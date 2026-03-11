‘Ek Din’चा ट्रेलर रिलीज; साई पल्लवी आणि जुनैद खानची रोमँटिक लव्ह स्टोरी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक

जुनैद खान आणि साई पल्लवी या दोघांचा मुख्य भूमिका असलेला ‘एक दिन’ या रोमँटिक चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. बॉलीवूड अभिनेते आमिर खान यांच्या निर्मितीखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाची झलक पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे. ट्रेलरमध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खान यांची सुंदर केमिस्ट्री, भावनिक क्षण आणि नाजूक प्रेमकहाणी पाहायला मिळणार आहे.
निर्मात्यांनी ट्रेलर सोशल मीडियावर शेअर करत चाहत्यांना एक खास संदेश दिला आहे. आमिर खान प्रॉडक्शन्सने त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर ट्रेलर पोस्ट करत लिहिले, “कधीकधी एक दिवसही आयुष्य बदलण्यासाठी पुरेसा असतो.” या ओळीमुळे चित्रपटाच्या कथानकाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. या चित्रपटातील शीर्षकगीतही यापूर्वी प्रदर्शित झाले होते आणि त्यालाही प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.
ट्रेलरमध्ये काय खास आहे?
“एक दिन” चित्रपटाचा ट्रेलर भाग्य घंटा वाजवण्याच्या दृश्याने सुरू होतो, जो जोडपे त्यांचे खरे प्रेम शोधण्यासाठी त्यांचे नशीब आजमावण्यासाठी वाजवतात. या सीनमध्ये जुनैद एक इच्छा देखील व्यक्त करतो की, “काश मीरा (साई पल्लवी) त्याची असावी, जरी ती फक्त एका दिवसाची झाली तरी.” त्यानंतर चित्रपटाची सुरुवात सई आणि जुनैदच्या प्रेमकथेने होताना दिसत आहे.
‘एक दिन’ हा चित्रपट प्रेम, नशीब आणि आयुष्यातील अनपेक्षित वळणांवर आधारित रोमँटिक ड्रामा असल्याचे ट्रेलरमधून स्पष्ट दिसून येत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुनील पांडे यांनी केले आहे. सुंदर लोकेशन्स, भावनिक संवाद आणि नात्यांमधील नाजूक भावना या सर्वांचा सुंदर संगम या चित्रपटात पाहायला मिळणार असल्याचे ट्रेलरवरून जाणवते आहे.
विशेष म्हणजे हा चित्रपट २०१६ साली प्रदर्शित झालेल्या थायलंडच्या लोकप्रिय वन डे या चित्रपटाचा अधिकृत रिमेक आहे. मूळ चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले होते. आता त्याच कथानकाला भारतीय संदर्भात आणि नव्या सादरीकरणात प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली तयार झालेला हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. साई पल्लवी आणि जुनैद खान यांची ताजी जोडी, रोमँटिक कथानक आणि भावनिक प्रवास यामुळे ‘एक दिन’ हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी खास ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ट्रेलर पाहिल्यानंतर चाहत्यांना आता चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरता लागली आहे.