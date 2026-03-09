Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Satara News : रस्ते कामातील दिरंगाईवर वाईत नागरिकांचा संताप; नगरपरिषद सभेत प्रशासनाला जाब

वाई–महाबळेश्वर रस्ता आणि वाई एमआयडीसी मार्गाचे नूतनीकरण गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्याने शहराची वाहतूक व्यवस्था आणि व्यापार पूर्णपणे कोलमडला आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 07:27 PM
Satara News : रस्ते कामातील दिरंगाईवर वाईत नागरिकांचा संताप; नगरपरिषद सभेत प्रशासनाला जाब
  • काम दोन वर्षांपासून रखडल्याने शहराची वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली
  • कामाची संथ गती आणि नागरिकांचे हाल
  • व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले, शेतीमालाचे नुकसान
Satara News : तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन केंद्र असलेल्या वाई शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या कामात होत असलेल्या प्रचंड दिरंगाईमुळे स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि व्यावसायिकांचा संयम आता सुटला आहे. वाई–महाबळेश्वर रस्ता आणि वाई एमआयडीसी मार्गाचे नूतनीकरण गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्याने शहराची वाहतूक व्यवस्था आणि व्यापार पूर्णपणे कोलमडला आहे. या गंभीर परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी वाई नगरपरिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीची बैठक पार पडली.

सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

कामाची संथ गती आणि नागरिकांचे हाल

या बैठकीत उपस्थित नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी प्रशासन व संबंधित ठेकेदारांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. शहरात येणारे बहुतेक सर्व रस्ते खोदून ठेवल्यामुळे वाहतुकीचा फज्जा उडाला आहे. काम पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही निश्चित वेळमर्यादा पाळली जात नसल्याचा आरोप उपस्थितांनी केला. ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे आणि उडणाऱ्या धुळीमुळे वाईकरांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, अर्धवट कामांमुळे रोज लहान-मोठे अपघात घडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले, शेतीमालाचे नुकसान

रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा सर्वाधिक फटका स्थानिक बाजारपेठेला बसला आहे. रस्ते खोदल्यामुळे ग्राहकांनी बाजारपेठेकडे पाठ फिरवली असून, अनेक छोट्या व्यावसायिकांचे उत्पन्न ठप्प झाले आहे. काही दुकानदारांनी तर “दुकान बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे” अशी हतबलता व्यक्त केली. दुसरीकडे, रस्त्यावरील धुळीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे, विशेषतः फळभाज्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे, ज्यामुळे आर्थिक संकट गडद झाले आहे.

प्रशासनाला अल्टिमेटम

बैठकीदरम्यान उपस्थितांनी एकमुखाने मागणी केली की, रस्त्यांची कामे तातडीने आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करावीत. धुळीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नियमित पाणी फवारणी करावी आणि खड्डे बुजवून वाहतूक सुरळीत करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांच्यासह दीप्ती पिसाळ, तेजपाल वाघ, जितू पिसाळ, यशवंत जमदाडे, रोहित वाडकर यांसह नगरसेवक, व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आता या बैठकीनंतर तरी वाईच्या रस्त्यांचे भाग्य उजळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Kolhapur News : एसटीची डिजिटल मोहीम ; एनसीएमसी कार्डाची नोंदणी नसल्याने खेड्यात उडाला पुरता फज्जा

Published On: Mar 09, 2026 | 07:27 PM

