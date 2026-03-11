Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हातात जेवणाचा घास अन् डोळ्यात आले अश्रू; डिलिव्हरी बॉयला जेवायला घालताच भावुक झाला आणि म्हणाला, “दिवसभर उपाशी हे विसरूनच गेलो”

Emotional Video : दिवसभर उपाशी, भुकेचीही सूद नाही... जेवण ऑफर करताच डिलिव्हरी बॉय झाला भावुक. म्हणाला असं काही की युजर्सना अश्रू झाले अनावर. याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:26 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • ग्राहकाने स्विगी डिलिव्हरी बॉयला जेवणासाठी आमंत्रित केले.
  • पहिला घास घेताच तो भावूक झाला आणि सकाळपासून उपाशी असल्याचे सांगितले.
  • व्हिडिओ व्हायरल झाला; काहींनी ग्राहकाचे कौतुक तर काहींनी शूटिंगवर प्रश्न उपस्थित केले.
लोकांचा आळस आणि सर्वकाही घरबसल्या मिळण्याची इच्छा बघता भारतात आता फूड डिलिव्हरीपासून ग्रोसरी शाॅपिंगप्रर्यंत सर्वच गोष्टी ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. आता ग्राहक घरबसल्याच त्यांना हवी ती प्रत्येक गोष्ट घरबसल्या मिळवू शकतात. यात सर्वात मोठी जबाबदारी असते ती म्हणजे डिलिव्हरी बाॅयवर. आपली तहान-भूक विसरुन डिलिव्हरी बाॅय लवकरात लवकर डिलिव्हरी करण्याचा प्रयत्न करत असतात. अशातच अलिकडे स्वीगी या फूड डिलिव्हरी कंपनीतील एका डिलिव्हरी बाॅयचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल झाला आहे ज्यात एक हृदयस्पर्शी कहाणी पाहायला मिळाली. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

सर्वांना यमलोकी पाठवणाऱ्या किंग कोब्राचा कसा होतो मृत्यू, भीषण अवस्था अन् धक्क्कादायक दृश्यांनी भरलाय Viral Video

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये गणवेश घालून स्वीगी डिलिव्हरी बाॅय दिसून येतो. तो फूड डिलिव्हर करण्यासाठी ज्या ग्राहकाच्या घरी जातो तो त्याला जेवणाचे आमंत्रण देतो. सुरुवातीला रायडरला थोडे संकोच वाटते पण जेव्हा तो एक घास खातो तेव्हा त्याच्या डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा वाहू लागतात. तो सांगतो की, “मी सकाळपासून उपाशी आहे, घरातून निघताना मी फक्त चहा प्यायलो होतो. मला तर हे देखील लक्षात आलं नाही की मी दिवसभर उपाशी आहे”. पुढे तो म्हणाला की, “मला दोन मुले आहेत. एक मुलगा आणि एक मुलगी. मी त्यांच्या भविष्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहे”.

बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

या घटनेचा व्हिडिओ @Warlock_Aditya नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. नेटिझन्सने ग्राहकाच्या या कृतीचे काैतुक केले. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “सगळं ठीक आहे पण त्याला रडताना व्हिडिओ शूट करण्याची एवढी गरज काय?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अनेक पालक त्यांच्या मुलांना कधीही संघर्ष जाणवू नये म्हणून शांतपणे स्वतःच्या सुखाचा त्याग करतात” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “आपले जीवन दररोज सोपे करणाऱ्यांच्या मूक बलिदानाचे कौतुक करूया”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral delivery boy emotional after customer offers food viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 02:26 PM

Topics:  

Mar 11, 2026 | 02:26 PM
