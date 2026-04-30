IPL 2026: मॅडनेस! Rickelton चं 44 चेंडूत शतक; जयसूर्याचा विक्रम आता भूतकाळ

Updated On: Apr 30, 2026 | 05:54 PM
रियान रिकल्टनची शतकी खेळी (फोटो- ट्विटर)

रियाल रिकल्टनने केली 123 रन्स नाबाद खेळी 
एसआरएचने मुंबई इंडियन्सचा केला दारुण पराभव 
आयपीएलमधील पलटणचे आव्हान संपल्यात जमा

Mumbai Indians Vs SRH Live: काल मुंबई इंडियन्स आणि एसआरएचविरुद्ध सामना पार पडला. कालच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा दारुण पराभव झाला आहे. मात्र या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा 200 पेक्षा जास्त रन्स करून देखील पराभव झाला आहे. कालच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सकडून रियान रिकल्टनने शतकी खेळी केली. शतकी (IPL 2026) खेळी करत त्याने आपल्या नावावर एक नवा विक्रम रचला आहे.

टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा मुंबई इंडियन्सचा निर्णय सार्थ ठरवत रायन रिकल्टनने सुरुवातीपासूनच हैदराबादच्या गोलंदाजांवर हल्ला केला. रिकल्टनने मैदानाच्या चहुबाजूंनी फटकेबाजी करत नॉट आउट 123 रन्सची खेळी केली. त्याच्या या स्फोटक खेळीमुळे मुंबईला 240 रन्सचा टप्पा ओलांडता आला. या शतकी खेळीसह रिकल्टनने आयपीएलच्या इतिहासात एका मोठ्या विक्रमाचीही नोंद आपल्या नावावर केली आहे.

रिकल्टनने मुंबई इंडियन्सच्या इतिहासात एका नव्या विक्रमाची नोंद केली. मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएलमध्ये सर्वात वेगवान शतक ठोकण्याचा मान आता रिकल्टनकडे आला आहे. त्याने श्रीलंकेचा माजी खेळाडू सनथ जयसूर्याचा रेकॉर्ड मोडला आहे. जयसूर्या यांनी 2008 च्या पहिल्या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध 45 चेंडूंत शतक झळकावले होते.

मुंबई इंडियन्सच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबादमध्ये सामना पार पडला. मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी केली. मुंबई इंडियन्सने एसआरएचला 244 रन्सचे टार्गेट दिले होते. एसआरएच कडून ट्रेविस हेड आणि अभिषेक शर्मा यांनी जबरदस्त सुरुवात केली. अखेर या सामन्यात एसआरएचने मुंबई इंडियन्सचा 6 विकेट्सने पराभव केला आहे. मुंबई इंडियन्सचा यंदाच्या हंगामातील 6 वा पराभव झाला आहे. आयपीएल 2026 मधील मुंबई इंडियन्सचे आव्हान जवळपास संपूष्टात आले आहे.

मुंबई इंडियन्सकडून डावाची सुरूवात करण्यासाठी रियान रिकल्टन आणि विल जॅक्स वानखेडे स्टेडियमवर खेळण्यासाठी आले. रियान रिकल्टन आणि विल जॅक्सने मुंबईच्या संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. रियन रिकल्टनने तडाखेबंद शतक लगावले. नमन धीर 22 रन्स करून आउट झाला. नमन आउट होताच तिलक वर्मा ऐवजी स्वतः कर्णधार हार्दिक पंड्या खेळण्यासाठी उतरला. रियान रिकल्टनने आपले शतक पूर्ण करत मुंबईला मोठी धावसंख्या उभरण्यात मोठा वाटा उचलला.

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

