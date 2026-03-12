Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हमला अचानक से हुआ था! चालू रिक्षातून चाक निघाले अन् भरधाव ऑटो दुचाकीवर आदळली, घटनेचा थरारक Video Viral

Rikshaw Accident Video : चाक निघालं आणि रिक्षा थेट बाइकस्वाराला जाऊन धडकली. अपघात किरकोळ असला तरी फार नाटकीयरित्या घडून आला ज्यामुळे घटनेच्या व्हिडिओने क्षणातच लोकांचे लक्ष वेधून घेतले.

Updated On: Mar 12, 2026 | 09:55 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • रिक्षाचे चाक अचानक निघाल्याने रिक्षाचा तोल गेला आणि ती समोरून येणाऱ्या दुचाकीला धडकली.
  • अपघात वेग किंवा मानवी चुकीमुळे नसून रिक्षाच्या यांत्रिक बिघाडामुळे घडल्याची माहिती समोर आली आहे.
  • या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक घटनांचे व्हिडिओज शेअर केले जातात. इथे कधी काय दिसून येईल याचा नेम नाही. अशातच आता अलिकडे इंटरनेटवर एका रिक्षा अपघाताचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. अपघात फार मोठा नसला तरी फार रंजकरित्या तो घडून आला ज्यामुळे घटनेने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. घटनेचे फुटेज सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले असून वेगाने ते शेअर केले जात आहे. व्हिडिओमध्ये आपल्याला दिसते की चालू रिक्षाचे चाक अचानक निघाल्याने रिक्षाचा बॅलेन्स हलला आणि ती थेट समोरुन जाणाऱ्या दुचाकीला धडकली. चला या घटनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

नक्की काय घडलं?

महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातून ही घटना समोर येत आहे. रस्त्यावर सामान्य वेगाने जाणाऱ्या एका ऑटोरिक्षाचा अचानक अपघात झाला. हा अपघात मानवी चुकीमुळे किंवा वेगामुळे झाला नाही तर यांत्रिक बिघाडामुळे झाला, ज्यामुळे काही सेकंदातच रस्त्यावर गोंधळ निर्माण झाला. माहितीनुसार, वर्दळीच्या रस्त्यावर एका रिक्षाचे चाक अचानक निघाल्याने वाहनाचे संतुलन बिघडले आणि रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला डोलू लागले. याचवेळी विरुद्ध दिशेने एक बाईकस्वार येत होता ज्याला ही रिक्षा धडकली. धडक इतकी जोरदार होती की बाईकस्वार रस्त्यावर पडला.

अपघातानंतर लगेचच स्थानिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवतहानी झाली नीही. जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रिक्षाच्या देखभालीमध्ये काही निष्काळजीपणा झाला आहे का हे शोधण्यासाठी स्थानिक पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @ramraje_shinde नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Mar 12, 2026 | 09:54 AM

