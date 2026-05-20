Desi Jugaad : ‘हाय गर्मी’ , कडाक्याच्या उन्हात थंडगार हवेसाठी भारतीयांचा भन्नाट जुगाड; VIDEO पाहून पोट धरुन हसाल

एका व्यक्तीने ओल्या टॉवेलला पंख्याला लावनू त्याला देसी एसी बनवला आहे. तर आणखी एक व्यक्त थेट विहिरीत खाट टांगून थंडीचा आनंद घेत आहे. एका लग्नात पाहुण्यांनी थेट चालता-फिरता कुलर तयार केला आहे. यामुळे सोशल मीडियावर धुमाकूळ उडाली आहे. आणखी एका व्हिडिओत एक व्यक्ती मोठ्या प्लॅस्टिकमध्ये आत झोपून डुलकी घेत आहे. त्याच्या समोर एक पंखा ठेवला असून त्यातून थेट प्लॉस्टिकमध्ये हवा जात आहे. एका पठ्ठ्याने तर एक एसी दोन खोल्यांमध्ये बसवलेले आहेत.
टॉवेल आणि पंख्याचा वापर करुन बनवला देसी एसी
India is not for beginners pic.twitter.com/9CZnzZ874r — Namrata (@kaleshikudi) April 23, 2026
लग्नाच्या वरातीत चालता-फिरता कुलर
थेट विहिरीत टांगला पलंग
हे व्हिडिओ आणि यांसारख्या अनेक देसी जुगाडाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहेत. नेटकऱ्यांनी अनेक मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने India is Not For Beginners अशी कमेंट केली आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने भारतातील देसी इंजिनियर्सचा दर्जा १००% आहे असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एकाने हे जुगाड भारताबाहेर गेले नाही पाहिजेत असे म्हटले आहे. सध्या या देसी जुगाडांनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.