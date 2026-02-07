Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Viral Video China China Crazy Hot Pot Spa People Taking Dips In Chili Infused Water Shokcing Video Viral

बाप रे! चीनमध्ये लोक मिरचीच्या पाण्यात मारतायत डुबक्या; VIDEO पाहून नेटकरी हैराण

China Viral Video : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. चीनमधील हा व्हिडिओ असून यामध्ये चिनी लोक मिरचीच्या पाण्यात अंघोळीचा आनंद घेत आहेत. एका ट्रॅव्हल ब्लॉगरने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 11:43 AM
China Crazy Hot Pot Spa

स्पा आहे की टॉर्चर? चीनमध्ये लोक मिरचीच्या पाण्यात मारतायत डुबक्या; VIDEO पाहून नेटकरी हैराण (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • चीनमध्ये लोक मिरचीच्या पाण्यात मारतायत डुबक्या
  • व्हिडिओ पाहून नेटकरी हैराण
  • काय आहे नेमका व्हिडिओ?
China Crazy Hot Pot Spa : सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र गोष्टी आपल्याला पाहयाल मिळतात. सध्या असाच एक हैराणजनक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ट्रॅव्हल व्लॉगर जॉर्डन एग्बर्टने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंट @counting.countries वर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्याने दावा केला आहे की, चीनचे लोक मिरच्या टाकलेल्या पाण्यात स्पा चा आनंद घेतता. सध्या जॉर्डनच्या या व्हिडिओने सोशल मीडियावर खळबळ माजवली आहे. नेमकं काय आहे व्हिडिओत जाणून घेऊ.

काय आहे व्हिडिओत?

ट्रॅव्हल व्लॉगर जॉर्डन एग्बर्टने शेअर केलेला व्हिडिओ हा चीनच्या हेलोंगजियांग प्रांताची राजधानी हार्बिन येथील आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी स्तब्ध झाले आहेत. ट्रॅव्हल व्लॉगर जॉर्डन एग्बर्टने सांगितले आहे की, चीन लोक हॉट पॉट नावाच्या स्पाचा स्वच्छेने आनंद घेतात. Ice City म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हार्बिन शहरात एक मेपल लीफ व्हिलेज हॉट स्प्रिंग नावाचे रिसॉर्ट आहे. या रिसॉर्टने हॉट पॉट थीमवर एक अनोख पूल तयार केल्या आहेत. या पूलमध्ये  लाल मिरच्या, जलापेनोने, गोजी बेरी, लाल खजरू आणि आणि काही भाज्या पाण्यात टाकण्यात आल्या आहेत.

जॉर्डन एग्बर्ट सांगितले की, येथील लोक या स्पाचा आंनद घेतता. यामुळे शरिराती रक्तभिसरण वाढते आणि शरीर उबदार राहते. तसेच यातील दुधाळ भाग लोकांच्या शरीराला मऊ करतो असे चीन लोकांचे मानने आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मते यामुळे लोकांच्या त्वचेची तीव्र जळजळ होण्याची शक्यता आहे, एलर्जी होउन पुरळही येउ शकते.

वय तर फक्त एक आकडा! ९६ वर्षीय आजींचा भन्नाट डान्स; एनर्जी अशी की तरुणाईलाही लाजवेल, VIDEO VIRAL

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jordan Egbert (@counting.countries)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांना धक्काच बसला आहे. चीन लोक स्वत:वर अत्याचार करत असल्याचे लोकांनी म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने भाऊ माणसे स्वत:ला शिजवत आहेत असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने या मिरच्यांच्या पाण्यापमुळे शरीरातील प्रायव्हेट पार्ट्सचे काय होईल असे आश्चर्यात्मक म्हटले आहे. या व्हिडिओने सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातली आहे.

रीलच्या नादात मृत्यूशी खेळ! पठ्ठ्यानं बाईकच्या टायरला आग लावली अन्…; पुढं जे घडलं पाहून काळजाचा ठोका चुकेल, VIDEO VIRAL

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video china china crazy hot pot spa people taking dips in chili infused water shokcing video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 11:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Islamabad Blast: काश्मीरचा पाकिस्तानला शेवटचा सलाम? बारामुल्ला ते श्रीनगर.. रस्त्यावर फक्त एकच घोषणा, ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’
1

Islamabad Blast: काश्मीरचा पाकिस्तानला शेवटचा सलाम? बारामुल्ला ते श्रीनगर.. रस्त्यावर फक्त एकच घोषणा, ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’

वय तर फक्त एक आकडा! ९६ वर्षीय आजींचा भन्नाट डान्स; एनर्जी अशी की तरुणाईलाही लाजवेल, VIDEO VIRAL
2

वय तर फक्त एक आकडा! ९६ वर्षीय आजींचा भन्नाट डान्स; एनर्जी अशी की तरुणाईलाही लाजवेल, VIDEO VIRAL

Viral News : हायड्रोजन फुगे ठरतायेत जीवघेणे! मध्य प्रदेशमध्ये भर सभेतील स्फोटचा Video Viral
3

Viral News : हायड्रोजन फुगे ठरतायेत जीवघेणे! मध्य प्रदेशमध्ये भर सभेतील स्फोटचा Video Viral

हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video
4

हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बाप रे! चीनमध्ये लोक मिरचीच्या पाण्यात मारतायत डुबक्या; VIDEO पाहून नेटकरी हैराण

बाप रे! चीनमध्ये लोक मिरचीच्या पाण्यात मारतायत डुबक्या; VIDEO पाहून नेटकरी हैराण

Feb 07, 2026 | 11:43 AM
अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

Feb 07, 2026 | 11:40 AM
Astro Tips: सोने परिधान केल्याने ग्रहदोष वाढतो का? जाणून घ्या राशीनुसार शुभ अशुभ परिणाम

Astro Tips: सोने परिधान केल्याने ग्रहदोष वाढतो का? जाणून घ्या राशीनुसार शुभ अशुभ परिणाम

Feb 07, 2026 | 11:30 AM
राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटात तणावाचे वातावरण

राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटात तणावाचे वातावरण

Feb 07, 2026 | 11:30 AM
Mumbai Mayor : अखेर भाजपकडून महापौरपदाची घोषणा, तर उपमहापौर शिवसेनेचे संजय घाडी

Mumbai Mayor : अखेर भाजपकडून महापौरपदाची घोषणा, तर उपमहापौर शिवसेनेचे संजय घाडी

Feb 07, 2026 | 11:23 AM
राज्यातील 8 शहरांना मिळाले महापौर, उपमहापौर; 6 महापालिकांमध्ये भाजपचा झेंडा

राज्यातील 8 शहरांना मिळाले महापौर, उपमहापौर; 6 महापालिकांमध्ये भाजपचा झेंडा

Feb 07, 2026 | 11:09 AM
PCMC News: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदी रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड

PCMC News: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदी रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड

Feb 07, 2026 | 11:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM