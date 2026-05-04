माणुसकी अजून जिवंत आहे! धावत्या ट्रेनसमोर आडवी आली म्हैस; शेवटच्या क्षणी लोको पायलटनं जे केलं…, पाहा काय घडलं? Video Viral

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक ट्रेन वेगाने धावत आहे. याच वेळी प्लॅटफॉर्मवर दोन म्हैस उभ्या आहेत. यातील एक म्हैस ट्रेनचा आवाज ऐकताच पळून जाते. लोको पायलट सतत ट्रेनचा हॉर्न वाजवत असतो. पण एक ट्रेन रुळावरच उभी असते. हे पाहून लोकोपायलट ट्रेन थांबवतो. तातडीने खाली उतरुन ट्रॅकवर पळत जाऊन म्हशीला बाजूला करतो. तुम्ही पाहू शकता लोको पायलटने म्हशीपासून काही अंतरावर ट्रेन थांबवलेली आहे. लोकोपायलटच्या या कृत्याने सर्वांचे मन जिंकले आहे. ट्रॅक खाली केल्यावर लोकोपायलट पुढे गेला आहे.
The effort he made to save a living being is truly commendable. pic.twitter.com/GB2dP6D6IA — Himalayan (@Dineshkjoshi007) May 2, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Dineshkjoshi007 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. नेटकऱ्यांनी लोको पायलटच्या कृत्याचे कौतुक केले आहे. ग्रामीण भागांमध्ये ट्रॅकवर प्राणी अपघाताच्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. परंतु लोको पायटच्या माणुसकीने म्हशीचा जीव वाचला असून लोक त्याची वाहवाह करत आहेत. हा व्हिडिओ थेट लोकांच्या मनाला भिडला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.