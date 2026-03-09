Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वाह Kawasaki वाह! 2.89 लाखांची सूट, तरीही ‘या’ सुपरबाईकची किंमत 17.90 लाख रुपये

कावासाकीने मार्च 2026 मध्ये त्यांच्या बाईक्सवर दमदार डिस्काउंट ऑफर जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे 2 लाखांपेक्षा जास्त डिस्काउंट देऊन सुद्धा एका बाईकची किंमत 17.90 लाख रुपये आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 07:33 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • कावासाकीच्या अनेक बाईक भारतात लोकप्रिय
  • दमदार डिस्काउंट ऑफर जाहीर
  • 31 मार्च 2026 पर्यंत ऑफर असेल उपलब्ध
भारतात प्रीमियम बाईक्सची एक वेगळीच क्रेझ पाहायला मिळते. यातही अनेक जणांना Kawasaki च्या बाईक खूप आवडत असतात. विशेष म्हणजे या बाईक त्याच्या दमदार परफॉर्मन्स आणि आकर्षक लूकसाठी ओळखल्या जातात. नुकतेच कंपनीने त्यांच्या बाईकवर डिस्काउंट ऑफर जाहीर केली आहे.

कावास्की इंडियाने मार्च 2026 साठी त्यांच्या लोकप्रिय सुपरबाईक्सवर आकर्षक ऑफर्स आणि लक्षणीय डिस्काउंट जाहीर केल्या आहेत. जर तुम्ही Ninja किंवा Z-सिरीज बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर हा योग्य वेळ असू शकतो. या महिन्यात या बाईक्स मोठ्या सवलतींवर उपलब्ध आहेत.

Ninja ZX-10R वर सवलत

ही भारतातील एकमेव बाईक आहे, जी इतक्या कमी किमतीत 200 BHP देते. BMW आणि Ducati सारख्या इतर परदेशी स्पर्धकांच्या तुलनेत, ती लक्षणीयरीत्या अधिक परवडणारी आहे. Ruh Lane च्या मते, यांची सध्याची एक्स-शोरूम किंमत 20.79 लाख रुपये आहे.

बंपर डिस्काउंट

Rush Lane च्या मते, कावासाकीने या बाईकची किंमत थेट 2,89,000 रुपयांनी कमी केली आहे. पूर्वी 20.79 लाख रुपये असलेली ही बाईक आता या ऑफरनंतर 17.90 लाख (एक्स-शोरूम) रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. या लक्षणीय बचतीसह, ग्राहक उत्तम ॲक्सेसरीज किंवा सेफ्टी गियर खरेदी करण्यासाठी पैसे वापरू शकतात.

कधीपर्यंत मिळू शकतात हे ऑफर्स?

Kawasaki कडून देण्यात येणाऱ्या या मोठ्या सवलतीबाबत कंपनीने आपल्या सोशल मीडियावर माहिती दिली आहे. कंपनीनुसार हा भारी डिस्काउंट फक्त 31 मार्च 2026 पर्यंतच उपलब्ध असणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात कंपनी या बाईकवर 2.5 लाख रुपयांची सूट देत होती. मात्र मार्च महिन्यात ही सवलत वाढवून 2.89 लाख रुपये करण्यात आली आहे. इतकी मोठी सूट दिल्यामुळे बाईकमध्ये कोणतेही बदल किंवा कमी केलेली नाही. ग्राहकांना पूर्वीसारखीच दमदार Kawasaki Ninja ZX-10R मिळणार आहे, फक्त तिची किंमत कमी करण्यात आली आहे.

