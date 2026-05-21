काय सांगता! बांग्लादेशच्या बाजारात उतरली डोनाल्ड ट्रम्पची जुडवा म्हैस, लोकांना पाहूनच होतोय अमेरिकेच्या पंतप्रधानांचा भास

Donald Trump Buffalo : बांग्लादेशमधील एक म्हैस सध्या सोशल मिडियावर चांगलीच चर्चेत असून तिची तुलना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी केली जात आहे. म्हशीमध्ये नक्की इतकं काय खास आहे ते चला जाणून घेऊया.

Updated On: May 21, 2026 | 10:53 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • बांग्लादेशातील एका अनोख्या म्हशीचे फोटो सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत.
  • तिचे रूप, वजन आणि खास स्टाईलमुळे लोक तिला एका प्रसिद्ध जागतिक नेत्याशी तुलना करत आहेत.
  • या व्हायरल प्रसिद्धीमुळे दूरदूरवरून लोक त्या म्हशीला पाहण्यासाठी गावात येत आहेत.
सोशल मिडियावर कधी काय व्हायरल होईल ते सांगता येत नाही. इथे अनेक अजब-गजब दृष्ये शेअर केले जातात आणि मग ते चांगलेच चर्चेतही राहतात. मागील काही काळापासून एक म्हैस जरा जास्तच ट्रेंडमध्ये आहे. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण या म्हशीला अमेरिकेचे पंतप्रधान डोनाल्ड ट्रम्प यांची उपमा देण्यात आली आहे. होय हे खरे असून बांग्लादेशात ही म्हैस आढळून आली आहे. चला नक्की काय प्रकरण आहे आणि म्हशीत असं काय खास आहे की तिला पंतप्रधानांची उपमा देण्यात आली या सर्व बाबींविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

बांग्लादेशातील पाली या गावात ही अनोखी म्हैस राहते. तिचे फोटो सध्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले असून लोक म्हशीचे साैंदर्य पाहून अवाक् झाले आहेत. तिचे रंगरुप अगदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे असल्याने तिला डोनाल्ड ट्रम्पचा जुळा भाऊ म्हटले जात आहे. बरं फक्त रंगरुपच नाही तर स्वभावही याचा पंतप्रधानांवर गेल्याचे सांगण्यात येते. तिची खासियतही बाकी म्हशींच्या तुलनेत काहीशी वेगळी आणि दर्जेदार आहे.

सामान्य म्हशीचे वजन २००-३०० किलोग्राम असते पण ही म्हैस मात्र ७०० किलोग्राम वजनाची आहे. इतकेच नाही तर मका, सोयाबीनसारखे VIP अन्न तिला पुरवले जाते. व्हायरल व्हिडिओत म्हशीचे दृष्य आपल्याला पाहता येते. रुबाबदार शिंगे, गुलाबी रंग आणि सोनेरी केसांनी सजलेली ही गाय डोनाल्ट ट्रम्पची जुळी असल्याचे म्हटले जात आहे. म्हशीची प्रसिद्धी इतकी वाढली आहे की लोक दूरदूरवरुन तिला पाहायला आणि तिच्यासोबत व्हिडिओ, फोटोशूट करायला उत्सुक होत आहेत.

म्हशीचा चेहरा खरोखरच ट्रम्प यांच्याशी आश्चर्यकारकपणे मिळताजुळता आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की कधीकधी प्राणी देखील मानवासारखी चेहऱ्याची वैशिष्ट्ये दर्शवतात, या घटनेला “पॅरिडोलिया” असे म्हटले जाते. या व्हायरल फोटोमुळे म्हशीच्या मालकालाही फायदा होत आहे. अनेक लोक म्हैस पाहण्यासाठी त्याच्या गावाला भेट देत आहेत आणि काही पर्यटक फोटो काढण्यासाठीही येत आहेत. मालकाने सांगितले की, त्याची म्हैस आता एक स्टार बनली आहे.

दरम्यान हा व्हिडिओ @Saffron_Sniper1 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेक यूजर्सने या म्हशीवर आपले मत व्यक्त केले आहे. यात एका यूजरने म्हटले की, “हे अत्यंत गमतीशीर आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ते दोघे जुळे तर नाहीत?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ती खरंच सुंदर म्हैस आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 21, 2026 | 09:44 AM

Israel Gaza News : गाझा मदतकर्त्यांसोबत इस्रायलचे अमानुष कृत्य; जगभरातून तीव्र निषेध, VIDEO

May 21, 2026 | 10:33 AM
Mumbai News : प्रसूतीनंतर महिलेच्या मृत्यूने खळबळ; भाभा रुग्णालयातील सुविधांवर पुन्हा प्रश्चचिन्ह

