Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Philippines Deploys India Brahmos Missile Near Taiwan Border China Tension Marathi News

World War 3: ड्रॅगनच्या दारात भारताचे ‘यमदूत’! BrahMos आणि Akashच्या जोडीने फिलीपिन्स अभेद्य; चीनच्या नौदलाला पळता भुई थोडी

Philippines Brahmos: दक्षिण चीन समुद्रात ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र तैनात केल्याने फिलीपिन्स कोस्टल डिफेन्स रेजिमेंटची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या सागरी हद्दीत कोणत्याही शत्रूच्या जहाजाला....

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:18 PM
philippines deploys india brahmos missile near taiwan border china tension marathi news

दक्षिण चीन समुद्रात भारताचा दबदबा: फिलीपिन्सच्या ताफ्यात 'ब्राह्मोस'ची एन्ट्री, चीनच्या नौदलाची पळता भुई थोडी! ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • चीनच्या उंबरठ्यावर प्रलय
  • अभेद्य सुरक्षा कवच
  • ड्रॅगनची कोंडी

Philippines Brahmos Deployment : जागतिक राजकारणात भारताची संरक्षण ताकद आता केवळ सीमेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. फिलीपिन्सने तैवानच्या अगदी जवळ आणि चीनच्या (china vs philippines) सागरी हद्दीला लागून असलेल्या भागात भारताकडून खरेदी केलेली ब्राह्मोस (BrahMos) सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत. फिलीपिन्स मीडियाच्या अहवालानुसार, मरीन कॉर्प्सच्या कोस्टल डिफेन्स रेजिमेंटने या विनाशक क्षेपणास्त्रांच्या बॅटरी उत्तर लुझोनमध्ये कार्यान्वित केल्या आहेत. या एका निर्णयामुळे दक्षिण चीन समुद्रातील सत्तासमीकरणे पूर्णपणे बदलली असून चीनच्या ‘विस्तारवादी’ धोरणाला मोठा लगाम बसला आहे.

लुझोन सामुद्रधुनी: चीनचा ‘डेथ झोन’ ठरणार?

फिलीपिन्सने ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे ज्या ठिकाणी तैनात केली आहेत, ते ठिकाण धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. कॅम्प केप बोजेडोर (Camp Cape Bojedor) येथून डागलेले ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र लुझोन सामुद्रधुनीतील कोणत्याही चिनी युद्धनौकेला किंवा विमानवाहू जहाजाला काही सेकंदात जलसमाधी देऊ शकते. हा समुद्री मार्ग तैवान आणि फिलीपिन्समधील मुख्य प्रवेशद्वार असून येथूनच चिनी नौदलाच्या हालचाली चालतात. आता भारताचे हे ‘ब्रह्मास्त्र’ थेट चीनच्या दारात उभे ठाकले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : THAAD Defence: युद्धात इराणला पहिलं यश! इराणच्या धाकाने दक्षिण कोरियाचं ‘कवच’ हिसकावलं; किम जोंग-उनला मोठी संधी

आकाश आणि ब्राह्मोसची जोडी: ड्रॅगनची सुरक्षा यंत्रणा फेल!

केवळ ब्राह्मोसच नाही, तर या क्षेपणास्त्रांच्या संरक्षणासाठी फिलीपिन्सने भारताची ‘आकाश’ (Akash Air Defence System) ही जमिनीवरून हवेत मारा करणारी यंत्रणा देखील तैनात केली आहे. ब्राह्मोस हे शत्रूची जहाजे नष्ट करण्यासाठी आहे, तर ‘आकाश’ हे शत्रूची विमाने आणि ड्रोनपासून ब्राह्मोसच्या तळाचे संरक्षण करेल. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी पाकिस्तानविरुद्धच्या संघर्षात ‘आकाश’ने आपली ताकद सिद्ध केल्याने फिलीपिन्सने यावर विश्वास दर्शवला आहे. चीनची कोणतीही हवाई संरक्षण यंत्रणा ब्राह्मोसच्या ‘सुपरसॉनिक’ वेगाला रोखू शकत नाही, हीच चीनची सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.

credit – social media and Twitter

‘हिट-अँड-रन’ रणनीती: चीनला वेढण्याचा प्लॅन

फिलीपिन्सच्या संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हे क्षेपणास्त्र युनिट एकाच जागी स्थिर राहणार नाही. ब्राह्मोसची ही यंत्रणा ट्रकद्वारे फिलीपिन्सच्या विविध बेटांवर (उदा. पलावान, मिंडोरो) वेगाने हलवता येते. युद्धाच्या वेळी “हल्ला करा आणि गायब व्हा” (Hit-and-Run) या रणनीतीचा वापर करून चिनी नौदलाचे कंबरडे मोडण्याची तयारी फिलीपिन्सने केली आहे. या भागात अमेरिकेची ‘टायफून’ आणि ‘HIMARS’ यंत्रणा आधीच तैनात आहे, त्यात भारताच्या ब्राह्मोसची भर पडल्याने चीन आता तिन्ही बाजूंनी वेढला गेला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Dubai International Airport वर इराणी ड्रोनचा धुमाकूळ; एका भारतीयासह 4 जण रक्ताच्या थारोळ्यात, या गोंधळाचा VIDEO VIRAL

तैवान युद्धाचा ‘बफर झोन’

जर चीनने तैवानवर हल्ला केला, तर त्याचे थेट पडसाद फिलीपिन्सवर उमटतील. अशा स्थितीत उत्तर लुझोनमधील हे नवीन क्षेपणास्त्र युनिट एक ‘बफर झोन’ म्हणून काम करेल. भारताकडून अधिक ब्राह्मोस खरेदी करण्यासाठी फिलीपिन्सचे लष्कर सध्या वाटाघाटी करत आहे. याचाच अर्थ, येणाऱ्या काळात चीनच्या सीमेजवळ भारतीय बनावटीच्या अस्त्रांचा मोठा ताफा तैनात असेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र चीनसाठी धोकादायक का आहे?

    Ans: ब्राह्मोस हे जगातील सर्वात वेगवान सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. याचा वेग आणि मारा करण्याची अचूकता इतकी जबरदस्त आहे की, चीनची कोणतीही यंत्रणा याला हवेत पकडू शकत नाही.

  • Que: फिलीपिन्सने हे क्षेपणास्त्र कुठे तैनात केले आहे?

    Ans: फिलीपिन्सने हे क्षेपणास्त्र तैवानच्या जवळ असलेल्या उत्तर लुझोन बेटावरील 'कॅम्प केप बोजेडोर' येथे तैनात केले आहे.

  • Que: 'आकाश' क्षेपणास्त्र प्रणालीचे काम काय आहे?

    Ans: आकाश यंत्रणा ही ब्राह्मोसच्या तळाचे शत्रूच्या विमानांपासून आणि क्षेपणास्त्रांपासून संरक्षण करण्यासाठी तैनात करण्यात आली आहे.

Web Title: Philippines deploys india brahmos missile near taiwan border china tension marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 02:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dubai International Airport वर इराणी ड्रोनचा धुमाकूळ; एका भारतीयासह 4 जण रक्ताच्या थारोळ्यात, या गोंधळाचा VIDEO VIRAL
1

Dubai International Airport वर इराणी ड्रोनचा धुमाकूळ; एका भारतीयासह 4 जण रक्ताच्या थारोळ्यात, या गोंधळाचा VIDEO VIRAL

THAAD Defence: युद्धात इराणला पहिलं यश! इराणच्या धाकाने दक्षिण कोरियाचं ‘कवच’ हिसकावलं; किम जोंग-उनला मोठी संधी
2

THAAD Defence: युद्धात इराणला पहिलं यश! इराणच्या धाकाने दक्षिण कोरियाचं ‘कवच’ हिसकावलं; किम जोंग-उनला मोठी संधी

World War 3: ‘ते आमचे तेल बाल्कनमध्ये …’ इराणने अमेरिका-इस्रायलच्या गुप्तहेर कारवायांचा पर्दाफाश करत जहाजांवर साधला निशाणा
3

World War 3: ‘ते आमचे तेल बाल्कनमध्ये …’ इराणने अमेरिका-इस्रायलच्या गुप्तहेर कारवायांचा पर्दाफाश करत जहाजांवर साधला निशाणा

Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा
4

Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World War 3: ड्रॅगनच्या दारात भारताचे ‘यमदूत’! BrahMos आणि Akashच्या जोडीने फिलीपिन्स अभेद्य; चीनच्या नौदलाला पळता भुई थोडी

World War 3: ड्रॅगनच्या दारात भारताचे ‘यमदूत’! BrahMos आणि Akashच्या जोडीने फिलीपिन्स अभेद्य; चीनच्या नौदलाला पळता भुई थोडी

Mar 11, 2026 | 02:18 PM
T20 World Cup विजयानंतर ट्रॉफी मंदिरात नेल्यावरून वाद; कीर्ति आझाद यांच्या विधानावर गौतम गंभीरचा जोरदार पलटवार!

T20 World Cup विजयानंतर ट्रॉफी मंदिरात नेल्यावरून वाद; कीर्ति आझाद यांच्या विधानावर गौतम गंभीरचा जोरदार पलटवार!

Mar 11, 2026 | 02:15 PM
Lote Midc च्या ‘या’ कंपनीतील ब्लास्ट प्रकरण; 11 पैकी एका जखमी कामगाराचा मृत्यू

Lote Midc च्या ‘या’ कंपनीतील ब्लास्ट प्रकरण; 11 पैकी एका जखमी कामगाराचा मृत्यू

Mar 11, 2026 | 02:06 PM
“मागील २ वर्ष चांगलं नव्हते…”, गोविंदा-सुनीता आहूजाच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर मुलगी टीनाने सोडलं मौन; म्हणाली…

“मागील २ वर्ष चांगलं नव्हते…”, गोविंदा-सुनीता आहूजाच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर मुलगी टीनाने सोडलं मौन; म्हणाली…

Mar 11, 2026 | 02:00 PM
अखेर तो क्षण आलाच! Xiaomi चा नवा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन भारतात धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, 16GB रॅम आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त

अखेर तो क्षण आलाच! Xiaomi चा नवा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन भारतात धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, 16GB रॅम आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त

Mar 11, 2026 | 01:59 PM
Global Oil Crisis : इराणची होमुर्झची नाकेबंदी फेल! सौदी-यूएईने खेळला मोठा डाव; जागतिक तेल बाजार होणार स्थिर?

Global Oil Crisis : इराणची होमुर्झची नाकेबंदी फेल! सौदी-यूएईने खेळला मोठा डाव; जागतिक तेल बाजार होणार स्थिर?

Mar 11, 2026 | 01:57 PM
Iran-Israel War : भारतात बांधकाम क्षेत्रासह उद्योगांवरही होणार युद्धाचा परिणाम; नेमकं काय होणार?

Iran-Israel War : भारतात बांधकाम क्षेत्रासह उद्योगांवरही होणार युद्धाचा परिणाम; नेमकं काय होणार?

Mar 11, 2026 | 01:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM