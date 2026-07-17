हे तर थेट विष कालवण्यासारखं…! शौचलयातून पाणी आणून बनवलं लिंबू सरबत? VIDEO पाहून लोकांचा पारा चाढला

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक व्यक्ती शौचालयातून पाणी आणून त्याच्या गाड्यावर ठेवलेल्या भांड्यात ओततान दिसत आहे. हा व्हिडिओ शेअर करणाऱ्याने दावा केला आहे की, संबंधित विक्रेता सार्वजनिक शौचालयातून पाणी आणून लिंबू सरबत बनवत आहे. आणि तेच ग्राहकांना विकत आहे. यावर त्याने तीव्र संताप व्यक्त करत लोकांच्या जीवाशी खेळ होत असून किती उष्णता असूद्या बाहेर कुठेही सरबत वैगेर पिऊ नका असे म्हटले आहे.
Aise bhedwe logo k pass se juice maat peeyo bhali kitni bhi garmi ho..bhenchod sala madarchod kahi ka ..apne baccho ko bhi warn karo aise gandi jaghe se khuch na khaye peeye https://t.co/sxqfh7bECj — smitesh bhosle (@SmiteshB) July 17, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SmiteshB या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज मिळाले असून नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी संबंधित विक्रेत्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. हा अतिशय घाणरेडा प्रकार असून लोकांच्या जीवाशी खेळ सुरु असल्याचे नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी देखील असे अनेक व्हिडिओ समोर आल्याने रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांच्या आरोग्यबाबतचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.