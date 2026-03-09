Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kalki 2898 AD मध्ये ‘या’ अभिनेत्यावर झाला पैशाचा पाऊस! 2M Dollars घेतली फी, अमिताभ-दीपिका-प्रभासपेक्षाही जास्त

चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता युगी सेतू यांनी अलीकडेच सर्वाधिक मानधन कोणाला मिळाले हे उघड केले.

Updated On: Mar 09, 2026 | 07:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

“कल्की २८९८ एडी” चित्रपटातील सर्वाधिक मानधन घेणारे अभिनेत्री दीपिका पदुकोण, अभिनेता प्रभास किंवा अमिताभ बच्चन नव्हते तर दुसरा एक अभिनेता होता. चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता युगी सेतू यांनी अलीकडेच २०२४ च्या विज्ञान-कथा ब्लॉकबस्टरमध्ये सर्वाधिक मानधन कोणाला मिळाले हे उघड केले.

अलिकडच्या एका मुलाखतीत, चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता युगी सेतू यांनी खुलासा केला की या चित्रपटासाठी दीपिका, प्रभास किंवा अमिताभ बच्चन यांनी नव्हे तर कमल हासन यांनी सर्वाधिक मानधन घेतले. हासन यांनी फक्त २० दिवसांच्या कॉल टाइमसाठी १५० कोटी रुपये घेतले. त्यांनी स्पष्ट केले की, “कमल सरांचा दर्जा असाच आहे. त्यांना ‘कल्की २८९८ एडी’च्या २० दिवसांच्या शूटिंगसाठी १५० कोटी रुपये देण्यात आले होते. मी त्यांच्या वाढदिवशी त्यांना सांगितले होते की ते भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी एक आहेत आणि दररोज सुमारे १० लाख डॉलर्स कमवतात.”

“कलकी २८९८ एडी” या चित्रपटात कमल हासन यांनी खलनायकाची भूमिका केली होती. चित्रपट निर्माते युगी यांनी पुढे स्पष्ट केले की त्यानंतर कमलने त्यांची ओळख “कलकी २८९८ एडी” च्या निर्मात्या अश्विनी दत्ता यांच्याशी करून दिली. कमल हासनला भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणारा अभिनेता बनवल्याबद्दल युगी यांनी अश्विनीचे आभार मानले. जेव्हा त्यांनी २० दिवसांसाठी १५० दशलक्ष डॉलर्सची ऑफर दिली तेव्हा निर्मात्याने उत्तर दिले, “नाही, सर, त्यांनी फक्त १० हृदये दिली. माफ करा, मी स्वतःला दुरुस्त करेन. खरं तर, ते दररोज २ दशलक्ष डॉलर्स आहे.”

Roomani Khare : शुभमंगल सावधान! दणक्यात पार पडला संदीप खरेंच्या लेकीचा शाही विवाहसोहळा, ‘या’ कृतीने वेधले सर्वांचे लक्ष

कलकी २८९८ एडी” या चित्रपटात अभिनेता कमल हासन यांनी यास्किनची भूमिका साकारली होती, जे देवांचा एक अत्याचारी राजा होतो. या राजाला फक्त राज्य कसे करायचे हे माहित आहे. चित्रपटात त्याला मर्यादित स्क्रीन वेळ मिळाला असला तरी, त्याची भूमिका अजूनही कथेसाठी महत्त्वाची आहे. चित्रपटाच्या शेवटी, असे सूचित करण्यात आले होते की पुढील भागात कमल हासन यांची भूमिका वाढवली जाऊ शकते.

‘Ramayan’ मधील रणबीर आणि साई पल्लवीचा फोटो व्हायरल, आशीष शर्माने दिले स्पष्ट उत्तर; फोटोमागचे सत्य उघड

Web Title: This actor in kalki 2898 ad took 2m fee more than amitabh deepika and prabhas

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 07:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amitabh Bachchan यांनी का पाहिला नाही T20 वर्ल्डकप फायनल? जिंकल्या नंतर बिग बींनी उघड केलं ‘अनोख्या युक्तीचे’ रहस्य!
1

Amitabh Bachchan यांनी का पाहिला नाही T20 वर्ल्डकप फायनल? जिंकल्या नंतर बिग बींनी उघड केलं ‘अनोख्या युक्तीचे’ रहस्य!

१०० कोटींचा ‘बादशाह’! प्रभासने पुन्हा एकदा मोडले सगळे रेकॉर्ड; ‘फौजी’ ते ‘स्पिरिट’सह बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज एन्ट्री
2

१०० कोटींचा ‘बादशाह’! प्रभासने पुन्हा एकदा मोडले सगळे रेकॉर्ड; ‘फौजी’ ते ‘स्पिरिट’सह बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज एन्ट्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kalki 2898 AD मध्ये ‘या’ अभिनेत्यावर झाला पैशाचा पाऊस! 2M Dollars घेतली फी, अमिताभ-दीपिका-प्रभासपेक्षाही जास्त

Kalki 2898 AD मध्ये ‘या’ अभिनेत्यावर झाला पैशाचा पाऊस! 2M Dollars घेतली फी, अमिताभ-दीपिका-प्रभासपेक्षाही जास्त

Mar 09, 2026 | 07:40 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
वाह Kawasaki वाह! 2.89 लाखांची सूट, तरीही ‘या’ सुपरबाईकची किंमत 17.90 लाख रुपये

वाह Kawasaki वाह! 2.89 लाखांची सूट, तरीही ‘या’ सुपरबाईकची किंमत 17.90 लाख रुपये

Mar 09, 2026 | 07:33 PM
Satara News : रस्ते कामातील दिरंगाईवर वाईत नागरिकांचा संताप; नगरपरिषद सभेत प्रशासनाला जाब

Satara News : रस्ते कामातील दिरंगाईवर वाईत नागरिकांचा संताप; नगरपरिषद सभेत प्रशासनाला जाब

Mar 09, 2026 | 07:27 PM
Satara News: सोनगाव कचरा डेपोला भीषण आग; धुराच्या लोटामुळे नागरिक हैराण, ठोस उपाययोजनांची मागणी

Satara News: सोनगाव कचरा डेपोला भीषण आग; धुराच्या लोटामुळे नागरिक हैराण, ठोस उपाययोजनांची मागणी

Mar 09, 2026 | 07:25 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Crime News: दिल्लीला नेले अन् अश्लील व्हिडिओच्या खेळात हिंदू मुलीला अडकवले; मग सुरू झाला धर्मांतराचा…

Crime News: दिल्लीला नेले अन् अश्लील व्हिडिओच्या खेळात हिंदू मुलीला अडकवले; मग सुरू झाला धर्मांतराचा…

Mar 09, 2026 | 07:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM