वाह Kawasaki वाह! 2.89 लाखांची सूट, तरीही ‘या’ सुपरबाईकची किंमत 17.90 लाख रुपये

कावास्की इंडियाने मार्च 2026 साठी त्यांच्या लोकप्रिय सुपरबाईक्सवर आकर्षक ऑफर्स आणि लक्षणीय डिस्काउंट जाहीर केल्या आहेत. जर तुम्ही Ninja किंवा Z-सिरीज बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर हा योग्य वेळ असू शकतो. या महिन्यात या बाईक्स मोठ्या सवलतींवर उपलब्ध आहेत.
ही भारतातील एकमेव बाईक आहे, जी इतक्या कमी किमतीत 200 BHP देते. BMW आणि Ducati सारख्या इतर परदेशी स्पर्धकांच्या तुलनेत, ती लक्षणीयरीत्या अधिक परवडणारी आहे. Ruh Lane च्या मते, यांची सध्याची एक्स-शोरूम किंमत 20.79 लाख रुपये आहे.
Rush Lane च्या मते, कावासाकीने या बाईकची किंमत थेट 2,89,000 रुपयांनी कमी केली आहे. पूर्वी 20.79 लाख रुपये असलेली ही बाईक आता या ऑफरनंतर 17.90 लाख (एक्स-शोरूम) रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. या लक्षणीय बचतीसह, ग्राहक उत्तम ॲक्सेसरीज किंवा सेफ्टी गियर खरेदी करण्यासाठी पैसे वापरू शकतात.
Kawasaki कडून देण्यात येणाऱ्या या मोठ्या सवलतीबाबत कंपनीने आपल्या सोशल मीडियावर माहिती दिली आहे. कंपनीनुसार हा भारी डिस्काउंट फक्त 31 मार्च 2026 पर्यंतच उपलब्ध असणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात कंपनी या बाईकवर 2.5 लाख रुपयांची सूट देत होती. मात्र मार्च महिन्यात ही सवलत वाढवून 2.89 लाख रुपये करण्यात आली आहे. इतकी मोठी सूट दिल्यामुळे बाईकमध्ये कोणतेही बदल किंवा कमी केलेली नाही. ग्राहकांना पूर्वीसारखीच दमदार Kawasaki Ninja ZX-10R मिळणार आहे, फक्त तिची किंमत कमी करण्यात आली आहे.