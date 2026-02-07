Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
धक्कादायक! हॉटेलमध्ये अ‍ॅडल्ट फिल्म लावली आणि अचानक दिसला स्वतःचाच गर्लफ्रेंडसोबतचा Video, पायाखालची जमीन सरकली

हॉटेल रूममध्ये एडल्ट फिल्म पाहणाऱ्या एका तरुणाला मोठा धक्का बसला जेव्हा त्याला स्क्रीनवर स्वतःचाच प्रायव्हेट व्हिडिओ दिसला. स्पाय कॅमेऱ्यामुळे प्रायव्हसी कशी धोक्यात येते, याचे हे भयंकर उदाहरण आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 07:40 PM
धक्कादायक! हॉटेलमध्ये अ‍ॅडल्ट फिल्म लावली आणि अचानक दिसला स्वतःचाच गर्लफ्रेंडसोबतचा Video

धक्कादायक! हॉटेलमध्ये अ‍ॅडल्ट फिल्म लावली आणि अचानक दिसला स्वतःचाच गर्लफ्रेंडसोबतचा Video ({Photo Creadit - AI)

  • हॉटेल रूममध्ये एडल्ट फिल्म पाहताना तरुणाचे उडाले होश!
  • स्क्रीनवर दिसला स्वतःचाच ‘प्रायव्हेट’ व्हिडिओ
  • एका घटनेने आयुष्य बदललं
Hotel Viral scandal News: हॉटेलमध्ये जाताना आपण अनेकदा सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करतो, पण चीनमधील शेनझेनमध्ये एका तरुणासोबत घडलेल्या घटनेने सर्वांच्याच अंगावर काटा आणला आहे. एरिक नावाचा हा तरुण जेव्हा एका एडल्ट वेबसाइटवर व्हिडिओ पाहत होता, तेव्हा अचानक त्याला स्वतःचाच एक व्हिडिओ दिसला, जो पाहून त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

मजेसाठी पाहत होता व्हिडिओ, स्वतःच झाला शिकार

हॉन्गकॉन्गचा रहिवासी असलेला एरिक २०२३ मध्ये आपल्या गर्लफ्रेंडसोबत एका हॉटेलमध्ये थांबला होता. काही आठवड्यांनंतर जेव्हा तो इंटरनेटवर काही व्हिडिओ शोधत होता, तेव्हा त्याला एका व्हिडिओमध्ये तेच हॉटेल, तोच रूम नंबर आणि स्वतःचे सामान दिसले. त्या रूममध्ये लपवलेल्या एका ‘स्पाय कॅमेरा’ द्वारे त्यांच्या खासगी क्षणांचे सुमारे एक तासाचे रेकॉर्डिंग करण्यात आले होते. धक्कादायक म्हणजे, एरिकला आधी असे व्हिडिओ पाहायला आवडायचे कारण त्याला ते वास्तववादी वाटायचे. मात्र, जेव्हा तो स्वतः या सायबर गुन्ह्याचा शिकार झाला, तेव्हा त्याला या कृत्याची भीषणता आणि घृणास्पद वास्तव समजले.

नातेसंबंधांवर झाला वाईट परिणाम

या एका घटनेमुळे एरिक आणि त्याची गर्लफ्रेंड एमिली यांच्या आयुष्यात मोठे वादळ आले. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर दोघेही इतके हादरले की त्यांनी कित्येक आठवडे एकमेकांशी संवाद साधला नाही. एमिलीला सतत ही भीती सतावत आहे की, तिच्या कुटुंबातील किंवा मित्रपरिवारातील कोणा व्यक्तीने तो व्हिडिओ पाहिला तर काय होईल.

ट्रायल रुम आणि मॉलच्या टॉयलेटमध्ये छुपे कॅमेरे तर नाही ना? जाणून घ्या सोप्या टिप्स

हॉटेलची धडकी

आता हा कपल बाहेर फिरताना ओळख पटू नये म्हणून टोपी किंवा मास्कचा वापर करतो आणि त्यांनी हॉटेलमध्ये मुक्काम करणे जवळपास बंद केले आहे. एरिक आता त्या वेबसाईटवर फक्त हे पाहण्यासाठी जातो की त्याचा व्हिडिओ पुन्हा अपलोड झाला आहे का.

चीनमधील ‘स्पाय कॅम’चे जाळे आणि कायदा

चीनमध्ये लपूनछपून व्हिडिओ बनवणे आणि त्यांची विक्री करणे बेकायदेशीर असूनही हा काळाबाजार छुप्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. एका अधिकृत तपासणीत चीनमधील विविध हॉटेल्समध्ये १८० पेक्षा जास्त छुपे कॅमेरे सापडले आहेत. सरकारने हॉटेल मालकांसाठी आता कडक नियम केले असून, प्रत्येक पाहुण्यानंतर रूमची बारकाईने तपासणी करणे अनिवार्य केले आहे. असे असूनही, हजारो नवीन व्हिडिओ दररोज इंटरनेटवर बेकायदेशीरपणे विकले जात आहेत.

हॉटेलमध्ये जरा जपून! अशा प्रकारे शोधा हिडन कॅमेरा,

Web Title: A man played an adult film in a hotel and suddenly saw a video of himself with his girlfriend

Published On: Feb 07, 2026 | 07:38 PM

