हाय गर्मी! कडाक्याच्या उन्हापासून वाचण्यासाठी वऱ्हाड्यांसाठी भन्नाट जुगाड; VIDEO पाहून पोट धरुन हसाल

Desi Jugad Video : सोशल मीडियावर एक भन्नाट जुगाडाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. कडाक्याच्या उन्हातून वाचण्यासाठी वरातीसाठी चक्क चालता-फिरता मंडपच बनवण्यात आला आहे. हा जुगाड पाहून तुम्हीही पोट धरुन हसाल.

Updated On: May 05, 2026 | 04:56 PM
Funny Desi Jugad Viral Video

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • कडाक्याच्या उन्हापासून वाचण्यासाठी वऱ्हाड्यांचा अजब जुगाड
  • VIDEO पाहून पोट धरुन हसाल
  • पाहा व्हिडिओ
Desi Jugad Video : सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये तुम्ही जुगाडाचे अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील. कोणी काय करेल सांगता येत नाही. काही जुगाड खरेच कौतुकास्पद असतात, तर काही जुगाड पाहून हसावे की रडावे कळत नाही. जुगाड करण्यात भारतीय आघाडीवर आहेत. सध्या असाच एक भन्नाट जुगाडाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. कडाक्याच्या उन्हापासून वाचण्यासाठी असा काही जुगाड वऱ्हाड्यांनी केला आहे की पाहून तुम्हीही म्हणाल वा काय डोकंय?

काय आहे जुगाड?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, कडाक्याच्या उन्हात एक वरात जाताना दिसत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या वरातीसोबत एक चालता-फिरता मंडप आहे. वऱ्हाड्यांना उन्हाचा त्रास होऊ नये यासाठी हा जुगाड करण्यात आला आहे. वरातीबरोबर काही लोक हा मंडप घेऊन चालताना दिसत आहेत. यामुळे वऱ्हाडी आरामात गाण्यांच्या तालावर नाचताना दिसत आहेत. हा जुगाड पाहून नेटकरीही थक्क झाले आहेत.

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rohit Zod (@deej_rohit_435)


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @deej_rohit_435  या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे, हा जुगाड भारताबाहेर नाही गेला पाहिजे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने हा तर खरा व्हिआयपी थाट आहे असे म्हटले आहे. आणखी एकाने आतापर्यंतच सगळ्यात भन्नाट लग्न आहे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 05, 2026 | 04:56 PM

