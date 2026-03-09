Kalki 2898 AD मध्ये ‘या’ अभिनेत्यावर झाला पैशाचा पाऊस! 2M Dollars घेतली फी, अमिताभ-दीपिका-प्रभासपेक्षाही जास्त

“कल्की २८९८ एडी” चित्रपटातील सर्वाधिक मानधन घेणारे अभिनेत्री दीपिका पदुकोण, अभिनेता प्रभास किंवा अमिताभ बच्चन नव्हते तर दुसरा एक अभिनेता होता. चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता युगी सेतू यांनी अलीकडेच २०२४ च्या विज्ञान-कथा ब्लॉकबस्टरमध्ये सर्वाधिक मानधन कोणाला मिळाले हे उघड केले.
अलिकडच्या एका मुलाखतीत, चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता युगी सेतू यांनी खुलासा केला की या चित्रपटासाठी दीपिका, प्रभास किंवा अमिताभ बच्चन यांनी नव्हे तर कमल हासन यांनी सर्वाधिक मानधन घेतले. हासन यांनी फक्त २० दिवसांच्या कॉल टाइमसाठी १५० कोटी रुपये घेतले. त्यांनी स्पष्ट केले की, “कमल सरांचा दर्जा असाच आहे. त्यांना ‘कल्की २८९८ एडी’च्या २० दिवसांच्या शूटिंगसाठी १५० कोटी रुपये देण्यात आले होते. मी त्यांच्या वाढदिवशी त्यांना सांगितले होते की ते भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी एक आहेत आणि दररोज सुमारे १० लाख डॉलर्स कमवतात.”
“कलकी २८९८ एडी” या चित्रपटात कमल हासन यांनी खलनायकाची भूमिका केली होती. चित्रपट निर्माते युगी यांनी पुढे स्पष्ट केले की त्यानंतर कमलने त्यांची ओळख “कलकी २८९८ एडी” च्या निर्मात्या अश्विनी दत्ता यांच्याशी करून दिली. कमल हासनला भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणारा अभिनेता बनवल्याबद्दल युगी यांनी अश्विनीचे आभार मानले. जेव्हा त्यांनी २० दिवसांसाठी १५० दशलक्ष डॉलर्सची ऑफर दिली तेव्हा निर्मात्याने उत्तर दिले, “नाही, सर, त्यांनी फक्त १० हृदये दिली. माफ करा, मी स्वतःला दुरुस्त करेन. खरं तर, ते दररोज २ दशलक्ष डॉलर्स आहे.”
कलकी २८९८ एडी” या चित्रपटात अभिनेता कमल हासन यांनी यास्किनची भूमिका साकारली होती, जे देवांचा एक अत्याचारी राजा होतो. या राजाला फक्त राज्य कसे करायचे हे माहित आहे. चित्रपटात त्याला मर्यादित स्क्रीन वेळ मिळाला असला तरी, त्याची भूमिका अजूनही कथेसाठी महत्त्वाची आहे. चित्रपटाच्या शेवटी, असे सूचित करण्यात आले होते की पुढील भागात कमल हासन यांची भूमिका वाढवली जाऊ शकते.
