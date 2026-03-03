Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शत्रूची खैर नाही! Iran Israel तणावादरम्यान भारताची ‘या’ देशांसोबत शस्त्रास्त्र डील; चीन-पाकचे दणाणले धाबे

India Air Defence Upgrade : इराण इस्रायलच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भारत आपल्या हवाई संरक्षण यंत्रणेत वाढ करत आहे. यासाठी रशिया आणि फ्रान्ससोबत मोठा क्षेपणास्त्र कराराची तयारी सुरु आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 06:10 PM
शत्रूची खैर नाही! Iran Israel तणावादरम्यान भारताची 'या' देशांसोबत शस्त्रास्त्र डील; चीन-पाकचे दणाणले धाबे (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

  • चीन-पाकची झोप उडाली
  • रशिया आणि फ्रान्ससोबत भारताची क्षेपणस्त्रांची डीलची तयारी सुरु
  • मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घेतला निर्णय
India Air Defence Upgrade : नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेत इराण (Iran) विरुद्ध अमेरिका(America)-इस्रायल (Israel) तणाव प्रचंड वाढला आहे. यामुळे तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता व्यक्त केली जात असून जगभरात चिंतेचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने मोठे निर्णय घेतला आहे. भारताने आपल्या हवाई संरक्षण यंत्रणेत वाढ करण्याची तयारी सुरु केली आहे. यासाठी रशिया, फ्रान्स आणि इस्रायलसोबत मोठा संरक्षण करारावर चर्चा सुरु आहे. मात्र यामुळे चीन आणि पाकिस्तानची चांगलीच झोप उडाली आहे.

Iran Israel War: इराणनंतर लेबनॉन नष्ट होणार? इस्त्रायलने दिले ‘हे’ भयंकर आदेश

रशियाकडून S-400 सुदर्शनची अतिरिक्त खरेदी

  • भारताने आपल्या लांब पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण क्षमतेची वाढत करण्यासाठी  रशिया (Russia) कडून अतिरिक्त S-400 सुदर्शन खरेदी करण्याची योजना आखली आहे.
  • २०१८ मध्ये रशियासोबत झालेल्या करारानुसार, ५ पैकी ३ असे S-400 सुदर्शनच्या एअर डिफेन्स सिस्टमचे स्क्वाॉड्रन्स आधीच खरेदी केले आहेत. यातील उर्वरित २०२६-२७ अखेरपर्यंत भारताला मिळण्याची शक्यता आहे.
  • यामुळे भारताची पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही सीमांवरील सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.
  • तसेच ड्रोनविरोधी पँटसिर सिस्टमची खरेदीची चर्चाही अंतिम टप्प्यात आहे.

फ्रान्स-इस्रायलसोबत घातक क्षेपणास्त्र करार

  • भारताने हवाई दल आणि नौदलाची क्षमता वाढवण्यासाठी फ्रान्स( France) सोबत मोठा करार केला आहे.
  • भारत फ्रान्सकडून SCALP या लांब पल्ल्याच्या क्रूझ मिलसाईल्सची मोठी खेप खरेदी करणार आहे. याची किंमत जवळपासून ३०० दशलक्ष युरो आहे.
  • राफेल विमानांसाठी १५० किमी पेक्षा जास्त मेटियोर एअर-टू-एअर मिसाइल्सची ऑर्डरली दिली आहे.
  • याशिवाय भारत इस्रायलकडून Barak -8 देखील खरेदी करण्याची योजना आखत आहे.

स्वदेशी आणि हायपसॉनिक तंत्रज्ञान वाढीवर भर

  • भारत परदेशी शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून न मल्टी-लेयर डिफेन्स सिस्टमही तयार करत आहे. ज्यामुळे भारताच्या मेक इन इंडियालाही चालना मिळेल.
  • Akash आणि QR-SAM सारख्या स्वदेशी यंत्रणा सध्या भारताच्या सीमांचे रक्षण करत आहे.
  • भविष्यात भारत रशियाच्या S-500 सिस्टम खरेदीचा विचार करण्याची शक्यता आहे.

इराण-इस्रायल तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा निर्णय

सध्या मध्यपूर्वेतील इराण-इस्रायल युद्धाने जगभरात खळबळ माजवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत स्वस्त ड्रोन्सपासून ते महाकाय क्षेपणास्त्रांपर्यंत सर्व शस्त्रांची खरेदी करत आहे. जेणेकरुन भविष्यात कोणतेही युद्धजन्य संकट आल्यास त्याला सामोरे जाता येईल. पण भारताच्या या हालचालीने मात्र पाकिस्तान (Pakistan) आणि चीन(China) ची झोप उडाली आहे.

World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत फ्रान्सकडून कोणती क्षेपणास्त्रे खरेदी करणार आहे?

    Ans: SCALP आणि Meteor मिसाइल भारत फ्रान्सकडून खरेदी करणार आहे.

  • Que: काय आहे भारताची मल्टी-लेयर एअर डिफेन्स?

    Ans: भारत Akash सारख्या स्वदेशी आणि S-400 सारख्या प्रगत प्रणालींच्या मदतीने मल्टी-लेयर हवाई संरक्षण उभारत आहे.

  • Que: भारत S-400 प्रणाली का वाढवत आहे?

    Ans: कारण लांब पल्ल्याच्या मिसाइल व ड्रोन हल्ल्यांपासून भारताच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला बळकटी मिळेल.

  • Que: भारत S-400 व्यतिरिक्त कोणती प्रगत प्रणाली घेण्याच्या विचारात आहे?

    Ans: भारत भविष्यात हायपरसॉनिक धोका लक्षात घेऊन रशियाच्या S-500 Prometey सारख्या अत्याधुनिक प्रणालीचा पर्याय विचार करत आहेय

