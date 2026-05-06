लग्नात तुफान राडा! रसगुल्ला खाताना नखरे करणं नवरदेवाला पडलं महागात; नवरीचा पारा चढला अन्…, VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर एक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. मिठाई न खाण्याचे नखेर करणं एका नवरदेवाला चांगलेच महागात पडले आहे. भरमंडपात नवरीने असे काही केले आहे की, पाहून पाहुणे-मंडळीही थक्क झाले आहेत.

Updated On: May 06, 2026 | 04:51 PM
Groom Bride Viral Video

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • रसगुल्ला खाताना नखरे करणं नवरदेवाला पडलं महागात
  • नवरीचा पारा चढला अन्…
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Groom Bride Viral Video : सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये लग्नसमारंभाचे अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील. भारतीय लग्नांमध्ये कधी काय होईल हे सांगात येते नाही. खास करुन गावाकडच्या लग्नांमध्ये असे काही घडते की याचे व्हिडिओ पाहून हसू आल्याशिवाय राहत नाहीत. सध्या असाच एक मजेशीर व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतआहे. एका नवरदेवाला रसगुल्ला खाताना नखरे करणे महागात पडले आहे. भरमंडपात नवरीने असे काही केलं आहे की पाहून पाहुणे थक्क झाले आहेत.

भरमंडपात नवरीने नवरदेवाच्या कानशीलात लगावली

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, नवरा-नवरी स्टेजवर आहेत. नवरी नवरदेवाला मिठाई खाऊ घालत आहेत. परंतु नवरदेव न खाण्याचे नखरे करत आहे. नवरदेव तोंड उघडत नाही हे पाहून नवरीला संताप येतो. नवरी त्याला हसत हसत खाण्यास सांगत असते. परंतु नवरदेवाचे नखरे सुरुच असतात. वारंवार असेच घडत असते. अचानक नवरीचा संयम सुटतो आणि ती भरमंडपात थेट नवरदेवाच्या कानशीलात लगावते. हे दृश्य पाहून तेथील पाहुणे मंडळी देखील आश्चर्यचकित झाले आहेत. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे नवरदेवाने मार खाऊनही संतापलेला नाही किंवा तिथून निघून गेलेला नाही. तो तिथेच शांतपणे उभा राहिला आहे. त्याच्या चेहऱ्यावर पूर्णपणे ब्लॅंक रिअॅक्शन आहे. हे पाहुणे पाहुण्यांनाही हसू फुटले आहे.

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @vibhash2345x या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. नेटकऱ्यांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने लग्नानंतर कोणाचं राज्य असेल हे आधीच स्पष्ट झालं अशी कमेंट केली आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने आता बिचाऱ्याला आयुष्यभर वेळवर जेवण करावं लागेल असे म्हटले आहे. या व्हिडिओने सोशल मीडिया हशा पिकला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 06, 2026 | 04:51 PM

अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral
लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral
चालू ट्रेनमध्ये महिलेला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या कळा, TTE च्या कामगिरीने जिंकली सर्वांची मने; Video Viral
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो 'जागतिक दूरसंचार दिन'?

Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; 'या' परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

