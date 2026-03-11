Lote Midc च्या ‘या’ कंपनीतील ब्लास्ट प्रकरण; 11 पैकी एका जखमी कामगाराचा मृत्यू

डॉ. खान इंडस्ट्रीयल केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत रिअॅक्टरचा स्फोट
जखमी झालेल्या ११ कामगारांपैकी एकाचा मृत्यू
जखमी कामगारांना लाईफ केअर रुग्णालयात हलविण्यात आले
खेड: तालुक्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक (MIDC) वसाहतीमधील डॉ. खान इंडस्ट्रीयल केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कारखान्यात रिअॅक्टरचा स्फोट होऊन जखमी झालेल्या ११ कामगारांपैकी रघुनाथ खंडू खामकर (वय ५७ रा. मुरडे-शिंदेवाडी, ता. खेड) या गंभीर जखमी कामगाराचा (Chiplun) नवी मुंबई ऐरोली येथील बर्नस हॉस्पिटलमध्ये मंगळवारी पहाटे मृत्यू झाला. दि. ६ मार्च रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास ही घटना पडली.
यामध्ये ११ कामगार भाजले असून त्यापैकी गंभीररीत्या भाजलेल्या नंदकिशोर सुभाष राणे (वय ४५, दाभिळ-खोतवाडी), रणजित सुभाष राणे (वय ४०, दाभिळ-खोतवाडी), सुजन गोपाळ दास (सुपरवायझर, २९ रा. आवाशी माळवाडी), बिपीन रवींद्र मोरे (वय ३४, शिरळ मोरेवाडी, ता. चिपळूण) आणि फिर्यादी शिवानंद बाबुराव खोंडे (वय ३२, लोटे-धापसेवाडी, मूळ राहणार अहमदपूर जि. लातूर) या कामगारांना चिपळूण येथील लाईफ केअर रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी
परशुराम रुग्णालयात दाखल झाले कामगार
परशुराम रुग्णालयात असद इमाम उद्दीन खान (वय ४४, पटवर्धन लोटे), अरमान जुनेद शहा (वय २९, विक्रमगंज पटणा बिहार), समीर इनाय तुलला शेख (वय २२, अहमदपूर, जि. लातूर) यांना दाखल करण्यात आले आहे. तर ऐरोली येथील बर्न रुग्णालयात महंमद इलियास मुरूम मुश्ताक शेख (वय २७, पटणा बिहार), खामकर (वय ५७, रा. मुरडे-शिंदेवाडी) यांना दाखल करण्यात आले होते. परवेझ सादिक शेख (वय २२, अहमदपूर लातूर) आणि मयत रघुनाथ खंडू यांना दाखल करण्यात आले.
‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक’मागे केंद्रीय मंत्र्याचा आशीर्वाद? Konkan च्या मुळावर उठणारा प्रकल्प बंद करण्याची मागणी
सुरक्षा तपासणीत नक्की कोणती तपासणी?
स्फोटानंतर फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी जाऊन पाहणी करून अपघाताची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला, तर वसाहतीचे सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी यांनी देखील कंपनीत पाहणी केली असली तरी स्फोटाचे मुख्य कारण अद्यापही गुलदस्त्यात असल्याचे बोलले जात आहे. घटनेआधी झालेल्या कंपनीच्या सुरक्षा तपासणीमध्ये नक्की कोणती तपासणी करण्यात आली, असा सवाल आता येथील ग्रामस्थ विचारत आहेत.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.