संतापजनक! धावत्या ट्रेनमध्ये महिलेशी गैरवर्तन; जाब विचारताच नराधमाने उचलला हात, Video Viral

सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका तरुणाने ट्रेनमध्ये महिलेला अश्लील इशारे केले असून तिने जाब विचारल्यावर तिला मारहाण केली आहे. हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 03:50 PM
  • धावत्या ट्रेनमध्ये महिलेशी गैरवर्तन
  • जाब विचारताच नराधमाने उचलला हात
  • संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल
Womam Harrasment Train Video : सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक कृत्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका नराधमाने धावत्या ट्रेनमध्ये महिलेशी गैरवर्तन केले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा रेल्वे प्रवासात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित तरुणाला जाब विचारल्यानंतर त्याने जे कृत्य केलं आहे, त्यामुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पीडीतेने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. तिने व्हिडिओ सांगते की, ट्रेनमध्ये एक तरुणी दीड तास तिच्याकडे एक-टक बघत होता. तिला नको-नको ते अश्लील इशारे करत होता. व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की संबंधित तरुण तरुणीकडे बघून Flyig kiss करत आहे तेही अश्लीलपणे. यावर महिलेने त्याला जाब विचारताच असे काही केलं आहे पाहून अनेकांना धक्का बसला आहे. तरुणाने थेट तरुणीच्या कानाखाली लगावली आहे. या सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ट्रेनमधील कोणतीही व्यक्ती महिलेच्या मदतीला आलेले नाही.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म @Ramraajya एक्सवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. संबंधित तरुणावर कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच प्रवाशांनी मदत न केल्यानेही वाद पेटला आहे. अशा लोकांमुळेच महिला आज सुरक्षित नाही असे नेटकऱ्यांनी म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

