घरकुल योजनेसाठी ग्रामसेवकाला लाचं घेण भोवलं; भोरमध्ये ACB ची मोठी कारवाई

भोर : घरकुलाचा हप्ता मंजूर करून देण्यासाठी १५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना भोर तालुक्यातील शिंद आणि गवडी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले. महादेव नामदेव सालगुडे (वय ५३, रा. बारामती) असे कारवाई करण्यात आलेल्या ग्रामसेवकाचे नाव आहे. याप्रकरणी भोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या कारवाईमुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार तक्रारदाराला घरकुलाचा दुसरा हप्ता बँकेतून काढून द्यायचा होता. हा हप्ता मिळवून देण्याच्या बदल्यात ग्रामसेवक सालगुडे याने १५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. वारंवार होणाऱ्या या मागणीला कंटाळून तक्रारदाराने पुणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली आणि रीतसर तक्रार नोंदवली.
ही कारवाई एसीबीसाठी आव्हानात्मक ठरली होती. गेल्या दोन महिन्यांत पथकाने सालगुडे याला पकडण्यासाठी तब्बल ८ ते १० वेळा सापळा रचला होता, मात्र प्रत्येक वेळी तो हुलकावणी देत होता. अखेर मंगळवार (दि.१९) रोजी लाचलुचपत विभागाने अत्यंत गोपनीयरीत्या भोलावडे-शिंद रस्त्यावर कीवत (ता.भोर) गावाजवळ सापळा लावला. ठरल्याप्रमाणे १५ हजार रुपये स्वीकारताना पथकाने सालगुडे याला रंगेहाथ ताब्यात घेतले.
तातडीने त्याला अटक करून भोर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. सध्या आरोपीला पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले असून, त्याच्या इतर मालमत्तेची आणि व्यवहारांची चौकशी लाचलुचपत विभागाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. शासकीय कामासाठी कोणाही अधिकाऱ्याने लाचेची मागणी केल्यास तत्काळ लाचलुचपत विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
नीट पेपरफुटीप्रकरणी सीबीआयची पुण्यात मोठी कारवाई
देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या NEET 2026 पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने आणखी एक मोठी कारवाई करत पुण्यातून एका बालरोगतज्ज्ञ डॉक्टरला अटक केली आहे. डॉ. मनोज शिरुरे असे अटक करण्यात आलेल्या डॉक्टरचे नाव असून, स्वतःच्या मुलासाठी फुटलेला NEET पेपर खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणात एखाद्या विद्यार्थ्याच्या पालकाला झालेली ही पहिली अटक असल्याने तपासाला नवे वळण मिळाले आहे. सीबीआयच्या माहितीनुसार, डॉ. मनोज शिरुरे यांनी शिवराज मोटेगावकर याच्याकडून पैशांच्या मोबदल्यात प्रश्नपत्रिका मिळवल्याचा संशय आहे. सीबीआयने त्यांना लातूरहून चौकशीसाठी पुण्यात आणले होते. अनेक तासांच्या चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली.