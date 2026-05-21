काय सांगता! बांग्लादेशच्या बाजारात उतरली डोनाल्ड ट्रम्पची जुडवा म्हैस, लोकांना पाहूनच होतोय अमेरिकेच्या पंतप्रधानांचा भास

बांग्लादेशातील पाली या गावात ही अनोखी म्हैस राहते. तिचे फोटो सध्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले असून लोक म्हशीचे साैंदर्य पाहून अवाक् झाले आहेत. तिचे रंगरुप अगदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे असल्याने तिला डोनाल्ड ट्रम्पचा जुळा भाऊ म्हटले जात आहे. बरं फक्त रंगरुपच नाही तर स्वभावही याचा पंतप्रधानांवर गेल्याचे सांगण्यात येते. तिची खासियतही बाकी म्हशींच्या तुलनेत काहीशी वेगळी आणि दर्जेदार आहे.
सामान्य म्हशीचे वजन २००-३०० किलोग्राम असते पण ही म्हैस मात्र ७०० किलोग्राम वजनाची आहे. इतकेच नाही तर मका, सोयाबीनसारखे VIP अन्न तिला पुरवले जाते. व्हायरल व्हिडिओत म्हशीचे दृष्य आपल्याला पाहता येते. रुबाबदार शिंगे, गुलाबी रंग आणि सोनेरी केसांनी सजलेली ही गाय डोनाल्ट ट्रम्पची जुळी असल्याचे म्हटले जात आहे. म्हशीची प्रसिद्धी इतकी वाढली आहे की लोक दूरदूरवरुन तिला पाहायला आणि तिच्यासोबत व्हिडिओ, फोटोशूट करायला उत्सुक होत आहेत.
म्हशीचा चेहरा खरोखरच ट्रम्प यांच्याशी आश्चर्यकारकपणे मिळताजुळता आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की कधीकधी प्राणी देखील मानवासारखी चेहऱ्याची वैशिष्ट्ये दर्शवतात, या घटनेला “पॅरिडोलिया” असे म्हटले जाते. या व्हायरल फोटोमुळे म्हशीच्या मालकालाही फायदा होत आहे. अनेक लोक म्हैस पाहण्यासाठी त्याच्या गावाला भेट देत आहेत आणि काही पर्यटक फोटो काढण्यासाठीही येत आहेत. मालकाने सांगितले की, त्याची म्हैस आता एक स्टार बनली आहे.
Bangladesh’s Donald Trump 🐃😂 A 700 kg buffalo has gone viral on the internet after being named “Donald Trump” because of its resemblance to the US President. Raised in Narayanganj, Bangladesh, this giant buffalo “Donald Trump” enjoys a VIP diet of corn, soybean, and bran. pic.twitter.com/6HZtEz8sIG — Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) May 15, 2026
दरम्यान हा व्हिडिओ @Saffron_Sniper1 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेक यूजर्सने या म्हशीवर आपले मत व्यक्त केले आहे. यात एका यूजरने म्हटले की, “हे अत्यंत गमतीशीर आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ते दोघे जुळे तर नाहीत?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ती खरंच सुंदर म्हैस आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.