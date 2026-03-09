Crime News: दिल्लीला नेले अन् अश्लील व्हिडिओच्या खेळात हिंदू मुलीला अडकवले; मग सुरू झाला धर्मांतराचा…

मिळालेल्या माहितीनुसार, लखनऊच्या जानकीपुरम परिसरात राहणाऱ्या एका हिंदू तरुणीची ओळख त्याच भागात राहणाऱ्या नफीस खान याच्याशी झाली होती. नफीसने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले आणि गेल्या महिन्यात तो तिला फसवून दिल्लीला घेऊन गेला. मात्र, दिल्लीत पोहोचल्यानंतर नफीसचे खरे स्वरूप समोर आले. त्याने तरुणीवर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी आणि निकाह करण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली.
पीडित तरुणीने धर्मांतरास विरोध दर्शवल्यानंतर आरोपीने तिला बेदम मारहाण केली. इतकेच नव्हे तर, तिचे काही अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो काढून ते सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. आरोपीने तिला घरातच कैद करून ठेवले होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी पीडितेने कसाबसा आपला जीव वाचवून तेथून पळ काढला आणि कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. कुटुंबीयांनी तातडीने दिल्ली गाठून तिला लखनऊला सुखरूप परत आणले.
Navi Mumbai News : राख चोरीचा धक्कादायक प्रकार; स्मशानभूमीत घडतायत अघोरी कृत्य ? नवी मुंबईत चाललंय तरी काय ?
२१ फेब्रुवारी रोजी पीडित कुटुंबाने जानकीपुरम पोलीस ठाण्यात नफीस खानविरुद्ध तक्रार दिली होती. मात्र, आरोप आहे की पोलिसांनी केवळ तक्रार अर्ज घेऊन ठेवला आणि कोणतीही कारवाई केली नाही. दुसरीकडे, आरोपीकडून पीडितेला सतत धमक्या येत होत्या. पोलिसांच्या या ढिम्म कारभारामुळे संतप्त झालेल्या बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी रविवारी रात्री उशिरा पोलीस ठाण्यावर धडक दिली. कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्याच्या आवारातच ठिय्या मांडून जोरदार घोषणाबाजी केली.
वाढता तणाव पाहता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करत आंदोलकांना शांत केले. त्यानंतर पोलिसांनी नफीस खानविरुद्ध संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून त्याला लवकरच अटक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जानकीपुरम पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक विनोद तिवारी यांनी सांगितले की, “गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सर्व तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष पुराव्यांची तपासणी केली जात आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत.”
मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकारी अधिकारी टार्गेट