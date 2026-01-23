Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Wardha News Sarpanch Organization Aggressive After Power Supply To Street Lights Cut Off Villages Plunged Into Darkness

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

2021  नंतर पुन्हा एकदा महावितरण कंपनीच्या ग्रामीण भागातील पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकल्याचा बडगा उगारला आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 07:25 PM

Follow Us:

2021  नंतर पुन्हा एकदा महावितरण कंपनीच्या ग्रामीण भागातील पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकल्याचा बडगा उगारला आहे.या विरोधात पुन्हा एकदा सरपंच संघटनेने महावितरण कंपनीने गावातील इलेक्ट्रॉनिक पोल,ट्रॉनसफार्मर,कार्यालय याचा कर द्यावा त्यानंतरच पथदिव्याचे बिल ग्रामपंचायत भरेल अशी भूमिका घेतली असून यासंबंधी जिल्हाधिकारी व मुख्यकार्यपालन अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन खंडीत केलेल्या विद्युत पुरवठ्याची पुर्ण जोडणी करून द्यावी तसेच पुर्वी प्रमाणे बिलाचे भरणा शासनाने करावा अशी मागणी केली आहे.

Follow Us:

2021  नंतर पुन्हा एकदा महावितरण कंपनीच्या ग्रामीण भागातील पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकल्याचा बडगा उगारला आहे.या विरोधात पुन्हा एकदा सरपंच संघटनेने महावितरण कंपनीने गावातील इलेक्ट्रॉनिक पोल,ट्रॉनसफार्मर,कार्यालय याचा कर द्यावा त्यानंतरच पथदिव्याचे बिल ग्रामपंचायत भरेल अशी भूमिका घेतली असून यासंबंधी जिल्हाधिकारी व मुख्यकार्यपालन अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन खंडीत केलेल्या विद्युत पुरवठ्याची पुर्ण जोडणी करून द्यावी तसेच पुर्वी प्रमाणे बिलाचे भरणा शासनाने करावा अशी मागणी केली आहे.

Web Title: Wardha news sarpanch organization aggressive after power supply to street lights cut off villages plunged into darkness

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 07:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ
1

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

अर्जाच्या झुंबडीने पाथरीचे राजकारण तापले; २१ जानेवारी अखेर १५५ नामनिर्देशन झाले दाखल
2

अर्जाच्या झुंबडीने पाथरीचे राजकारण तापले; २१ जानेवारी अखेर १५५ नामनिर्देशन झाले दाखल

नांदेड महापालिकेवर महिला राज; नवा महापौर कोण होणार? या नगरसेविकांची नावे चर्चेत
3

नांदेड महापालिकेवर महिला राज; नवा महापौर कोण होणार? या नगरसेविकांची नावे चर्चेत

नगरसेविका Sahar Sheikh यांच्या वादग्रस्त विधानावर नवनीत राणांचे चोख प्रत्युत्तर; म्हणाल्या- “इथे फक्त भगवा आणि निळाच रंग चालणार”
4

नगरसेविका Sahar Sheikh यांच्या वादग्रस्त विधानावर नवनीत राणांचे चोख प्रत्युत्तर; म्हणाल्या- “इथे फक्त भगवा आणि निळाच रंग चालणार”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
MMRDA Davos Investment Deal: दावोसमध्ये MMRDA मार्फत ऐतिहासिक करार; NMIA मध्ये उभारणार इनोव्हेशन सिटी

MMRDA Davos Investment Deal: दावोसमध्ये MMRDA मार्फत ऐतिहासिक करार; NMIA मध्ये उभारणार इनोव्हेशन सिटी

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
रेल्वे रुळांवरून पालिकेचा केबल-स्टेड पूल जाणार, ५५% काम पूर्ण; महालक्ष्मी-सात रस्ता…, पाहा नेमका मार्ग

रेल्वे रुळांवरून पालिकेचा केबल-स्टेड पूल जाणार, ५५% काम पूर्ण; महालक्ष्मी-सात रस्ता…, पाहा नेमका मार्ग

Jan 23, 2026 | 07:22 PM
साईबाबांच्या पालखीतील श्रद्धेचा प्रवास उलगडणारा ‘पालखी’ चित्रपटाचा मुहूर्त संपन्न!

साईबाबांच्या पालखीतील श्रद्धेचा प्रवास उलगडणारा ‘पालखी’ चित्रपटाचा मुहूर्त संपन्न!

Jan 23, 2026 | 07:16 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Women Passengers Safety : महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, ‘बीग्सी’ अभिनव, खर्चमुक्त राबवणार उपक्रम

Women Passengers Safety : महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, ‘बीग्सी’ अभिनव, खर्चमुक्त राबवणार उपक्रम

Jan 23, 2026 | 07:07 PM
Mumbai Politics: मुंबई महानगरपालिकेत नवा ट्विस्ट! ‘उबाठा’ नेत्याचेच शिंदे गटाला साकडं; महापौरपदासाठी साहाय्य करण्याची मागणी

Mumbai Politics: मुंबई महानगरपालिकेत नवा ट्विस्ट! ‘उबाठा’ नेत्याचेच शिंदे गटाला साकडं; महापौरपदासाठी साहाय्य करण्याची मागणी

Jan 23, 2026 | 07:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM