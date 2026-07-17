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हे तर थेट विष कालवण्यासारखं…! शौचलयातून पाणी आणून बनवलं लिंबू सरबत? VIDEO पाहून लोकांचा पारा चाढला

Updated On: Jul 17, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका लिंबू सरबत विक्रेत्याने असे काही कृत्य केले  आहे की पाहून लोकांचा संताप उफाळून आला आहे.

Man Uses Toilet Water for Making Lime Soda

हे तर थेट विष कालवण्यासारखं...! शौचलयातून पाणी आणून बनवलं लिंबू सरबत? VIDEO पाहून लोकांचा पारा चाढला (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • शौचलयातून पाणी आणून बनवलं लिंबू सरबत?
  • VIDEO पाहून लोकांचा पारा चाढला
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. अलीकडे स्मार्ट फोन आणि सोशल मीडियाच्या जमान्यामुळे लोक कुठे काय अतरंगी पाहायला मिळाले तर ते रेकॉर्ड करुन सोशल मीडियावर व्हायरल करतात. यामध्ये अपघाताचे, भांडणाचे, स्टंटचे, अनेक वेगवेगळ्या प्रकराच्या घटनांचे व्हिडिओ असतात. अनेकदा काही गोष्टींचे सत्य देखील सोशल मीडियामुळे आपल्यासमोर येते. आता हेच पाहा ना सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका लिंबू सरबत विक्रेत्याने असे काही कृत्य केले  आहे की पाहून लोकांचा संताप उफाळून आला आहे. हा व्हिडिओ लखनउ स्टेशनबाहेरील असल्याचे सांगितले जात आहे.

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काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक व्यक्ती शौचालयातून पाणी आणून त्याच्या गाड्यावर ठेवलेल्या भांड्यात ओततान दिसत आहे. हा व्हिडिओ शेअर करणाऱ्याने दावा केला आहे की, संबंधित विक्रेता सार्वजनिक शौचालयातून पाणी आणून लिंबू सरबत बनवत आहे. आणि तेच ग्राहकांना विकत आहे. यावर त्याने तीव्र संताप व्यक्त करत लोकांच्या जीवाशी खेळ होत असून किती उष्णता असूद्या बाहेर कुठेही सरबत वैगेर पिऊ नका असे म्हटले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SmiteshB या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज मिळाले असून नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी संबंधित विक्रेत्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. हा अतिशय घाणरेडा प्रकार असून लोकांच्या जीवाशी खेळ सुरु असल्याचे नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी देखील असे अनेक व्हिडिओ समोर आल्याने रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांच्या आरोग्यबाबतचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video lemon juice made with toilet water

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Published On: Jul 17, 2026 | 07:20 PM

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