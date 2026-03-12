Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
इकडे LPG साठी रांगा अन् तिकडे सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस; पाहून हसून हसून पोट दुखेल

सध्या जगभरात मोठे उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थिती भारतात देखील तेल आणि गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे. यामुळे लोकांची धांदल उडाली आहे. याची मज्जा मात्र मीमर्सने लुटली आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 03:41 PM
LPG Queues on Streets Meme Storm on Social Media

इकडे LPG साठी रांगा अन् तिकडे सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस; पाहून हसून हसून पोट दुखेल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. यामुळे जगभारतील तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. तसेच गॅसचाही तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. LPG चा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यात झाली आहे. अशा परिस्थिती मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सिलेंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. यामुळे छोट्या हॉटेल व्यावसायिकांनी व्यवसाय बंद केला आहे. तर मोठ्या हॉटेल्समध्ये किंमती वाढल्या आहेत. यामुळे सामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे. अनेक शहरांमध्ये लोक सिलेंडर मिळवण्यासाठी लांब रागेत उभे असल्याचे चित्र दिसत आहे. या परिस्थितीमुळे देशभरात लोकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. याचा आनंद मात्र मीमर्सने लुटला आहे. सोशल मीडियावर LPG वरुन अनेक मजेदार मीम्स व्हायरल होत आहेत.

युद्धामुळे सामान्यांची उडाली धांदल; LPG गॅस सिलेंडर घेऊन पळू लागले लोक; VIDEO VIRAL

व्हायरल मीम्स

फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हे मीम्स व्हायरल होत आहेत. काही मीम्समध्ये सिलेंडर खरेदी करणे सोने खरेदी करण्याएवढे कठीण झाले असल्याचे म्हटले आहे. तर काहींनी दागिन्यांच्या दुकानात आता सिंलेडर उपलब्ध होऊ शकतात असे म्हटले आहे.

खाली दिलेल्या मीमच्या कॅपश्नमध्ये आता सोन्या-चादींच्या दुकानात फुग्यांमध्ये एवढूसा गॅस मिळणार असे म्हटले आहे आणि याला मजेदार बनवण्यासाठी ३ इडियट्समधील राजूची आई गॅस साठी तळमळताना दाखवण्यात आली आहे.

या खालील मीम्समध्ये यामध्ये तारक मेहतामधील दया गॅस सिलेंडर कंबरेवर घेऊन असलयाचे दिसत आहे. सध्या भारतीयांची देखील अशीच परिस्थिती आहे. लोकांनी गॅस एजन्सीच्याबाहेर रांगा लावल्या असून अशाच पद्धतीने गॅस घेऊन जात आहेत.

सध्या गॅसच्या कमतरतेमुळे इंडक्शन स्टोव्हची मागणी वाढली आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसांत इंडक्शन स्टोव्हची विक्र वाढली असल्याचे म्हटले जात आहे. आतापर्यंत लोक केवळ इमरजन्सीसाठी वापरत होते परंतु आता रोजच्या स्वयंपाकात याचा वापर होऊ लागला आहे.

सध्या गॅस सिंलेडरच्या कमतरतेमुळे लोकांमध्ये गोंधळ उडाला असला तर सोशल मीडियावरील मीम्समुळे त्यांचे टेन्शन काहीसे हलके होत आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 03:41 PM

Mar 12, 2026 | 03:41 PM
