Farmer Video : कष्टाचं सोनं झालं! पीक येताच शेतकऱ्याचा आनंद गगनात मावेना; लहान मुलासारख्या मारु लागला उड्या, Video Viral

Farmer Video : सोशल मीडियावर एक अत्यंत भावुक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका शेतकऱ्याच्या शेतात पीक आल्याने त्याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. तो अगदी लहान मूलाप्रमाणे शेतात कोलांट्या उड्या मारत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी देखील भावुक झाले आहेत.

Updated On: May 21, 2026 | 11:30 AM
Farmer Video (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Farmer Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून तीव्र संताप येतो, तर काही थेट मनाला भिडतात. सध्या सोशल मीडियावर एक अत्यंत भावनिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका शेतकऱ्याच्या मेहनतीचे फळ त्याला मिळाले असून अगदी लहान मूलासारखा उड्या मारत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी देखील भावूक झाले आहेत.

शेतात रात्रंदिवस काम करुन, घाम गाळून, पिकाची पोटच्या लेकरासारखी काळझी घेतल्यानंतर प्रत्येक शेतकरी पीक कापणीची वाट बघत असतो. हा दिवस शेतकऱ्यासाठी दिवाळी सारखाच असतो. तेलंगनातील शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे फळ मिळाले असून त्याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की शेतात पीक कापणीचे काम सुरु आहे. दुसऱ्या बाजूला आलेले उत्तमी पीक पाहून शेतकरी आनंदात उड्या मारत आहे. त्याला आपला आनंद सावरता आला नसून तो अगदी लहान मूलासारखा शेताता इकडून तिकडे कोलांट्या उड्या मारत आहे. वयाची, आजूबाजूच्या लोकांची कसलीही पर्वा न करता आनंदात झुमत आहे.

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @telanganaahead या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओत शेतकऱ्याचा अथांग आनंद अगदी स्पष्टपण दिसत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी देखील भावुक झाले आहेत. एका नेटकऱ्याने, हा केवळ आनंद नाही, तर त्याच्या कष्टाचे, मेहनतीचे फळ आहे. दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने हीच शेतकऱ्याची खरी दिवाळी असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ अनेकांच्या पसंतीस पडत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 21, 2026 | 11:30 AM

