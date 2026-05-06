लग्नात तुफान राडा! रसगुल्ला खाताना नखरे करणं नवरदेवाला पडलं महागात; नवरीचा पारा चढला अन्…, VIDEO VIRAL

हातात वरमाला घेऊन तयार होता वर, वधूने उडी मारत भरमांडवातून काढला पळ, लग्नसमारंभातील Video Viral
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, नवरा-नवरी स्टेजवर आहेत. नवरी नवरदेवाला मिठाई खाऊ घालत आहेत. परंतु नवरदेव न खाण्याचे नखरे करत आहे. नवरदेव तोंड उघडत नाही हे पाहून नवरीला संताप येतो. नवरी त्याला हसत हसत खाण्यास सांगत असते. परंतु नवरदेवाचे नखरे सुरुच असतात. वारंवार असेच घडत असते. अचानक नवरीचा संयम सुटतो आणि ती भरमंडपात थेट नवरदेवाच्या कानशीलात लगावते. हे दृश्य पाहून तेथील पाहुणे मंडळी देखील आश्चर्यचकित झाले आहेत. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे नवरदेवाने मार खाऊनही संतापलेला नाही किंवा तिथून निघून गेलेला नाही. तो तिथेच शांतपणे उभा राहिला आहे. त्याच्या चेहऱ्यावर पूर्णपणे ब्लॅंक रिअॅक्शन आहे. हे पाहुणे पाहुण्यांनाही हसू फुटले आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @vibhash2345x या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. नेटकऱ्यांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने लग्नानंतर कोणाचं राज्य असेल हे आधीच स्पष्ट झालं अशी कमेंट केली आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने आता बिचाऱ्याला आयुष्यभर वेळवर जेवण करावं लागेल असे म्हटले आहे. या व्हिडिओने सोशल मीडिया हशा पिकला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.