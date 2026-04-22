ऐतिहासिक महाकाव्य ‘जय सोमनाथ’साठी दोन दिग्गज एकत्र; प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

केतन मेहता आणि संजय लीला भंसाली या दोन दिग्गजांच्या ‘जय सोमनाथ’ या ऐतिहासिक ड्रामासाठी एकत्र येण्याची बातमी समोर आल्यापासून प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. भारतीय इतिहासावर आधारित या भव्य प्रकल्पाबाबत आता अधिक स्पष्ट माहिती पुढे येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय लीला भंसाली या चित्रपटाच्या व्हिज्युअल्सची जबाबदारी सांभाळणार असून, केतन मेहता स्क्रिप्टवर काम करत आहेत. एका स्वतंत्र इंडस्ट्री सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, “ते फक्त भागीदार म्हणून नाही, तर दोन क्रिएटिव्ह शक्ती म्हणून एकत्र आले आहेत. या सहकार्याचा उद्देश भारतीय सिनेमाला एक भव्य सिनेमॅटिक अनुभव देणे आहे.”
सूत्र पुढे सांगते की, “केतन मेहता सध्या स्क्रिप्टवर बारकाईने काम करत आहेत, जेणेकरून ‘जय सोमनाथ’मधील ऐतिहासिक अचूकता आणि तपशील टिकून राहतील. तर भंसाली एक भव्य आणि वेगळी दृश्यात्मक दुनिया उभी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. ‘बाजीराव मस्तानी’ आणि ‘पद्मावत’सारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी निर्माण केलेली भव्यता सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या कथाकथनाची शैली अद्वितीय आहे.” या दोन्ही दिग्दर्शकांच्या एकत्रित कामामुळे ‘जय सोमनाथ’ हा भारताकडून सादर होणारा एक भव्य सिनेमॅटिक स्पेक्टॅकल ठरणार असून, तो जगभरातील प्रेक्षकांसाठी एक खास अनुभव ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Vishal Kotian Bigg Boss : “मी मुलींचा लकी चार्म…” Second रनर अप विशाल शेवटी व्यक्त झालाच!
शतकानुशतके, सोमनाथ मंदिर हे केवळ एक धार्मिक स्थळ नसून, आपल्या संस्कृतीच्या अटळ सामर्थ्याचे प्रतीक राहिले आहे. आता ‘जय सोमनाथ’ या चित्रपटाद्वारे प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते संजय लीला भंसाली आणि केतन मेहता भारताच्या इतिहासातील या महत्त्वपूर्ण अध्यायाला त्याच्या योग्य त्या भव्यतेत सादर करण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांच्या दृश्यात्मक कथनशैलीची ताकद आणि इतिहासाची सखोल जाण लक्षात घेता, या दोघांचे एकत्र येणे सोमनाथच्या संघर्ष आणि विजयाच्या कहाणीला प्रभावी आणि गंभीरपणे पडद्यावर आणण्याचे आश्वासन देते. यात महमूद गजनवी यांच्यासोबत झालेल्या संघर्षाचाही समावेश असेल.
तीन पिढ्या… तीन वेगळे दृष्टिकोन, हर्षदा खानविलकरांसह ‘या’ नव्या नाटकात झळकणार ‘हे’ कलाकार; पाहा प्रोमो
‘जय सोमनाथ’ हा चित्रपट भारतीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा अध्याय — महमूद गजनवीच्या आक्रमणाची पार्श्वभूमी — नव्या सिनेमॅटिक दृष्टिकोनातून सादर करणार आहे. संजय लीला भंसाली आणि केतन मेहता या दोन दिग्गजांच्या भव्य आणि सर्जनशील दृष्टिकोनातून ही ऐतिहासिक गाथा पडद्यावर जिवंत होणार आहे.या चित्रपटाचा मुख्य हेतू भक्ती, बलिदान आणि भारताच्या अविनाशी आत्म्याची कहाणी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. इतिहासातील या भावनिक आणि संवेदनशील प्रसंगाला आधुनिक सिनेमॅटिक भाषेत मांडताना, निर्माते एक अशी कथा सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत जी श्रद्धा, संघर्ष आणि सर्जनशीलतेच्या विजयाचे प्रतीक ठरेल.
‘जय सोमनाथ’मधून प्रेक्षकांना केवळ इतिहास नव्हे, तर त्या काळातील भावना, मूल्यं आणि संघर्ष यांचा एक भव्य अनुभव मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.