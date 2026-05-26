  • Karjat News Panvel Karjat Travel Will Now Be Even Easier Shrirang Barne Inspects The Work Of The Railway Line

Karjat News : पनवेल कर्जत प्रवास आता होणार आणखी सोपा; रेल्वे मार्गिकेच्या कामाची श्रीरंग बारणे यांनी केली पाहणी

Updated On: May 26, 2026 | 08:00 PM IST
Karjat News : पनवेल कर्जत या रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याचे काम 90 टक्के हुन अधिक पूर्ण झाले असून या वर्ष अखेरीस या मार्गावर उपनगरीय लोकलची सेवा सुरु होणार आहे. त्यामुळे या मार्गावर आणखी काही कामे प्रवासी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून सुचवण्यात आली आहेत.

Karjat News : पनवेल कर्जत या रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याचे काम 90 टक्के हुन अधिक पूर्ण झाले असून या वर्ष अखेरीस या मार्गावर उपनगरीय लोकलची सेवा सुरु होणार आहे. त्यामुळे या मार्गावर आणखी काही कामे प्रवासी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून सुचवण्यात आली आहेत. त्यासर्व कामाचा आढावा घेण्यासाठी पाहणी दौरा आहे अशी माहिती खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिली.या 29 किलोमीटर लांबीच्या आणि 2797 कोटींच्या प्रकल्पा दरम्यान येणारी स्थानके तसेच मार्गिका आणि बोगद्यांची कामे यांची पाहणी मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.

पनवेल कर्जत रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरण कामाची पाहणी मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.मुंबई रेल कॉर्पोरेशन कडून सुरु असलेल्या कामांची पाहणी कर्जत येथे करण्यात आली. कर्जत टर्मिनस येथील कामाची पाहणी करताना खासदार बारणे यांच्यासोबत कर्जत चे आमदार महेंद्र थोरवे,माथेरानचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी,कर्जत नगरपरिषद विरोधी पक्षनेते संकेत भासे,माजी सभापती राहुल विषे,यांच्यासह रेल्वे अधिकारी आणि शिवसेना पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आधी रेल्वे मार्गिका तसेच स्थानकांची पाहणी,पार्किंग सुविधा आणि ये जा करणारे रस्ते कसे असतील यांची माहिती घेतली आणि पाहणी केली.त्यानंतर खासदार बारणे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना पनवेल येथून आपण या मार्गावरील प्रत्ये स्थापानाची पाहणी करीत आलो आहोत. त्यात टर्मिनसची कामे,बोगद्यांची कामे यांची पाहणी केली आणि काही सूचना सुचवल्या असल्याची माहिती दिली.

कर्जत येथील टर्मिनस मध्ये एकाचवेळी 1500 वाहनांची पार्किंग असून त्यात चार माजली इमारतीत हि पार्किंग सुविधा प्रवासी वर्गासाठी उपलबध करून दिली जाईल अशी माहिती दिली. तर या सहा स्थानकात एकाचवेळी 15 उपनगरीय लोकल यांची थांबण्याची व्यवस्था असेल असे सांगून या वर्ष अखेरीस या टर्मिनस मधून मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस,पनवेल मार्गे मुंबई सीएसएमटी आणि खोपोली तसेच अन्य मार्गावर रेल्वे गाडयांची वाहतूक सुरु होणार आहे. तर 90 टक्केहून अधिक कामे पूर्ण झाली असून प्रवासी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी काही सूचना केल्या आहेत,त्यांचा आदर करून काही बदल करता येतील का याचा विचार या पाहणी दौऱ्यात केला जात असल्याची माहिती खासदार बारणे यांनी दिली.

कर्जत रेल्वे मार्गावर असलेल्या उड्डाण पुलाच्या जागी नवीन पूल उभारण्यात यावा यासाठी पूर्वी काम प्रासातवीत नव्हते ते आता प्रस्तावित करून त्या कामासाठी राज्य सरकार आणि रेल्वे यांच्याकडून 50-50 टक्के भागीदारीवर प्राधान्याने मुरबाड कर्जत खोपोली रस्त्यावर नवीन उड्डाण पूल बांधण्यात येईल अशी माहिती एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.कर्जत स्थानक आणि नवीन टर्मिनस या ठिकाणी जाण्यासाठी स्काय वॉक असेल तसेच मुंबई पुणे प्रवास अधिक जलद व्हावा यासाठी लक्ष दिले असल्याची माहिती दिली. तर पनवेल कर्जत मार्गावरील जुनी एकेरी मार्गिका यावर सध्या सुरु असलेली वाहतूक तशीच पुढे सुरु राहणार असून तो मार्ग देखील दुहेरी करण्याचा रेल्वे कडे प्रस्ताव आहे अशी माहिती दिली.कर्जत स्थानकात सर्व मेल एक्प्रेस गाड्यांचे अधिकृत थांबे देण्यासाठी आपण रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे देखील एका प्रश्नाच्या उत्तरात खासदार बारणे यांनी स्पष्ट केले.

Published On: May 26, 2026 | 08:00 PM

तरुणाईसाठी Sting ची नवी एनर्जी! PepsiCo India ने लॉन्च केला 'Classic Kick' फ्लेवर; Lakshya च्या दमदार जाहिरातीची चर्चा

आंबेनळी दुर्घटनेतील आठ तरुणांना अश्रुपूर्ण निरोप, आसगाव, मर्ढे आणि खटाव गावांमध्ये शोककळा; मध्यरात्री अंत्यसंस्कारावेळी हंबरडा

"शासन, समाजाने नशामुक्तीचा संदेश …"; काय म्हणाले मंत्री Mangal Prabhat Lodha?

AM/NS India ची ऐतिहासिक कामगिरी! जगातील सर्वाधिक मजबुतीचे वेल्डेड पाइप्स तयार करणारी ठरली पहिली स्टील कंपनी

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Recipe: एकदाच बनवा आणि महिनाभर चटकदार चवीचा आनंद लुटा, उन्हाळ्यात घरी बनवा 'आम पन्ना क्यूब्स'

