बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम टच! नव्या Vivo स्मार्टफोनने वाढवली यूजर्सची उत्सुकता, 6,500mAh बॅटरी आणि 8GB रॅमने सुसज्ज

DSLR विसरा… 200MP च्या दोन कॅमेऱ्यांसह Oppo स्मार्टफोनची एंट्री, केवळ इतक्या रुपयांत यूजर्सना मिळणार प्रिमियम अनुभव
विवोने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 6GB + 128GB, 8GB + 128GB आणि 6GB + 256GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. डिव्हाईसची सुरुवातीची किंमत CNY 1,699 म्हणजेच सुमारे 23,300 रुपये आहे. हि किंमत 6GB + 128GB व्हेरिअंटसाठी आहे. हे डिव्हाईस फ्लोइंग क्लाउड्स व्हाइट, सनसेट ब्लू आणि ट्वायलाइट ब्लॅक या रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. हे डिव्हाईस विवो चायनाच्या वेबसाइटवर प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध असून, 27 एप्रिलपासून त्याची विक्री सुरू होईल. त्यामुळे थोड्याच दिवसांत ग्राहकांना हा स्मार्टफोन खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
टेक कंपनी विवोने लाँच केलेल्या नव्या हँडसेटमध्ये 6.74-इंच एचडी एलसीडी डिस्प्ले दिला आहे. तसेच या स्मार्टफोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट देण्यात आला आहे. या डिव्हाईसमध्ये 4nm स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 2 चिपसेट दिला आहे. तसेच या विवो हँडसेटमध्ये 8GB पर्यंत एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 256GB पर्यंत UFS 3.1 स्टोरेज देण्यात आले आहे. डिव्हाईस अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड ओरिजिनओएस 6 ने सुसज्ज आहे.
फोटोग्राफीसाठी स्मार्टफोनच्या मागील बाजूला 13-मेगापिक्सेलचा सिंगल कॅमेरा दिला आहे. या कॅमेराचा अपर्चर f/2.2 आहे आणि यामध्ये ऑटोफोकसची सुविधा देण्यात आली आहे. तर स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. फोनचे दोन्ही कॅमेरे 1080p पर्यंत व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करू शकतात.
Samsung TriFold फोनला जबरदस्त प्रतिसाद! अमेरिका-कोरियामध्ये सोल्ड आऊट, पुन्हा रीस्टॉक होणार का?
विवो स्मार्टफोनमध्ये 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आणि OTG रिवर्स चार्जिंग सपोर्टसह 6,500mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5जी, 4जी एलटीई, वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस आणि एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिले आहे. फोन SGS 5-स्टार ड्रॉप आणि शॉक रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशनसह येते. फोनची बॅटरी देखील दीर्घकाळ टिकणाऱ्या कामगिरीसाठी डिझाइन केलेली आहे. या डिव्हाइसमध्ये ड्युअल-सिम 5G सपोर्ट, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर असून, ते अँड्रॉइड 16 वर आधारित ओरिजिनओएस 6 वर चालते.