Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Scuba Diving Trainer Molested Woman Underwater Disturbing Video Viral

धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

सोशल मीडियावर एक अतिशय संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. इजिप्तमध्ये एका महिलेसोबत स्कूबा डायव्हिंग करताना गैरकृत्य घडले आहे. ट्रेनरनेच तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 11:49 AM
Scuba Diving Trainer Molested Woman Underwater Disturbing Video viral

धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

Follow Us:
Follow Us:
  •  Scuba Diving करताना महिलेसोबत गैरकृत्य
  • ट्रेनरनेच काढली छेड
  • संतापजनक Video आला समोर
Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर अलीकडे महिलांच्या छेडछाडीचे अनेक व्हिडिओ पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही काळात महिलांसोबत गैरकृत्याचे प्रकार वाढले असून आणखी एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून तुमच्या तळपायाची आग मस्तकात जाईल. इजिप्तमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या एका महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य घडले आहे. या महिलेसोबत स्कूबा डायव्हिंग ट्रेनरने चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केले आहे. या महिलेचे नाव राशा मेडिएन असून तिने स्वत: तिच्या सोबत घडलेल्या धक्कादायक कृत्याचा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

राशा सांगते की, ती एक सोलो ट्रॅव्हलर आहे. तिने स्कूबा डायव्हिंग शिकण्यासाठी इजिप्तमध्ये एक क्लास लावला होता. यावेळी तिच्या ट्रेनरने तिच्यासोबत गैरकृत्य केले. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, स्कूबा ट्रेनर राशाला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्थ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राशा त्याच्यामुळे असवस्थ झाली होती. तिने त्याला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला. राशाने सांगितले की, ट्रेनरची नजर तिला पहिल्यापासूनच ठीक वाटत नव्हती. यामुळे तिने सतर्क राहून हा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. तिने सोलो ट्रॅव्हल करणाऱ्या महिलांना सावध राहण्याचा आणि अशा नराधमांना धड शिकवण्याचा सल्ला दिला आहे.

मुंबई मेट्रोत लहान मुलाचा जीवघेणा प्रताप; VIDEO व्हायरल होताच प्रशासनाचा संताप, पालकांना धाडली नोटीस

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ राशाने तिच्या इन्स्टाग्राम हँडर @roam.with.rasha वर शेअर केला आहे. या व्हिडिओवर सध्या संतापजनक प्रतिक्रिया येत आहे. अनेक महिलांनी राशासोबत घडलेल्या कृत्याचा निषेध केला आहे. तसेच संबंधित स्कूबा डायव्हिंग सेंटरविरुद्ध तक्रार करण्याचा सल्ला राशाला दिला आहे. सध्या याबाबत इतर कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. मात्र या व्हिडिओने सोशल मीडियावर तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. यापूर्वीही असे अनेक व्हिडिओ पाहायला मिळाल आहे. यामुळे पुन्हा एकदा जगभरातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महिला त्या जगाच्या कानाकोपऱ्यात कुठेच सुरक्षित नाही का असा प्रश्न करत आहेत.

जंगलाच्या राजाचा माजच उतरला! म्हशीने एकाच धडकीत सिंहाच्या टोळीला केलं गार ; थरारक VIDEO VIRAL

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Scuba diving trainer molested woman underwater disturbing video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 11:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सर्वांना यमलोकी पाठवणाऱ्या किंग कोब्राचा कसा होतो मृत्यू, भीषण अवस्था अन् धक्क्कादायक दृश्यांनी भरलाय Viral Video
1

सर्वांना यमलोकी पाठवणाऱ्या किंग कोब्राचा कसा होतो मृत्यू, भीषण अवस्था अन् धक्क्कादायक दृश्यांनी भरलाय Viral Video

बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral
2

बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

मुंबई मेट्रोत लहान मुलाचा जीवघेणा प्रताप; VIDEO व्हायरल होताच प्रशासनाचा संताप, पालकांना धाडली नोटीस
3

मुंबई मेट्रोत लहान मुलाचा जीवघेणा प्रताप; VIDEO व्हायरल होताच प्रशासनाचा संताप, पालकांना धाडली नोटीस

गर्लफ्रेंडसोबत स्टंट करणं चांगलंच महागात पडलं, डोक्यावर उचलताच मान तुटली अन् घटनेचा Video Viral
4

गर्लफ्रेंडसोबत स्टंट करणं चांगलंच महागात पडलं, डोक्यावर उचलताच मान तुटली अन् घटनेचा Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

Mar 11, 2026 | 11:49 AM
ISI Spy Arrested: ७ वर्षांची सेवा आणि देशाशी गद्दारी! नौदलाचा सैनिकच निघाला ISIचा गुप्तहेर निघाला

ISI Spy Arrested: ७ वर्षांची सेवा आणि देशाशी गद्दारी! नौदलाचा सैनिकच निघाला ISIचा गुप्तहेर निघाला

Mar 11, 2026 | 11:46 AM
५० लाखांच्या विम्यासाठी मृत्यूचा बनाव; जळगावमध्ये अपघाताची बनावट स्क्रिप्ट, डॉक्टरांसह ९ जण अटकेत

५० लाखांच्या विम्यासाठी मृत्यूचा बनाव; जळगावमध्ये अपघाताची बनावट स्क्रिप्ट, डॉक्टरांसह ९ जण अटकेत

Mar 11, 2026 | 11:46 AM
पुण्यात तापमानाचा पारा 35 अंशांवर; उन्हाचा कडाका आणखी वाढण्याची शक्यता

पुण्यात तापमानाचा पारा 35 अंशांवर; उन्हाचा कडाका आणखी वाढण्याची शक्यता

Mar 11, 2026 | 11:43 AM
रात्रीच्या जेवणात दररोज किती चपात्या खाव्यात? वजन कमी करण्यासाठी आणि आरोग्यासाठी मानला जाणारा हेल्दी पदार्थ

रात्रीच्या जेवणात दररोज किती चपात्या खाव्यात? वजन कमी करण्यासाठी आणि आरोग्यासाठी मानला जाणारा हेल्दी पदार्थ

Mar 11, 2026 | 11:40 AM
‘जिवंत जाळण्याची दिली धमकी…’ अनुराग डोभालचा पर्दाफाश; पेड PR असल्याचा भावाने केले गंभीर आरोप

‘जिवंत जाळण्याची दिली धमकी…’ अनुराग डोभालचा पर्दाफाश; पेड PR असल्याचा भावाने केले गंभीर आरोप

Mar 11, 2026 | 11:37 AM
Jalgaon Crime: क्राईम थ्रिलरलाही लाजवेल असा कट; बनावट अपघात दाखवून विम्याचे 50 लाख लाटण्याचा प्रयत्न

Jalgaon Crime: क्राईम थ्रिलरलाही लाजवेल असा कट; बनावट अपघात दाखवून विम्याचे 50 लाख लाटण्याचा प्रयत्न

Mar 11, 2026 | 11:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM