शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर, एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना विधान परिषद निवडणुकीसाठी पक्षाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आणि त्यानंतर त्यांनी MLC निवडणुकीसाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र, या प्रसंगी त्यांनी हे स्पष्ट केले की, ‘प्रहार’ ही संघटना एक स्वतंत्र संघटना म्हणूनच कार्यरत राहील. या कार्यक्रमाला उद्योगमंत्री उदय सामंत, शिवसेना सचिव संजय मोरे, आमदार मुरजी पटेल आणि माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्यासह शिवसेनेचे विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते (शिवसैनिक) आणि खुद्द बच्चू कडू उपस्थित होते.
#WATCH | Mumbai | On joining the Eknath Shinde-led Shiv Sena and becoming a Sena candidate for the MLC polls, Bachchu Kadu says, “I will raise the issues of farmers, the public…We will spread the ideology of Lord Ram, Babasaheb Ambedkar, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Ahilyabai… pic.twitter.com/SGqhv6z9RN — ANI (@ANI) April 30, 2026
बच्चू कडू हे त्यांच्या आक्रमक कार्यशैलीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी केलेल्या अथक संघर्षासाठी ओळखले जातात. ते म्हणाले, “शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता हेच माझे नेहमीच प्राधान्य राहिले आहे. विधिमंडळात प्रवेश करण्यामागील माझे मुख्य उद्दिष्ट हेच आहे की, समाजातील या वंचित घटकांचा आवाज अधिक जोमाने मांडणे. आम्ही सरकारच्या धोरणांना थेट सर्वसामान्य माणसाच्या दारापर्यंत पोहोचवू.”
आपल्या राजकीय विचारसरणीबद्दल बोलताना, कडू यांनी ठामपणे सांगितले की ते आपल्या कार्याला कोणत्याही संकुचित कक्षेत मर्यादित ठेवणार नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रभू श्रीराम, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या विचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी ते जनतेच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचतील आणि स्वतःला पूर्णपणे वाहून घेतील. या महान ऐतिहासिक विभूतींनी दाखवून दिलेल्या मार्गाचे अनुसरण करूनच महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास शक्य आहे, असा ठाम दावा त्यांनी केला.
येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, बच्चू कडू हे यापूर्वी ‘महाविकास आघाडी’चा एक घटक होते. मात्र, २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीदरम्यान, त्यांनी शिंदे यांना ठामपणे पाठिंबा दिला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महायुती’ सरकारमध्ये बच्चू कडू यांच्यावर ‘दिव्यांग कल्याण मंत्रालया’चे प्रमुखपद सांभाळण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा प्राप्त होता. आता, शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवर बच्चू कडू आपल्याच सरकारविरुद्ध आवाज उठवू शकतील की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
