प्रियांका चोप्रा हिने २०२१ मध्ये ‘अॅनोमली’ या ब्रँडची स्थापना केली होती. हा ब्रँड प्रामुख्याने ‘क्लीन’, ‘व्हेगन’ आणि उच्च कार्यक्षमता देणाऱ्या हेअरकेअर उत्पादनांसाठी ओळखला जातो. अत्यंत रास्त दरात जागतिक दर्जाची उत्पादने उपलब्ध करून दिल्याने अल्पावधीतच या ब्रँडने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे.
या अधिग्रहणाद्वारे ‘अॅनोमली’च्या बौद्धिक संपदेची पूर्ण मालकी आता रिलायन्स रिटेलकडे आली आहे. रिलायन्स आपल्या विस्तीर्ण रिटेल नेटवर्क आणि ‘तिरा’ (Tira) सारख्या डिजिटल कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वापर करून हा ब्रँड भारतीय ग्राहकांच्या घराघरात पोहोचवणार आहे. भारतीय ग्राहकांच्या केसांच्या आणि त्वचेच्या समस्या लक्षात घेऊन या उत्पादनांमध्ये स्थानिक स्तरावर नवनवीन प्रयोग करण्यावर रिलायन्सचा भर असेल.
रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेडच्या कार्यकारी संचालिका ईशा अंबानी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, “अॅनोमलीचा आमच्या पोर्टफोलिओमध्ये समावेश करणे हे आधुनिक आणि वेगाने वाढणाऱ्या ब्युटी ब्रँड्सच्या विस्तारासाठी उचललेले एक धोरणात्मक पाऊल आहे. प्रियांकासोबतच्या या सहकार्यातून आम्हाला भारतीय बाजारपेठेत मोठी वाढ अपेक्षित आहे”.
दुसरीकडे, प्रियांका चोप्रा यापुढेही ब्रँडमध्ये ‘क्रिएटिव्ह डायरेक्टर’ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ती म्हणाली, “हा अॅनोमलीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. रिलायन्स रिटेलची व्याप्ती आणि त्यांचे रिटेल क्षेत्रातील प्रभुत्व यामुळे हा ब्रँड जगभरातील जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल. ईशा अंबानी यांच्यासारख्या खंबीर नेतृत्वाखाली काम करण्यासाठी मी अत्यंत उत्सुक आहे”.
भारताला प्राधान्य देण्यासोबतच हा ब्रँड उत्तर अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये आपली जागतिक उपस्थिती अधिक मजबूत करेल. जागतिक ब्रँड व्हॅल्यू आणि रिलायन्सचे मार्केट कौशल्य यांचा संगम या ब्रँडला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी सज्ज आहे.
