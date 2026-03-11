World War 3: ड्रॅगनच्या दारात भारताचे ‘यमदूत’! BrahMos आणि Akashच्या जोडीने फिलीपिन्स अभेद्य; चीनच्या नौदलाला पळता भुई थोडी

Philippines Brahmos Deployment : जागतिक राजकारणात भारताची संरक्षण ताकद आता केवळ सीमेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. फिलीपिन्सने तैवानच्या अगदी जवळ आणि चीनच्या (china vs philippines) सागरी हद्दीला लागून असलेल्या भागात भारताकडून खरेदी केलेली ब्राह्मोस (BrahMos) सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत. फिलीपिन्स मीडियाच्या अहवालानुसार, मरीन कॉर्प्सच्या कोस्टल डिफेन्स रेजिमेंटने या विनाशक क्षेपणास्त्रांच्या बॅटरी उत्तर लुझोनमध्ये कार्यान्वित केल्या आहेत. या एका निर्णयामुळे दक्षिण चीन समुद्रातील सत्तासमीकरणे पूर्णपणे बदलली असून चीनच्या ‘विस्तारवादी’ धोरणाला मोठा लगाम बसला आहे.
फिलीपिन्सने ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे ज्या ठिकाणी तैनात केली आहेत, ते ठिकाण धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. कॅम्प केप बोजेडोर (Camp Cape Bojedor) येथून डागलेले ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र लुझोन सामुद्रधुनीतील कोणत्याही चिनी युद्धनौकेला किंवा विमानवाहू जहाजाला काही सेकंदात जलसमाधी देऊ शकते. हा समुद्री मार्ग तैवान आणि फिलीपिन्समधील मुख्य प्रवेशद्वार असून येथूनच चिनी नौदलाच्या हालचाली चालतात. आता भारताचे हे ‘ब्रह्मास्त्र’ थेट चीनच्या दारात उभे ठाकले आहे.
केवळ ब्राह्मोसच नाही, तर या क्षेपणास्त्रांच्या संरक्षणासाठी फिलीपिन्सने भारताची ‘आकाश’ (Akash Air Defence System) ही जमिनीवरून हवेत मारा करणारी यंत्रणा देखील तैनात केली आहे. ब्राह्मोस हे शत्रूची जहाजे नष्ट करण्यासाठी आहे, तर ‘आकाश’ हे शत्रूची विमाने आणि ड्रोनपासून ब्राह्मोसच्या तळाचे संरक्षण करेल. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी पाकिस्तानविरुद्धच्या संघर्षात ‘आकाश’ने आपली ताकद सिद्ध केल्याने फिलीपिन्सने यावर विश्वास दर्शवला आहे. चीनची कोणतीही हवाई संरक्षण यंत्रणा ब्राह्मोसच्या ‘सुपरसॉनिक’ वेगाला रोखू शकत नाही, हीच चीनची सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
After the Philippines 🇵🇭, Now Indonesia 🇮🇩 entered into an agreement with India to buy the BrahMos missile system. The deal is estimated to be worth $200-350 million. 🇮🇳 pic.twitter.com/PuU9HkTHDL — Defence Core (@Defencecore) March 9, 2026
फिलीपिन्सच्या संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हे क्षेपणास्त्र युनिट एकाच जागी स्थिर राहणार नाही. ब्राह्मोसची ही यंत्रणा ट्रकद्वारे फिलीपिन्सच्या विविध बेटांवर (उदा. पलावान, मिंडोरो) वेगाने हलवता येते. युद्धाच्या वेळी “हल्ला करा आणि गायब व्हा” (Hit-and-Run) या रणनीतीचा वापर करून चिनी नौदलाचे कंबरडे मोडण्याची तयारी फिलीपिन्सने केली आहे. या भागात अमेरिकेची ‘टायफून’ आणि ‘HIMARS’ यंत्रणा आधीच तैनात आहे, त्यात भारताच्या ब्राह्मोसची भर पडल्याने चीन आता तिन्ही बाजूंनी वेढला गेला आहे.
जर चीनने तैवानवर हल्ला केला, तर त्याचे थेट पडसाद फिलीपिन्सवर उमटतील. अशा स्थितीत उत्तर लुझोनमधील हे नवीन क्षेपणास्त्र युनिट एक ‘बफर झोन’ म्हणून काम करेल. भारताकडून अधिक ब्राह्मोस खरेदी करण्यासाठी फिलीपिन्सचे लष्कर सध्या वाटाघाटी करत आहे. याचाच अर्थ, येणाऱ्या काळात चीनच्या सीमेजवळ भारतीय बनावटीच्या अस्त्रांचा मोठा ताफा तैनात असेल.
Ans: ब्राह्मोस हे जगातील सर्वात वेगवान सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. याचा वेग आणि मारा करण्याची अचूकता इतकी जबरदस्त आहे की, चीनची कोणतीही यंत्रणा याला हवेत पकडू शकत नाही.
Ans: फिलीपिन्सने हे क्षेपणास्त्र तैवानच्या जवळ असलेल्या उत्तर लुझोन बेटावरील 'कॅम्प केप बोजेडोर' येथे तैनात केले आहे.
Ans: आकाश यंत्रणा ही ब्राह्मोसच्या तळाचे शत्रूच्या विमानांपासून आणि क्षेपणास्त्रांपासून संरक्षण करण्यासाठी तैनात करण्यात आली आहे.