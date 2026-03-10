मोठी बातमी ! महायुती सरकारमधील ‘या’ बड्या मंत्र्याच्या अडचणींत होणार वाढ; कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप

मुंबई : मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या विभागात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र सुपूर्द केले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची कडक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
शिरसाट यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. यापूर्वी सिडको, छत्रपती संभाजीनगरमधील हॉटेल आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या निविदा प्रक्रियेवरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. आता एका नव्या कथित घोटाळ्यावरून त्यांच्यावर आरोप झाले आहेत. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी आरोप केला की, शिरसाट यांच्या विभागात निधी वितरण, टेंडर प्रक्रिया आणि मंत्री कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि घोटाळे केले जात आहेत.
मुख्य आरोप काय? अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात
जाधव यांनी आपल्या पत्रात संजय शिरसाट यांचे खासगी सचिव भरत कदम यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले सिद्धार्थ भंडारे हे कोणत्याही अधिकृत आदेशाशिवाय विभागात काम करत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांतर्गत निधी वाटप प्रक्रियेत गडबड झाल्याचा आरोप आहे. विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाशी संबंधित कामांमध्ये ऑनलाईन टेंडर प्रक्रियेच्या नावाखाली आगाऊ रक्कम (अॅडव्हान्स) घेऊन कामांचे वाटप केल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे.
कामाच्या बदल्यात कमिशनची मागणी
जाधव यांनी आरोप केला की, मंत्रालयातील काही अधिकारी मंत्री कार्यालयाचा वापर करून काम मिळवून देण्याच्या बदल्यात आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित व्यक्तींकडून कमिशनची मागणी करत आहेत. या सर्व बाबी अत्यंत गंभीर असून सिद्धार्थ भंडारे यांची नियुक्ती व अधिकारांचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे जाधव यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणामुळे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रशासन आणि निधी वाटप पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी मनसेकडून करण्यात आली आहे.
हेदेखील वाचा : Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!