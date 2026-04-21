समुद्रात फोटोशूट करायला गेली होती महिला, तितक्यातच मागून झाली मोठ्या व्हेल माशाची एंट्री! पुढे जे घडलं… Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
फिलीपिन्समध्ये राहणारी मोरिन कॅलागो नावाची एक मुलगी उत्साहाने पाण्याखालील फोटोशूट करून घेत होती. तिच्या मागे एक प्रचंड मोठी सावली हळूहळू सरकत आहे याची तिला कल्पनाही नव्हती. मोरिनने आपली पोझ बदलताच, मागून एका महाकाय व्हेल शार्कने तिला भेट दिली. जणू काही व्हेल म्हणत आहे की, “मॅडम, कृपया आम्हालाही व्हिडिओमध्ये घ्या.” साधारणपणे मोठा मासा पाहिला की आपल्या काळजाच्या ठोका चुकतो, आपण घाबरुन जातो पण मॉरिनने प्रसंगावधान दाखवत माशाला जाण्यासाठी मार्ग दिला. ती लगेचच त्याच्या वाटेतून बाजूला सरकली ज्यामुळे माशाने कोणताही त्रास न देता तो शांतपणे तिथून निघून गेला. उगाचच घाबरुन आपण जलचरांनाही घाबरवतो पण महिलेने हुशारीने काम केल्याने कोणताही अपघात झाला नाही. व्हिडिओ व्हायरल होताच आता यूजर्स मोरिनच्या हुशीरीचे काैतुक करत आहेत तर काही मस्करीत म्हणत आहेत की, कादचित तो मॉरिनला पत्ता विचारायला आला असावा.
A woman in the Philippines was left stunned when a giant whale shark quietly swam up behind her and nudged her arm during an underwater photo shoot. pic.twitter.com/RyjNg1tXH0 — wR (@WeReporter) April 20, 2026
हा व्हिडिओ @WeReporter नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘फिलिपिन्समधील एक महिला पाण्याखालील छायाचित्रणाच्या वेळी (फोटो शूटदरम्यान) पूर्णपणे थक्क झाली; कारण एक महाकाय ‘व्हेल शार्क’ शांतपणे तिच्या मागून पोहत आला आणि त्याने तिच्या हाताला हलकासा धक्का दिला’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “समुद्रातून खांद्यावर मारलेली ही एक थाप होती”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो तिला हाय करुन निघून गेला”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.