Satara News: सोनगाव कचरा डेपोला भीषण आग; धुराच्या लोटामुळे नागरिक हैराण, ठोस उपाययोजनांची मागणी

सातारा शहरालगतच्या डोंगर उतारावर मार्च महिन्यामध्ये सातत्याने वनवे दिसू लागले आहेत. जुने गवत जळून तेथे नवीन गवत येण्याच्या समजूती मधून सातत्याने वनवे लावले जातात मात्र त्यामध्ये पक्षांचे अधिवास नष्ट होऊन वनसंपदा ही होरपळते मात्र वनविभाग आणि सातारा नगरपालिका यांच्याकडून याबाबत कठोर कारवाई होत नसल्याने वनव्याचे प्रकार हे सातत्याने घडत आहेत.
सातारा सिंचन मंडळाचे कार्यालय होणार बंद? राज्य सरकारच्या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता
सोनगाव कचरा डेपोच्या पश्चिम बाजूला सकाळी साडेअकरा वाजल्यापासून धुराचे लोट उठू लागले होते. सातारा नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी ही आग विझवली होती मात्र पुन्हा दुपारनंतर पुन्हा कचरा पेटवण्यात आल्याने ही आग पसरली. अजिंक्यतारा किल्ल्याची पिछाडी आणि उंटाचा डोंगर या परिसरातून हे धुराचे लोट दिसत होते.
सातारा सेंद्रिय रस्ता धुक्याप्रमाणे धुरामध्ये हरवून गेला होता. पालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेने घटनास्थळी येऊन तासाभरामध्ये ही आग विझवली. याबाबत संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सोनगाव ग्रामस्थांकडून होत आहे. सोनगाव कचरा डेपो हा संपूर्णपणे सीसीटीव्ही यांनी युक्त असावा अशी मागणी या निमित्ताने पुढे आली आहे.
Satara News : वाईत ‘पारदर्शक कारभार’ की कागदोपत्री स्वच्छता? ब्राह्मणशाहीत गटारे तुंबून रस्त्यावर सांडपाणी