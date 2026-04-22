  • Buldhana Crime Marriage The Stress Of Unemployment And The Burden Of Povertytwo Youths Take An Extreme Step After Failing To Get Married

Buldhana Crime: लग्न, बेरोजगारीचा ताण, गरीब परिस्थितीचा फटका; लग्न न झाल्याने दोन युवकांचे टोकाचे पाऊल

बुलढाणा जिल्ह्यात लग्न न जुळल्याच्या नैराश्यातून पाच दिवसांत दोन तरुणांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या. आर्थिक अडचणी, बेरोजगारी व सामाजिक दबावामुळे तरुणांमध्ये मानसिक तणाव वाढत असल्याचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 12:23 PM
  • 5 दिवसांत दोन तरुणांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली
  • लग्न न जुळणे, बेरोजगारी व आर्थिक अडचणी ही प्रमुख कारणे
  • वाढत्या नैराश्यामुळे ग्रामीण भागात चिंता व्यक्त
बुलढाणा: बुलढाणा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्न जुळत नसल्याने बुलढाणा जिल्ह्यात पाच दिवसांनी दोन तरुणांनी गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. हरिष वानखडे (वय २८ वर्ष), सत्यपाल भिसे (वय २५) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणांचे नाव आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून हृदयदारावक घटना घडली.

पहिली घटना

पहिली घटना ही बुलढाणा जिल्ह्याच्या संग्रामपूर तालुक्यात येणाऱ्या सोनाळा येथील आहे. २८ वर्षीय युवकाने लग्न होत नसल्याच्या नैराश्यातून आपल्या राहत्या घरात गळफास घेऊन आपली जीवन यात्रा संपवल्याची ह्रदयद्रावक घटना घडली. हरिष वानखडे (वय २८ वर्ष) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आईच. घरातील सर्व सदस्य आपल्या कामावर गेल्यांनतर त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले. हरीश हा भमिहिन असून अत्यंत गरीब कुटुंबातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचे वडील मागील गेल्या 02 ते 03 वर्षापासुन त्याच्या लग्नासाठी मुलगी पाहत होते, परंतु गरीब परिस्थितीमुळे त्याला मुलगी द्यायला कुणी तयार होत नव्हते. याच नैराशातून त्याने आत्महत्या केल्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

दुसरी घटना

दुसरी घटना अंढेरा पोलिस स्टेशन अंतर्गत असलेल्या चिखली तालुक्यातील मंगरूळ येथे घडली. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव सत्यपाल भिसे (२५ वर्ष) असे आहे. सत्यपाल ने लग्न जुळत नसल्याने व्यसनाधीन होऊन झाडाला गळफास घेऊन आपली हत्या केली. सत्यपाल सोबतच्या मित्राने लग्न झाले होते, शिक्षण भरपूर झाल्याने नोकरी मिळत नव्हती, शिवाय लग्न सुद्धा जुळत नव्हते, त्यामुळे त्याला दारूचे व्यसन सुद्धा लागले होते. या नैराश्यातून त्याने आत्महत्या केली आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. दोन्ही प्रकरणात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आले असून तपास सुरु आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडल्या?

    Ans: बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील सोनाळा आणि चिखली तालुक्यातील मंगरूळ येथे.

  • Que: आत्महत्येमागील मुख्य कारण काय?

    Ans: लग्न न जुळणे, आर्थिक अडचणी, बेरोजगारी आणि मानसिक नैराश्य.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: दोन्ही प्रकरणांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 12:23 PM

Numberlogy: शनि अमावस्येच्या दिवशी या मूलांकाच्या लोकांना होईल व्यवसायात फायदा

Sikkim Foundation Day: हिमालयाचे रत्न ‘सिक्कीम’! राजेशाही ते भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग; जाणून घ्या 16 मे चे ऐतिहासिक महत्त्व

इथे दिवसा होते ‘गुड नाईट’ आणि रात्री ‘गुड मॉर्निंग’; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या

Instagram चं नवं Instants बनलंय डोक्याला ताप? कसं कराल बंद? फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश

International Day of Light : चक्क चहाच्या कपातून लेझरचा शोध? प्रकाशाच्या ‘या’ जादूचा आज विशेष दिवस; वाचा यावर रंजक माहिती

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

