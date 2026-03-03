Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Pune-Mumbai महामार्गवारील वाहतूक कोंडीवर पर्याय निघणार? ‘या’ मार्गाचा प्रस्ताव चर्चेत

गेल्या महिन्यात एक्सप्रेसवेवर सुमारे ३२ तास वाहतूक ठप्प झाली होती. अपघात, वाहन बिघाड आणि दुरुस्ती कामांमुळे हजारो प्रवासी तासन् तास अडकून पडले.

Updated On: Mar 03, 2026 | 06:19 PM
Pune-Mumbai महामार्गवारील वाहतूक कोंडीवर पर्याय निघणार? ‘या’ मार्गाचा प्रस्ताव चर्चेत

मुंबई-पुणे महामार्गाला पर्यायी रस्ता मिळणार (फोटो- gemini)

Follow Us:
Follow Us:

काही दिवस आधी मुंबई-पुणे महामार्गावर 32 तास वाहतूक कोंडी 
प्रवाशांचे झाले होते मोठ्या प्रमाणात हाल 
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नव्या पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव

पुणे: मुंबई-पुणे महामार्गावर काही दिवस आधी प्रचंड वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळाले. जवळपास 32 तासांपेक्षा जास्त कालावधी वाहतूक कोंडी झालेली. गॅस टॅंकर उलटल्याने वाहतूक कोंडी झाली. प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. यानंतर सरकारवर, तेथील प्रशासनावर देखील टीका झाली. यानंतर आता नवीन मार्गाचा प्रस्ताव समोर येत आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नव्या पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला आहे.राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मार्गावरील वाढत्या गर्दीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.त्यानंतर अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या उरण-कर्जत-शिरूर महामार्गाच्या हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

‘या’ शहरांमध्ये नागरिकांचे वर्षातील 100 तास फक्त ट्रॅफिकमध्येच जातात वाया, मुंबईचा क्रमांक पाहून धक्का बसेल

गेल्या महिन्यात एक्सप्रेसवेवर सुमारे ३२ तास वाहतूक ठप्प झाली होती. अपघात, वाहन बिघाड आणि दुरुस्ती कामांमुळे हजारो प्रवासी तासन् तास अडकून पडले.सुट्टीच्या दिवशी किंवा वीकेंडला येथे कोंडी होणे आता नेहमीचे झाले आहे.त्यामुळे पुणे-मुंबई दरम्यान एकाच मार्गावर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर सुमारे १३५ किलोमीटर लांबीचा शिरूर-चाकण-तळेगाव-कर्जत-उरण असा चारपदरी मल्टिनोडल कॉरिडॉर प्रस्तावित आहे. हा मार्ग सुरू झाल्यास पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नगर रस्त्यावरील वाहतुकीवरील ताण ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. औद्योगिक भागांतील मालवाहतूक थेट उरण बंदराशी जोडली गेल्यास मोठी सोय होईल.मात्र हा प्रकल्प अद्याप मंजुरी आणि अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. वाढत्या वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर या पर्यायी मार्गाबाबत प्रशासन लवकर निर्णय घेणार का याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

नागरिकांचे वर्षातील 100 तास फक्त ट्रॅफिकमध्येच जातात वाया

 

भारतातील सर्वाधिक ट्रॅफिक असणारी शहरं

बंगळुरू

टॉमटॉम इंडेक्सनुसार, बेंगळुरू या यादीत अव्वल स्थान पटकावला आहे. या शहरातील सरासरी वाहनांचा वेग फक्त 16.6 किमी/तास नोंदवला गेला. येथील रहिवासी 15 मिनिटांत सरासरी 4.2 किमी प्रवास करतात. शिवाय, लोक वर्षाला 168 तास वाहतूक कोंडीत वाया घालवतात.

बाइकप्रेमींनोsss ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त 350cc बाईक्स, दमदार परफॉर्मन्ससोबतच मिळणार उत्तम मायलेज

पुणे

दुसऱ्या क्रमांकावर पुणे आहे, जिथे सरासरी 18 किमी/ताशी वेग आहे आणि सरासरी 4.5 किमी अंतर 15 मिनिटांत पार केले जाते. येथील लोक वाहतुकीमुळे वर्षाला 152 तास वाया घालवतात.

मुंबई

स्वप्नगरी मुंबई शहरात वाहनांचा सरासरी वेग 20.8 किमी/तास आहे आणि 15 मिनिटांत कापलेले सरासरी अंतर 5.2 किमी आहे. मुंबईतील लोक दरवर्षी त्यांच्या वर्षातील 126 तास वाहतूकीत वाया घालवतात.

 

Web Title: Uran karjat shirur optional rod to break traffic jam in pune mumbai express way

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 06:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ग्रामीण भागात कुक्कुटपालनाची ‘भरारी’; नोकरीपेक्षा व्यवसायाकडे युवकांचा ओढा!
1

ग्रामीण भागात कुक्कुटपालनाची ‘भरारी’; नोकरीपेक्षा व्यवसायाकडे युवकांचा ओढा!

ट्रकचे चाक अंगावरुन गेल्याने 3 वर्षीय चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू, वडील जखमी; नवले पुलाजवळील घटना
2

ट्रकचे चाक अंगावरुन गेल्याने 3 वर्षीय चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू, वडील जखमी; नवले पुलाजवळील घटना

Middle East War : एअरस्पेस बंद, विमानांची ये-जा थांबली; कतारमध्ये अडकलेल्या पुणेकर तरुणासाठी ‘कतार एअरवेज’ ठरली देवदूत
3

Middle East War : एअरस्पेस बंद, विमानांची ये-जा थांबली; कतारमध्ये अडकलेल्या पुणेकर तरुणासाठी ‘कतार एअरवेज’ ठरली देवदूत

Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाबाबत राष्ट्रवादीत हालचालींना वेग! अंतिम निर्णय सुनेत्रा पवार घेणार?
4

Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाबाबत राष्ट्रवादीत हालचालींना वेग! अंतिम निर्णय सुनेत्रा पवार घेणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
PM मोदी ॲक्शन मोडमध्ये! आखाती देशांच्या नेत्यांशी तातडीची चर्चा; युद्धस्थितीवर स्पष्ट केली भारताची भूमिका

PM मोदी ॲक्शन मोडमध्ये! आखाती देशांच्या नेत्यांशी तातडीची चर्चा; युद्धस्थितीवर स्पष्ट केली भारताची भूमिका

Mar 03, 2026 | 07:20 PM
EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज

EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज

Mar 03, 2026 | 07:19 PM
World Obesity Day 2026: शेकडो आजारांचे मूळ आहे लठ्ठपणा, शरीर सडवण्यापासून अटॅक येण्यापर्यंत त्रास; वेळीच करा वजन कमी

World Obesity Day 2026: शेकडो आजारांचे मूळ आहे लठ्ठपणा, शरीर सडवण्यापासून अटॅक येण्यापर्यंत त्रास; वेळीच करा वजन कमी

Mar 03, 2026 | 07:17 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Hyundai discounts:मार्च धमाका! Hyundaiच्या गाड्यांवर 95000 रुपयांपर्यंतची बंपर ऑफर; Cretaसह अनेक मॉडेल्स मिळणार ‘या’ किमतीत

Hyundai discounts:मार्च धमाका! Hyundaiच्या गाड्यांवर 95000 रुपयांपर्यंतची बंपर ऑफर; Cretaसह अनेक मॉडेल्स मिळणार ‘या’ किमतीत

Mar 03, 2026 | 07:11 PM
Mumbai Local: मुंबईकरांनो, लक्ष द्या! आता लोकल तिकीटासाठी ‘Railone’ ची सुविधा ऑन, मग आधीच्या वॉलेटमधील पैशांचे काय?

Mumbai Local: मुंबईकरांनो, लक्ष द्या! आता लोकल तिकीटासाठी ‘Railone’ ची सुविधा ऑन, मग आधीच्या वॉलेटमधील पैशांचे काय?

Mar 03, 2026 | 07:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM
JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 03:32 PM
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM