Recipe: एकदाच बनवा आणि महिनाभर चटकदार चवीचा आनंद लुटा, उन्हाळ्यात घरी बनवा ‘आम पन्ना क्यूब्स’

Updated On: May 26, 2026 | 08:15 PM IST
सारांश

Aam Panna Cubes Recipe : उन्हाळा लवकरच संपणार असून कैरीच पन्ह चाखण्याचे काहीच दिवस शिल्लक राहिलेत. आम्ही तुम्हाला एक अशी रेसिपी सांगतोय ज्याच्या मदतीने तुम्ही एकदाच बनवून महिनाभर कैरीच्या पन्हाचा आनंद लुटु शकता.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

विस्तार
  • कच्च्या कैरीपासून चवदार पन्ह बनवता येतं जे चवीला फार छान लागतं.
  • हे पन्ह चवीसोबतच शरीरालाही थंड ठेवण्याचं काम करतं.
  • तुम्ही एकदाच महिनाभर पुरतील असे कैरीच्या पन्ह्याचे आईस क्यूब्स तयार करुन ठेवू शकता.
उन्हाळ्याच्या दिवसांत बाजारात आंबे मोठ्या प्रमाणात येतात. याकाळात कच्च्या कैरीपासून बनवलं जाणारं आंब्याचं पन्ह खाद्यप्रेमींमध्ये विशेष लोकप्रिय. कैरीपासून तयार केले जाणारं पन्हं महाराष्ट्रभर लोकप्रिय आहेत. जुन्या काळापासून हे पेय उन्हाळ्यात बनवलं जातं आहे. कैरीपासून फक्त लोणचंच नाही तर पन्ह देखील याकाळात भरपूर बनवून पिलं जातं. उन्हाळ्याच्या उष्ण वातावरणात शरीराला थंडावा देण्यासाठी हे एक टेस्टी, चटकदार आणि थंडगार शीतपेय आहे.

आता उन्हाळा अवघ्या काही दिवसांत संपण्याच्या जोरावर आहे ज्यामुळे आंब्याचं पन्ह काही पुन्हा चाखायला मिळणं कठीण आहे. म्हणूनच आज आम्ही तुमच्यासाठी एक खास आणि रुचकर पन्हाची रेसिपी घेऊन आलो आहोत ज्याच्या मदतीने तुम्हा एकदाच पन्ह बनवून महिनाभर याच्या चवीचा आनंद घेऊ शकता. यासाठी आपण कैरीच्या पन्हाचे आईस क्यूब्स बनवून त्यांना साठवून ठेवणार आहोत. चवीसोबतच हे ड्रिंक उष्णतेत तुमच्या शरीराला थंडावा देण्याचे काम करते. चला तर मग घरच्या घरी कैरीच्या पन्हाचे आईस क्यूब्स कसे बनवायचे याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • चार कैऱ्या
  • काळे मीठ
  • जिऱ्याची पूड
  • बडीशेप पूड
  • गुळाची पूड
  • पाणी
कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम पाच कैऱ्या घ्या आणि त्यांना एका भांड्यात पाण्यासह उकळवून घ्या. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही कैरीला मंद आचेवर भाजू देखील शकता.
  • जेव्हा कैरी छान शिजेल आणि मऊ होईल तेव्हा त्यातील सर्व गर काढून वेगळा करा.
  • आता यात पाणी घाला आणि कैरीच्या गरात याला छान मिक्स करा.
  • याच पाण्यात आता काळं मीठ, जीरा पावडर, बडीशेप पूड आणि गुळाची पावडर घाला आणि सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करा.
  • आता हे तयार मिश्रण आईस क्यूब्सच्या साच्यात भरा आणि ४-५ तास रेफ्रिजिरेटरमध्ये थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • आईस क्यूब सेट झाले की मग एका ग्लासात थंड पाणी आणि आईस क्यूबचे दोन तुकडे घाला.
  • हे तुकडे पाण्यात विरघळले की तुमचा इंस्टंट थंडगार कैरीच पन्ह तयार आहे.
 

 

Published On: May 26, 2026 | 08:15 PM

May 26, 2026 | 08:15 PM
May 26, 2026 | 08:10 PM
May 26, 2026 | 08:08 PM
May 26, 2026 | 08:06 PM
May 26, 2026 | 08:00 PM
May 26, 2026 | 07:58 PM
May 26, 2026 | 07:50 PM

May 26, 2026 | 03:48 PM
May 26, 2026 | 03:42 PM
May 25, 2026 | 09:37 PM
May 25, 2026 | 09:30 PM
May 25, 2026 | 09:15 PM
May 25, 2026 | 09:06 PM
May 25, 2026 | 09:01 PM