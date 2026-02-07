Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Viral News Marathi 96 Year Old Woman Dance Video Goes Viral

वय तर फक्त एक आकडा! ९६ वर्षीय आजींचा भन्नाट डान्स; एनर्जी अशी की तरुणाईलाही लाजवेल, VIDEO VIRAL

वय हा केवळ एक आकडा असतो हे चेन्नईच्या ९६ वर्षांच्या आजीने दाखवून दिसे आहे. एका वृद्धांच्या कार्यक्रमात आजीने उत्कृष्टपणे भरतनाट्यम सादर केले आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी आजींवर फिदा झाले आहेत.

Updated On: Feb 07, 2026 | 10:59 AM
Viral News marathi 96 Year Old Woman Dance Video goes Viral

वय तर फक्त एक आकडा! ९६ वर्षीय आजींचा भन्नाट डान्स; एनर्जी अशी की तरुणाईलाही लाजवेल, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • वय केवळ एक आकडा असल्याचे ९६ वर्षीय आजीने दिले दाखवून
  • कार्यक्रमात केले भरतनाट्यम सादर
  • एनर्जी पाहून तरुणाईही लाजेल
96 Year Old Woman Dance : सोशल मीडियावर रोज लाखो गोष्टी व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. या व्हायरल होणाऱ्यांमध्ये लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश असतो. सध्या असाच एक चेन्नईतील ९६ वर्षाच्या आजींचा एक धमाकेदार व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या आजीने एका वृद्धांचे कार्यक्रमात भरतनाट्यम सादर केले आहे. आजींनी अगदी अवघड भरतनाट्यम मुद्रा अतिशय उत्कृष्टपणे सादर केल्या असून त्यांनी वय तर फक्त कागदावरील एक आकडा असतो हे दाखवून दिले आहे.

काय आहे व्हिडिओत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, चेन्नईतील वृद्धांच्या एका कार्यक्रमात आजींनी भन्नाट असे नृत्य प्रदर्शन केले आहे. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, आजींनी हिरव्यां रंगाची साडी घातली आहे. आजी पदर खोचून स्टेजवर भरतनाट्म सादर करत आहे. आजींनी सादर केलेल्या भरतानाट्यमच्या अवघड मुद्रा, अंगातील विलक्षण उर्जा पाहून तरुणाईही लाजेल. गुडघेदुखील, थकव्याचं वय असूनही आजींनी उत्कृष्ट हावभावांसह नृत्य सादर केले आहे. आजींचा हा थक्क करवणारा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Viral News : हायड्रोजन फुगे ठरतायेत जीवघेणे! मध्य प्रदेशमध्ये भर सभेतील स्फोटचा Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by WitRipple (@witripple)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @witripple या अकाउंटवर व्हायरल होत आहे. आजींचा हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या पसंतीस पडत आहे. अनेकांनी भन्नाट अशा कमेंटही केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने आजींच्या काळात इन्स्टाग्राम असते तर त्यांनीही रिल बनवून व्हायरल झाल्या असत्या, तर दुसऱ्या एकाने, सुपर्ब आजी असे म्हटले आहे. आणखी एकाने आजींनी तरुणपणात अनेक पुरस्कार जिंकले असणार असे म्हटले आहे. काहींनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर करत आजींचे कौतुक केले आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral news marathi 96 year old woman dance video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 10:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Viral News : हायड्रोजन फुगे ठरतायेत जीवघेणे! मध्य प्रदेशमध्ये भर सभेतील स्फोटचा Video Viral
1

Viral News : हायड्रोजन फुगे ठरतायेत जीवघेणे! मध्य प्रदेशमध्ये भर सभेतील स्फोटचा Video Viral

हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video
2

हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video

रीलच्या नादात मृत्यूशी खेळ! पठ्ठ्यानं बाईकच्या टायरला आग लावली अन्…; पुढं जे घडलं पाहून काळजाचा ठोका चुकेल, VIDEO VIRAL
3

रीलच्या नादात मृत्यूशी खेळ! पठ्ठ्यानं बाईकच्या टायरला आग लावली अन्…; पुढं जे घडलं पाहून काळजाचा ठोका चुकेल, VIDEO VIRAL

मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral
4

मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वय तर फक्त एक आकडा! ९६ वर्षीय आजींचा भन्नाट डान्स; एनर्जी अशी की तरुणाईलाही लाजवेल, VIDEO VIRAL

वय तर फक्त एक आकडा! ९६ वर्षीय आजींचा भन्नाट डान्स; एनर्जी अशी की तरुणाईलाही लाजवेल, VIDEO VIRAL

Feb 07, 2026 | 10:59 AM
Vaibhav Suryavanshi Dance : पहिले बॅटने कहर नंतर भोजपुरी गाण्यावर केला धमाका! वैभवचा सोशल मिडियावर Video Viral

Vaibhav Suryavanshi Dance : पहिले बॅटने कहर नंतर भोजपुरी गाण्यावर केला धमाका! वैभवचा सोशल मिडियावर Video Viral

Feb 07, 2026 | 10:56 AM
Trade Deal: ‘मेक इन इंडिया’ला मिळाले जागतिक पंख; मोदींच्या एका ‘ट्विट’ने बदललं जागतिक समीकरण अन् India-US मैत्री आणखी घट्ट

Trade Deal: ‘मेक इन इंडिया’ला मिळाले जागतिक पंख; मोदींच्या एका ‘ट्विट’ने बदललं जागतिक समीकरण अन् India-US मैत्री आणखी घट्ट

Feb 07, 2026 | 10:47 AM
जंक फूडच्या अतिसेवनामुळे आरोग्यासंबंधित १०० टक्के वाढतात ‘हे’ गंभीर आजार, लठ्ठपणा- मधुमेहामुळे होईल शरीराचे नुकसान

जंक फूडच्या अतिसेवनामुळे आरोग्यासंबंधित १०० टक्के वाढतात ‘हे’ गंभीर आजार, लठ्ठपणा- मधुमेहामुळे होईल शरीराचे नुकसान

Feb 07, 2026 | 10:45 AM
Jalna Crime: जालन्यात भरचौकात तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; शहरात खळबळ

Jalna Crime: जालन्यात भरचौकात तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; शहरात खळबळ

Feb 07, 2026 | 10:37 AM
Kalashtami 2026: फेब्रुवारी महिन्यातील मासिक कालाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Kalashtami 2026: फेब्रुवारी महिन्यातील मासिक कालाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Feb 07, 2026 | 10:30 AM
नशीबचं खराब… T20 World Cup 2026 मधून हा मॅचविनर खेळाडू बाहेर! या खेळाडूला मिळाली संघात जागा, श्रीलंकेसाठी ठरणार ट्रम्पकार्ड?

नशीबचं खराब… T20 World Cup 2026 मधून हा मॅचविनर खेळाडू बाहेर! या खेळाडूला मिळाली संघात जागा, श्रीलंकेसाठी ठरणार ट्रम्पकार्ड?

Feb 07, 2026 | 10:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM