अन् देवदूत बनला पोलिस! तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारली इतक्यात ट्रेन आली अन्…; VIDEO पाहून उडेल थरकाप, Video Viral

नेमकं काय घडलं?
व्हायरल होत अशलेला व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता एक एक रेल्वे स्टेशन दिसत आहे. येथेच एक तरुण रेल्वे प्लॅटफॉर्मच्या अगदी काठावरुन जात आहे. याच वेळी तो अचानक रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारतो. यामुळे प्लॅटफॉर्मवरील अनेक प्रवाशांचा गोंधळ उडतो. पण याच वेळी तेथेच असलेला एक रेल्वे पोलिस कर्मचारी वेळ न घालवता तरुणाचा जीव वाचवण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालतो. याच वेळी दुसरीकडून एक ट्रेनही येत असते. परंतु रेल्वे पोलिस कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षेमुळे तरुणाचा जीव वाचतो.
व्हायरल व्हिडिओ
Salute to the police officer 🫡 pic.twitter.com/fa2vDuaBRK — .. (@Superoverr) February 5, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Superoverr या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर कमेंट केल्या असून पोलिसाच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे. सर्व नेटकऱ्यांनी पोलिस कर्मचाऱ्याने सॅल्युट केले आहे. एका नेटकऱ्याने खरचे खूप धाडसाचे कार्य केले असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.