अन् देवदूत बनला पोलिस! तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारली इतक्यात ट्रेन आली अन्…; VIDEO पाहून उडेल थरकाप, Video Viral

सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक तरुणाने अचानक ट्रेन समोर उडी मारली होती. परंतु पोलिस कर्मचाऱ्याच्या धाडसामुळे त्याचा जीव काही सेंकदाने बचावला आहे. व्हिडिओ पाहून अनेकांचा थरकाप उडाला आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 05:01 PM
अन् देवदूत बनला पोलिस! तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारली इतक्यात ट्रेन आली अन्...; VIDEO पाहून उडेल थरकाप, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • तरुणाने रेल्वे ट्रेकवर उडी मारली अन्…
  • मृत्यूच्या दारातून तरुणाला पोलिस कर्मचाऱ्याने आणलं खेचून
  • पोलिसाच्या धाडसाचे नेटकऱ्यांनी केले कौतुक
Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ पाहून आपल्या चेहऱ्यावर हासू फुटते तर काही व्हिडिओ हे काळजाचा ठोका चुकवणारे असतात. सध्या असाच एक थरकाप उडवणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर अचानक उडा मारल्यामुळे प्लॅटफॉर्मवरील प्रवाशांचा गोंधळ उडाला आहे. परंतु एका पोलिस सुरक्षा कर्मचाऱ्याने असे काही धाडसी कृत्य केल आहे की त्या तरुणाचा जीव वाचला आहे. हा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु सध्या या व्हिडिओची आणि रेल्वे पोलिस कर्मचाऱ्याच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत अशलेला व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता एक एक रेल्वे स्टेशन दिसत आहे. येथेच एक तरुण रेल्वे प्लॅटफॉर्मच्या अगदी काठावरुन जात आहे. याच वेळी तो अचानक रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारतो. यामुळे प्लॅटफॉर्मवरील अनेक प्रवाशांचा गोंधळ उडतो. पण याच वेळी तेथेच असलेला एक रेल्वे पोलिस कर्मचारी वेळ न घालवता तरुणाचा जीव वाचवण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालतो. याच वेळी दुसरीकडून एक ट्रेनही येत असते. परंतु रेल्वे पोलिस कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षेमुळे तरुणाचा जीव वाचतो.

चूक कोणाची? भरधाव ऑटो आणि दुचाकीची जोरदार धडक; काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO VIRAL

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Superoverr या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर कमेंट केल्या असून पोलिसाच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे. सर्व नेटकऱ्यांनी पोलिस कर्मचाऱ्याने सॅल्युट केले आहे. एका नेटकऱ्याने खरचे खूप धाडसाचे कार्य केले असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.

बाप रे! चीनमध्ये लोक मिरचीच्या पाण्यात मारतायत डुबक्या; VIDEO पाहून नेटकरी हैराण

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 07, 2026 | 05:01 PM

