Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Man Dips A Cigarette In Batter And Deep Fries It Video Goes Viral

काय म्हणावं याला! आधी बेसनमध्ये घोळली मग तेलात टाकून तळली; सिगारेटचा भलताच प्रयोग, VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या एक भलत्याच प्रयोगाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओने खवय्यांमध्ये संताप उफाळला आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:29 PM
Man Dips a Cigarette in Batter and Deep-Fries It Video Goes Viral

काय म्हणावं याला! आधी बेसनमध्ये घोळली मग तेलात टाकून तळली; सिगारेटचा भलताच प्रयोग, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पठ्ठ्याचा सीगारेटसोबत भलताच प्रताप
  • आधी बेसनमध्ये घोळली मग तेलात टाकून तळली
  • व्हिडिओ पाहून लोक म्हणाले….
Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या एक भलताच व्हिडिओ पाहायला मिळत आहे. एका पठ्ठ्याने सिगारेटसोबत असा प्रयोग केला आहे ज्यामुळे खवय्यांमध्ये संतापाची लाट उफाळली आहे. या पठ्ठ्याने सिगारेटची भजी बनवली आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

सिगारेटच्या पॅकेटवर मृत्यूचा संदेश दिलेला असतानाही लोक ती ओढतात. या पठ्ठ्याने थेट सिगारेटची भजी केली आहेत. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता की, एक तरुण बेसन घोळत आहे. यामध्ये तो सिगारेटच्या पॅकेटमधून तीन सिगारेट टाकतो. यानंतर त्याला बेसनने कोटिंग करुन तो उखळत्या तेलाच्या कढईत टाकतो. तुम्ही पाहू शकता की, तरुणाने सिगारेट तळून काढल्या आहेत. सध्या या व्हिडिओमुळे खाद्याप्रेमी नाराज झाले आहेत. हा मृत्यूचा खेळ असल्याचे म्हटले आहे. तसेच अनेकांना याला अन्नाच अपमानही म्हटले आहे. या व्हिडिओने सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aslam Bro (@aslamhossain2033)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @aslamhossain2033 अस्लमने या हँडलवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावरर मजेशीर प्रतिक्रिया दिली आहे. तर यावरुन खाद्य प्रेमींमध्ये संताप पेटला आहे. एका नेटकऱ्याने हे खावं की प्यावं हे मी ठरवू शकत नाहीये असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने आपल्या मित्राला टॅग करत तुमच्यासाठी इफ्तार बनवली जात आहे असे म्हटले आहे. तर अनेक खाद्यप्रेंमी काय भलताच प्रयोग केलाय, अन्नाचा अपमान होतोय, भज्यांवर अत्याचार होतोय अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. यापूर्वी देखील अशा विचित्र प्रकारचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

सर्वांना यमलोकी पाठवणाऱ्या किंग कोब्राचा कसा होतो मृत्यू, भीषण अवस्था अन् धक्क्कादायक दृश्यांनी भरलाय Viral Video

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man dips a cigarette in batter and deep fries it video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 02:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हातात जेवणाचा घास अन् डोळ्यात आले अश्रू; डिलिव्हरी बॉयला जेवायला घालताच भावुक झाला आणि म्हणाला, “दिवसभर उपाशी हे विसरूनच गेलो”
1

हातात जेवणाचा घास अन् डोळ्यात आले अश्रू; डिलिव्हरी बॉयला जेवायला घालताच भावुक झाला आणि म्हणाला, “दिवसभर उपाशी हे विसरूनच गेलो”

धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर
2

धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

सर्वांना यमलोकी पाठवणाऱ्या किंग कोब्राचा कसा होतो मृत्यू, भीषण अवस्था अन् धक्क्कादायक दृश्यांनी भरलाय Viral Video
3

सर्वांना यमलोकी पाठवणाऱ्या किंग कोब्राचा कसा होतो मृत्यू, भीषण अवस्था अन् धक्क्कादायक दृश्यांनी भरलाय Viral Video

बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral
4

बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काय म्हणावं याला! आधी बेसनमध्ये घोळली मग तेलात टाकून तळली; सिगारेटचा भलताच प्रयोग, VIDEO VIRAL

काय म्हणावं याला! आधी बेसनमध्ये घोळली मग तेलात टाकून तळली; सिगारेटचा भलताच प्रयोग, VIDEO VIRAL

Mar 11, 2026 | 02:29 PM
ऐन परीक्षेच्या काळात देवरूख ST प्रशासनाचा शिमगा? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा…

ऐन परीक्षेच्या काळात देवरूख ST प्रशासनाचा शिमगा? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा…

Mar 11, 2026 | 02:27 PM
‘Ek Din’चा ट्रेलर रिलीज; साई पल्लवी आणि जुनैद खानची रोमँटिक लव्ह स्टोरी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक

‘Ek Din’चा ट्रेलर रिलीज; साई पल्लवी आणि जुनैद खानची रोमँटिक लव्ह स्टोरी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक

Mar 11, 2026 | 02:26 PM
Satara News : ग्राहकांच्या संमतीशिवाय लावले जातायेत ‘स्मार्ट मीटर’; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आक्रमक

Satara News : ग्राहकांच्या संमतीशिवाय लावले जातायेत ‘स्मार्ट मीटर’; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आक्रमक

Mar 11, 2026 | 02:20 PM
World War 3: ड्रॅगनच्या दारात भारताचे ‘यमदूत’! BrahMos आणि Akashच्या जोडीने फिलीपिन्स अभेद्य; चीनच्या नौदलाला पळता भुई थोडी

World War 3: ड्रॅगनच्या दारात भारताचे ‘यमदूत’! BrahMos आणि Akashच्या जोडीने फिलीपिन्स अभेद्य; चीनच्या नौदलाला पळता भुई थोडी

Mar 11, 2026 | 02:18 PM
T20 World Cup विजयानंतर ट्रॉफी मंदिरात नेल्यावरून वाद; कीर्ति आझाद यांच्या विधानावर गौतम गंभीरचा जोरदार पलटवार!

T20 World Cup विजयानंतर ट्रॉफी मंदिरात नेल्यावरून वाद; कीर्ति आझाद यांच्या विधानावर गौतम गंभीरचा जोरदार पलटवार!

Mar 11, 2026 | 02:15 PM
Lote Midc च्या ‘या’ कंपनीतील ब्लास्ट प्रकरण; 11 पैकी एका जखमी कामगाराचा मृत्यू

Lote Midc च्या ‘या’ कंपनीतील ब्लास्ट प्रकरण; 11 पैकी एका जखमी कामगाराचा मृत्यू

Mar 11, 2026 | 02:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM