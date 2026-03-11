Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ऐन परीक्षेच्या काळात देवरूख ST प्रशासनाचा शिमगा? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा…

एसटी प्रशासनाकडून जनतेव्या भावनांशी असा खेळ यखेळला जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. व्यवस्थापन कडून जाणीवपूर्वक सेवा विस्कळीत केली असल्याचा आरोप सतप्त प्रवाशांकडून केला जात आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:27 PM
ऐन परीक्षेच्या काळात देवरूख ST प्रशासनाचा शिमगा? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा…

कोंडये-संगमेश्वर बस गायब (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

ऐन परीक्षा काळात कोंडये-संगमेश्वर बस गायब
प्रवाशांना, पालकांना उडवाउडवीची उत्तरे
कोंडये गावचे सरपंच महेश देसाई आक्रमक

संगमेश्वर: बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हे ब्रीदवाक्य मिरवणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या देवरुख आगार व्यवस्थापनाने सध्या प्रवाशांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा जणू शिमगा मांडला आहे. संगमेश्वर येथून कोहये येथे सकाळी नऊ वाजता जाणारी एसटी बस गेल्या आठ दिवसांपासून कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय बंद करून प्रशासनाने आपला खरा चेहरा दाखवून दिला आहे.

सध्या दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असून कोंडये, डावखोल यांसारख्या ६ ते ७ गावांतील परीक्षार्थी विद्याध्यर्थ्यांचे या बस अभावी प्रचंड हाल होत आहेत. मात्र, या गंभीर परिस्थितीची जाणीव असूनही देवरुख आगाराचे अधिकारी कुंभकर्णी झोपेत असून, त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी क्रूर थट्टा चालवल्याचा संतापजनक आरोप आता ग्रामस्थांमधून होत आहे. एकीकडे शासन शिक्षण हक्क आणि मुलींना मोफत प्रवास अशा योजनांच्या जाहिराती करत असताना, दुसरीकडे देवरुख आगार व्यवस्थापन मात्र प्रत्यक्ष मैदानात विद्याथ्यांची वाट अडवून असले आहे.

‘लालपरी’ची चाके थांबणार? सरकारला २ दिवसांचा अल्टिमेटम; ST ‘बंद’चा दिला इशारा

एसटी प्रशासनाकडून जनतेव्या भावनांशी असा खेळ यखेळला जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. व्यवस्थापन कडून जाणीवपूर्वक सेवा विस्कळीत केली असल्याचा आरोप सतप्त प्रवाशांकडून केला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी असा खेळ खेळायाचा अधिकार या अधिकाऱ्याना कोणी दिला? असा रोकटोक सवाल आता विचारला जात असून, वरिष्ठांनी या मुझेर अधिका-यांच्या कानपिचक्या घेण्याची मागणी जोर धरत आहे, या सर्व प्रकरणावर आता राजकीय वातावरणही तापले असून, कीडये गावचे सरपंच तथा शिवसेना (शिंदे पक्ष) कसबा विभाग प्रमुख महेश देसाई यानी अछामक पवित्रा घेतला आहे.

MSRTC News: नागरिकांचा प्रवास सुखकर होणार; ‘इतक्या’ बसेस सेवेत दाखल होणार

कोंडये परिसरातील विद्याध्यर्थ्यांना आपली परीक्षा केंद्रे गाठण्यासाठी ही नऊ वाजताची बस एकमेव आधार होती. ही बस बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांना आता पहाटे सहा वाजताच घर सोडावे लागत आहे. जो वेळ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या आदल्या दिवशी उजळणीसाठी द्यायला हवा, तो वेळ बसच्या प्रतीक्षेत आणि पायपीट करण्यात वाया जात आहे. या संदर्भात देवरुख आगार व्यवस्थापकांशी संपर्क साधून विचारणा केली असता, त्यांच्याकडून प्रवाशांना आणि पालकांना अत्यंत उद्धट आणि उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. अधिकाऱ्यांच्या या मुजोर वागणुकीमुळेच एसटी सेवेचा हा खेळखंडोबा झाला असल्याची चर्चा आता सर्वत्र रंगली आहे.

Web Title: Devrukh st depo closed sangmeshwar kondya bus problem to students in exam ratnagiri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 02:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CET Exam : ‘सीईटी’ परीक्षेदरम्यान गैरप्रकारास अटकाव; सुधारित नियमावली जाहीर
1

CET Exam : ‘सीईटी’ परीक्षेदरम्यान गैरप्रकारास अटकाव; सुधारित नियमावली जाहीर

MSRTC News: नागरिकांचा प्रवास सुखकर होणार; ‘इतक्या’ बसेस सेवेत दाखल होणार
2

MSRTC News: नागरिकांचा प्रवास सुखकर होणार; ‘इतक्या’ बसेस सेवेत दाखल होणार

‘या’ तारखेला राज्यभरात होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत जाणून घ्या
3

‘या’ तारखेला राज्यभरात होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत जाणून घ्या

St Bus: पालघर जिल्हावासियांसाठी आनंदाची बातमी; 2 वर्षात 200 एसटी बसेस मिळणार
4

St Bus: पालघर जिल्हावासियांसाठी आनंदाची बातमी; 2 वर्षात 200 एसटी बसेस मिळणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Uttar Pradesh Crime: शेळ्या चरायला घेऊन गेली, मात्र परत आली नाही, मुलीवर हैवानांचा सामूहिक बलात्कार; काय घडलं नेमकं?

Uttar Pradesh Crime: शेळ्या चरायला घेऊन गेली, मात्र परत आली नाही, मुलीवर हैवानांचा सामूहिक बलात्कार; काय घडलं नेमकं?

Mar 11, 2026 | 03:40 PM
Chanakya Niti: नकळत लोक तुमचा फायदा घेत आहेत? चाणक्यांनी सांगितलेल्या या गोष्टींकडे द्या लक्ष

Chanakya Niti: नकळत लोक तुमचा फायदा घेत आहेत? चाणक्यांनी सांगितलेल्या या गोष्टींकडे द्या लक्ष

Mar 11, 2026 | 03:40 PM
Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

Mar 11, 2026 | 03:39 PM
निक जोनसची बहिण मायाचं निधन, अवघ्या ३० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, दुर्लभ आजाराने होती ग्रस्त

निक जोनसची बहिण मायाचं निधन, अवघ्या ३० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, दुर्लभ आजाराने होती ग्रस्त

Mar 11, 2026 | 03:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM